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रीवा कलेक्टर का फिर चढ़ा पारा, तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर भड़के, कहा-सूरज ढलने तक...

रीवा जनसुनवाई में भड़के कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की लगाई क्लास, हॉल में छा गया सन्नाटा.

REWA JANSUNWAI COLLECTOR ANGRY
तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर भड़के कलेक्टर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 2:40 PM IST

4 Min Read
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रीवा: कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान एक बार फिर कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के सख्त अंदाज ने अधिकारियों के बीच हड़कंप की स्थिति पैदा कर दी. जनसुवाई के दौरान का वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहें हैं. बताया गया की गांव में पानी की समस्या और सरकारी हैंडपंप पर कब्जा किए जाने की शिकायत लेकर फरियादी जनसुनवाई में पहुंचा था. मामला कलेक्टर के सामने आते ही वह भड़क गए. जिसके बाद उन्होंने तहसीलदार और नायाब तहसीलदार को मौके पर बुलाया और जमकर फटकार लगाई.

कलेक्टर के राडार पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार

मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान उस वक्त सन्नाटा खिंच गया, जब सामने खड़े फरियादियों की फरियाद सुनकर कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने यह साफ कर दिया कि जनता को परेशान करने वाले अधिकारी अब किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे. जनसुनवाई के दौरान ही फरियादी की समस्या सुनकर करलेक्टर ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार को जमकर फटकार लगाते हुए उन्हें अल्टीमेटम दे दिया. उन्होंने सख्त अंदाज में कहा की "तुम क्यों हो तहसीलदार, काहे के तहसीलदार हो, शाम को सूरज ढलने तक कार्रवाई नहीं की तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा. दो दिन में मैं आपको हटा दूंगा."

रीवा जनसुनवाई में कलेक्टर भड़के (ETV Bharat)

सरकारी हैंडपंप के कब्जे की शिकायत पर भड़के कलेक्टर

दरअसल, मंगलवार को ग्राम दूबी के निवासी रामशिरोमणि मिश्रा फरियाद लेकर जनसुनवाई मे पहुंचे थे. उनकी समस्या सुनकर वहां पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया. कलेक्टर से फरियाद करते हुए रामशिरोमणि ने बताया की "गांव के एक रसूखदार ने पक्की दीवार खड़ी करके सरकारी हैंडपंप को अपने घर पर कैद कर लिया है." इतना सुनते ही कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने तत्काल तहसीलदार और नायब तहसीलदार को तलब किया. साथ ही कड़ी फटकार लगाते हुए शाम तक का अल्टीमेटम दे दिया. उन्होंने साफ तौर पर कहा की सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नायब तहसीलदार को दिया अल्टीमेटम

इस दौरान कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को सख्त लहजे में निर्देशित करते हुए कहा कि अभी मौके पर जाएं और शासकीय हैंडपंप को जनता के लिए कब्जे से मुक्त करवाएं. शाम तक कब्जा हट जाना चाहिए. सूरज ढलने तक कार्रवाई हो, अन्यथा मैं आप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगा, नहीं तो मैं दो दिन में आपको हटा दूंगा. कलेक्टर के इस लहजे ने सुस्त पड़े प्रशासनिक अमले में ऊर्जा भर दी.

REWA COLLECTOR ANGRY ON TEHSILDAR
जनसुनवाई में फरियादियों की लगी लाइन (ETV Bharat)

सख्त लहजे के लिए जाने जाते हैं नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी

बता दें कि रीवा कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी कड़े रुख और सख्त लहजे के लिए जाने जाते हैं. रीवा में पदस्थपना के पहले ही दिन वह कलेक्टर कार्यालय जाने के बजाय अधिकारियों के साथ बस में सवार होकर रीवा के अंतिम छोर पर स्थित ग्रामीण अंचल पहुंचकर सबको चौंका दिया था. वहां पहुंचकर उन्होंने जनता को मिलने वाली शासन की योजना के बारे में जानकरी जुटाई थी और उनसे सीधा संवाद भी किया था. इसके बाद बीते कुछ दिन पूर्व ही कलेक्टर ने देर से दफ्तर आने वाले अधिकारियों को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ही लाइन से खड़ा करके जमकर फटकर लगाई थी और आधे-आधे दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए थे.

शिकायती आवेदन के निराकरण में न हो लापरवाही

मामले पर कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि "जनसुनवाई मुख्यमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के स्पष्ट निर्देश हैं कि आवेदक की शिकायत के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. जनसुनवाई संवेदनशील तरीके से होनी चाहिए, ताकि जनता को राहत प्राप्त हो सके. इसी को लेकर जनसुनवाई का आयोजन हुआ था. जनसुनवाई में 250 आवेदन प्राप्त हुए थे.

Rewa Collector Narendra Kumar Suryavanshi
रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी (ETV Bharat)

शिकायती आवेदन सम्बंधित विभागों को सौंपा गया है, ताकि जल्द से जल्द उनका निराकरण हो सके. कलेक्टर ने कहा की जनसुवाई के प्रकरणों मे लापरवाही बरतने पर गंगेव जनपद के सीईओ को नोटिस दिया गया है. साथ ही गुढ़ और सेमरिया के तहसीलदार का एक एक दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए हैं.

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