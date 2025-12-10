ETV Bharat / state

रीवा मे चोरों ने दिया बिजली विभाग को लाखों का करंट शॉक, क्विंटल में कॉपर-एल्युमिनियम गायब

रीवा में इलेक्ट्रिक केबल चोरों ने विद्युत विभाग को लगाया लाखों का चूना. एक दो नहीं 60 वारदातों में क्विंटल के क्विंटल खपाए मेटल केबल.

Rewa Cable Thief Gang
रीवा में केबल चोरों के आतंक पर लगाम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 2:43 PM IST

|

Updated : December 10, 2025 at 2:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा : जिले में पिछले दो वर्षों में हुई लगभग 60 से अधिक विद्युत तार चोरी की घटनाओं का रीवा पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस की गिरफ्त में आई चोर गैंग ने RDSS योजना और MPEB विभाग के विद्युत तार, रैबिट कंडक्टर, इंसुलेटर और अन्य सामग्री की चोरी करके विभाग को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाया था. इसके अलावा चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोरों द्वारा रीवा के 750 मेगावॉट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट से भी कॉपर तार की चोरी की गई थी.

दो सालों से कर रखा था पुलिस की नाक में दम

इलेक्ट्रिक केबल समेत कई महंगी तारों की चोरी की घटनाओं ने विद्युत विभाग समेत पुलिस विभाग की नाक में दम मचा कर रखा हुआ था. लगातार हो रही चोरी की वारदातों से विद्युत विभाग को लाखों रु की आर्थिक हानि हो रही थी. बढ़ती केबल व विद्युत उपकरण की चोरी की घटनाओं के बाद रीवा पुलिस लगातार चोर गैंग की तलाश कर रही थी, बीते दिनों पुलिस को कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे जिसके बाद टीम ने चोर गैंग को पकड़ने मे सफलता प्राप्त कर ली.

REWA CABLE THIEF GANG
आरोपियों के पास से कई क्विंटल तारें जब्त (Etv Bharat)

50 लाख का माल हुआ बरामद

पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी रीवा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों में भी लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे. गैंग ने रीवा के गुढ़ क्षेत्र में स्थापित सोलर प्लांट से भी भारी मात्रा में तार और उपकरण चोरी किए थे. पुलिस की सतर्कता और लगातार कार्रवाई के बाद यह गैंग आखिरकार गिरफ्त में आ गई, जिनके पास से चोरी की वारदात में इस्तेमाल किए चार पहिया वाहन और भारी मात्रा में विद्युत उपकरण भी बरामद हुए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है.

केबल चोर गैंग का खुलासा करते रीवा एसपी (Etv Bharat)

150 CCTV फुटेज खंगाल कर पकड़ी चोर गैंग

चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए एसपी शैलेन्द्र सिंह ने बताया, " रीवा पुलिस पिछले दो सालों से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी. इसके लिए करीब 150 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खांगले गए. सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को क्लु मिला और चोर गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गई. पुलिस ने एक-एक कर कुल 17 चोर गिरफ्तार किए, जो दो साल से चोरी को अंजाम दे रहे थे. इनमें दो उत्तर प्रदेश के कबाड़ी भी गिरफ्तार हुए हैं, जो चोरी का माल गैंग से खरीदते थे.

Cable Chor Gang Rewa
घटना में इस्तेमाल वाहन भी किए गए जब्त (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

चोर गैंग से क्या-क्या हुआ बरामद?

चोर गैंग ने 60 से अधिक वारदातों में कॉपर, एल्युमिनियम समेत कई तरह के तार चुराए, जिन्हें पुलिस ने जब्त किया है. पुलिस ने कुल 2.5 क्विंटल कॉपर स्ट्रिंग वायर, 5 क्विंटल एल्युमिनियम वायर, वारदात में इस्तेमाल की गई 1 स्कॉर्पियो कार, 2 बोलेरो कार, 2 लोडर वाहन जब्त किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख से अधिक है.

Last Updated : December 10, 2025 at 2:59 PM IST

TAGGED:

CABLE CHOR GANG REWA
MADHYA PRADESH NEWS HINDI
REWA POLICE ACTION
REWA CABLE THIEF GANG
REWA CABLE THIEF GANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.