झारखंड से रीवा आ खोली भैंस तबेले में मिठाई फैक्ट्री, बिना दूध स्वाद ऐसा कि शहर हुआ दिवाना
रीवा में भैंस तबेले में चलता है मिठाई का नकली कारखाना, प्रॉडक्ट में नहीं होता मिल्क का नामोनिशान नहीं. राकेश सोनी की रिपोर्ट .
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 11:49 AM IST|
Updated : August 19, 2026 at 12:37 PM IST
रीवा : मध्य प्रदेश में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत रीवा में भी छापामार कार्रवाई जारी है. इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने नकली मिठाई की फैक्ट्री पर दबिश दी. फैक्ट्री के अंदर के दृश्य देखकर अधिकारियों की आंखें फटी रह गईं. यहां भैंस के तबेले के साथ मिठाई फैक्ट्री भी संचालित हो रही थी. चारों ओर फैली गंदगी के बीच शुद्ध मावे की जगह मैदा और सिंथेटिक मटेरियल से नकली मिठाई तैयार की जा रही थी. जांच के दौरान टीम ने मौके से 2 क्विंटल से भी ज्यादा खाद्य समाग्री और सिंथेटिक मटेरियल जब्त किया. जांच के बाद फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा.
मिल्क प्रॉडक्ट का कहीं इस्तेमाल नहीं
रीवा में मंगलवार शाम मुखबिर द्वारा नकली मिठाई की फैक्ट्री की सूचना खाद्य विभाग की टीम को मिली. टीम ने छापामार कार्रवाई की और मौके पर जांच की. झारखंड निवासी मनोज साव अपने साथियों के साथ मिलकर लंबे समय से रीवा के रानी तालाब इलाके में नकली मिठाई की फैक्ट्री चला रहा था. यहां दूध या मावे की जगह मैदा और मिल्क पाउडर सहित सिंथेटिक प्रोडेक्ट से भारी मात्रा मे नकली मिठाइया तैयार की जा रहीं हैं. फैक्ट्री अनुरूप मानकों के विपरीत संचालित हो रही थी. टीम ने पाया कि भैंसों के तबेले के ठीक पीछे मिठाई की फैक्ट्री का संचालन हो रहा है. मौके से 3 घरेलू सिलेंडर भी मिले हैं.
ऑर्डर मिलने पर हर प्रकार की मिठाई का प्रॉडक्शन
फूड इंस्पेक्टर अमरीश दुबे ने बताया "मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत रीवा मे मिठाई की दुकानों मे फूड विभाग की टीम के द्वारा जांच की जा रही है. इस दौरान पाया गया बाजार में मिठाई दुकानों के आलावा बड़े होलसेलर की दुकानों में प्लास्टिक के डिब्बों में कलर्ड बर्फी, पेड़े सहित अन्य मिठाइयों की बिक्री की जा रही थी, जिसका रेट भी काफी कम था. मौके से सैंपल लिए गए. जांच के दौरान पाया गया कि इनमें मिल्क प्रोडक्ट की जगह स्टार्ची मटेरियल जैसे मैदा के साथ चाय व कॉफी में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्राइड मिल्क का उपयोग करके भारी मात्रा में किया गया."
सेल्समैन के माध्यम से मिठाइयों की सप्लाई
खाद्य टीम को पता चला ऑर्डर के बाद सेल्समैन इन मिठाइयों को दुकानों मे सप्लाई करते थे. बिना बिल के पेमेंट भी लेते थे. सेल्समैन के पीछे एक मुखबिर लगाया गया. इसके बाद रानी तालाब मंदिर के पास भैस के तबेले के ठीक पीछे संचालित फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की गई. टीम ने फैक्ट्री में जांच के दौरान देखा कि चॉकलेट बर्फी, ऑरेंज बर्फी, रसगुल्ला, पेंडा, सहित कई अन्य कई प्रकार की मिठाइयां तैयार की जा रही थीं, मिल्क प्रोडेक्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा था.
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मिठाई की नकली फैक्ट्री के सूत्रधार 5 लोग
फूड इंस्पेक्टर अमरीश दुबे का कहना है " मैदा, शक्कर ग्लूकोस, फ्लेवर कलर ड्राई मिल्क पाउडर से नकली मिठाई बनाकर काफी कम दरों पर प्लास्टिक के डिब्बो पर पैक करके मार्केट मे सप्लाई की जा रही है. फैक्ट्री को चलाने वाले 4 से 5 लोग हैं. सभी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी."