रीवा चोटी कांड में आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित की चोटी जब्त, फॉरेंसिक जांच से सामने आएगी हकीकत

पीड़ित रोहित यादव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उसे दीपक पांडे नामक व्यक्ति ने डीजल चोरी के शक में पीटा और उसकी चोटी उखाड़ ली. इसके साथ ही उसे कथित तौर पर जाति सूचक गालियां दीं. वहीं, इस मामले में शुरुआत जांच कर रहे एडीओपी उमेश प्रजापति ने कहा कि पीड़ित के पहले दिए गए बयान और बाद के बयान में विरोधाभास है. शुरुआत में पीड़ित ने कहा था कि जिसने उसे पीटा, उस आरोपी का वो नहीं जानता था और ना ही आरोपी उसे जानता था. बाद में पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा कि उसे यादव होकर चोटी रखने पर पीटा गया और चोटी उखाड़ी गई. इसके बाद जांच के लिए पीड़ित ने अपनी चोटी देने से भी इनकार कर दिया.

रीवा : कथित चोटी उखाड़ने के सनसनीखेज मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में रीवा से आरोपी दीपक पांडे को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं कथित तौर पर जबरन उखाड़ी गई चोटी को अपने कब्जे में लिया है. अब इस चोटी की फॉरेंसिक जांच लैब में कराई जाएगी कि ये चोटी पीड़ित की है भी या नहीं. इससे पहले पीड़ित रोहित यादव के मामले को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने भी सियासी रंग देने की कोशिश की थी.

पुलिस ने कथित चोटी कांड के मुख्य आरोपी दीपक पांडे को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, घटना से जुड़ा अहम सबूत पीड़ित की चोटी को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है, जहां संभवता डीएनए व वैज्ञानिक परीक्षण किए जाएंगे, जिससे घटना के हर पहलू की पुष्टि की जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फॉरेनसिक एग्जामिनेशन से सामने आएगी हकीकत (Etv Bharat)

रीवा चोटी कांड में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ली थी एंट्री

मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सामने आए चोटी विवाद ने पूरे प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है. डीजल चोरी के शक में युवक के साथ कथित बर्बरता और उसकी कथित चोटी उखाड़े जाने का मामला सामने आते ही विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला था. रीवा के चोटी कांड पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की भी एंट्री हुई थी है. उन्होंने रीवा की इस कथित घटना पर सोशल मीडिया में लिखा, '' भाजपा समाज के भीतर नफरत और वैमनस्य फैला रही है. रीवा में यादव युवक के साथ हुई मारपीट केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे समाज को बांटने की सोच भी झलकती है.''

क्या है रीवा चोटी कांड?

फरियादी के मुताबिक 2 जनवरी को बीएसएनएल फाइव जी लाइन के काम के दौरान जब वह डीजल निकाल रहा था, तब उसे कुछ लोगों ने चोर समझ लिया. इसके बाद उससे मारपीट की गई और कथित तौर पर उसकी 12 इंच लंबी चोटी उखाड़ ली गई. इसके बाद रोहित ने बैकुंठपुर थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई थी. रोहित यादव ने कहा, '' मेरी चोटी ये कहते हुए उखाड़ दी गई कि आज चोटी रखोगे, कल कथा करोगे.'' रोहित ने आगे कहा, '' मैं सनातनी हूं और हनुमान जी की पूजा के लिए 7 साल से चोटी रख रहा था.''

रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है मामला (Etv Bharat)

SDOP बोले- MLC रिपोर्ट में चोट के निशान नहीं

इस मामले में एसडीओपी उमेश प्रजापति ने कहा, '' शिकायतकर्ता रोहित यादव का आरोप था की जातिगत द्वेष को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया और मारपीट करते हुए उसकी चोटी भी उखाड़ ली गई. शिकायत के बाद पीड़ित का मुलायजा कराया गया. एमएलसी रिपोर्ट में पीड़ित के सिर पर कोई भी चोट के निशान नहीं पाए गए थे. जांच के लिए पीड़ित ने चोटी भी नहीं दी.''

यादव महासभा ने पुलिस पर लगाए आरोप

इस मामले में यादव महासभा की भी एंट्री हो गई है. सभा के पदाधिकारी विकास यादव ने कहा, " रीवा मे अत्यंत और अमानवीय धार्मिक आस्था पर चोंट करने वाली घटना कारित कि गई है. इस घटना में रोहित यादव जो कि पाइप लाइन के कार्य मे ट्रक चालक के रूप मे कार्यरत है. आरोपी दीपक पांडे द्वारा बैकुंठपुर के ग्राम मझगवां में मारपीट करते हुए जबरन रोहित कि चोटी उखाड़ ली गई. घटना के दौरान दीपक शराब के नशे में आया और पैसों की डिमांड की. पीड़ित ने पैसे देने से इनकार किया तो उन्होंने मारपीट कि इसके बाद चोटी उखाड़ ली. बैकुंठपुर पुलिस इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है.''

फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से सामने आएगी हकीकत

पूरे मामले पर एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने कहा, " यह कहना गलत होगा कि मामले पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है. मामले में दीपक पाण्डेय को अरेस्ट करते हुए जेल भेजा गया है. फरियादी रोहित यादव ने पहले चोटी देने से इनकार कर दिया था. आज उनके द्वारा चोटी पुलिस को सौंपी गई है. चोटी का फॉरेनसिक एग्जामिनेशन कराया जाएगा. मामले पर गहराई से जांच हो रही है. पहली मेडिकल रिपोर्ट में कोई भी एविडेंस नहीं मिले थे, जिससे यह साबित हो सके कि फरियादी कि चोटी उखाड़ी गई थी.''