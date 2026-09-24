रीवा में संतान के लिए ढाई साल की बच्ची का किडनैप, 100 किमी दूर सीधी से पुलिस ने किया बरामद
रीवा में आंगनबाड़ी में काम करने वाली निसंतान महिला ने ढाई साल की मासूम का किया अपहरण. 4 आरोपी गिरफ्तार. राकेश सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 7:24 PM IST
रीवा: समान थाना क्षेत्र के गडरिया मोहल्ले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर रहने वाली एक बच्ची बुधवार की शाम अचानक लापता हो गई. परिजनों की सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम एक्टिव हुई. परिजनों के शक पर पुलिस ने छानबीन के बाद बच्ची को 100 किलोमीटर दूर सीधी से बरामद किया. इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आंगनबाड़ी में काम करने वाली एक महिला की संतान नहीं थी और इसी की चाहत में उसने इस घटना को अंजाम दिया.
'किडनैप के बाद सीधी में रिश्तेदार के घर पर छोड़ा'
एडिशनल एसपी भावना मारावी ने बताया, "गडरिया बस्ती से एक ढाई साल की बच्ची का अपहरण हुआ था. पड़ोस के कुछ लोग अपहरण करके बच्ची को अपने साथ ले गए थे. सूचना मिलते ही साइबर और पुलिस की टीम को एक्टिव किया गया. सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. जिसके बाद कुछ संदेहियो को हिरासत लेकर पूछताछ की गई.
जानकारी मिली कि मोहल्ले की एक महिला ने बच्ची को अगवा करके सीधी मे अपने रिश्तेदार के घर पर रखा था. बच्ची को दस्तयाब करके परिजनों के सुपुर्द किया गया है. निसंतान होने के चलते घटना को अंजाम दिया गया था. इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जिनसे आगे की पूछताछ चल रही है."
निसंतान दंपति ने रची थी अपहरण की साजिश
पुलिस पड़ताल में सामने आया कि पड़ोस की आंगनबाड़ी में काम करने वाली एक महिला और उसके पति रविशंकर मालवीय ने मिलकर ढाई साल की बच्ची के अपहरण की साजिश रची थी. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनकी कोई संतान नहीं थी. जिसके चलते उन्होंने घटना को अंजाम दिया. बुधवार की शाम आंगनबाड़ी केंद्र से बच्ची को बोरी में भरकर बाइक से सीधी स्थित अपने रिश्तेदार के घर ले गए. किसी को उन पर शक न हो इसके लिए बच्ची को रिश्तेदार के सुपुर्द कर वापस रीवा लौट आए. उनका इरादा था की बाद में बच्ची को लेकर वह कहीं और चले जाते.
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100 किलोमीटर दूर सीधी से मिली बच्ची
बच्ची के अपहरण के बाद पुलिस टीम ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मौके से कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया. जिसके बाद गायब हुई बच्ची का सुराग मिल गया. पुलिस की एक टीम तत्काल सीधी जिले के लिए रवाना हुई. लगभग 100 किलोमीटर दूर रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के खड्डी चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक गांव पहुंची. हिरासत में लिए गए संदेहियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक घर से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया. देर रात पुलिस की टीम बच्ची को लेकर रीवा आई और बच्ची को परिजनों के सुपुर्द कर दिया.