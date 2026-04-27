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रीवा में ब्रांडेड कपड़ों वाला चड्डी चोर, CCTV फुटेज देख दुकान मालिक का हिल गया दिमाग

चोरी की चौंका देने वाली यह घटना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रकाश चौराहे की है. यहां पर जितेंद्र खुवानी रेडीमेड कपडे़ की दुकान संचालित करते हैं. पुलिस के मुताबिक उनकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान मे तकरीबन 6 से 7 कर्मचारी कार्यरत हैं. इसमें से एक कर्मचारी चोरी करते पकड़ा गया है. बीते कुछ दिनों से दुकान मालिक जितेंद्र खुवानी को ब्रांडेड और महंगे कपड़ों के स्टॉक की कमी महसूस हुई. आशंका होने पर जब सीसीटीवी फुटेज खांगालने शुरू किए तो एक कर्मचारी महंगे कपड़ों को फोल्ड कर अंडरवियर में छिपाता दिखा.

दुकान के एक सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि दुकान का ही एक कर्मचारी बड़े ही शातिराना अंदाज में ब्रांडेड और महंगे कपड़ों पर हाथ साफ कर रहा था. आरोप हैं कि चोरी किए गए कपड़ों को वह दुकान के अंदर ही अपनी अंडरवियर मे छुपाता था. इसके बाद किसी काम से बाहर जाने की बात कहकर चोरी किए गए कपड़ो को ठिकाने लगा देता था. दुकान के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं.

रीवा : शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से चौंका देने वाली चोरी की एक वारदात सामने आई है. यहां पर संचालित रेडमीमेड कपड़ों की दुकान से अचानक ब्रांडेड कपड़े गायब होने लगे थे. स्टॉक और सेल में भी इन कपड़ों की एंट्री नहीं मिलती थी. इससे परेशान होकर जब दुकान संचालक ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए, तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई.

सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज (Etv Bharat)

पकड़ा गया तो नौकरी छोड़ी, मालिक को दी जान से मारने की धमकी

सीसीटीवी फुटेज मे कर्मचारी कपड़ों की चोरी करने का प्रयास करता दिखाई देता है, जिसके बाद दुकान मालिक ने उसे जमकर फटकार लगाई. पकड़े जाने के बाद आरोपी कर्मचारी ने नौकरी करने से इनकार कर दिया और दुकान छोड़कर वहां से चला गया. इसके बाद पुलिस मे रिपोर्ट करने पर मालिक को जान से मारने की धमकी देने लगा. शनिवार को दुकान संचालक ने सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करते घटना की जांच शुरू की. इसके बाद कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ मे उसने चोरी की बात कबूल ली जिसके बाद उसे न्यायालय मे पेश करते हुए जेल भेज दिया गया.

रीवा के कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला (Etv Bharat)

खाना-खाने के बहाने चला जाता था कपड़े ठिकाने लगाने

पुलिस के मुताबिक आरोपी कर्मचारी अन्य कर्मचारियों के नजरो से बचकर दुकान मे रखे महंगे और ब्रांडेड कपड़े निकलता था और अपनी ही अंडरवियर मे छुपा लेता था. इसके बाद कभी खाना खाने की छुट्टी तो किसी अन्य काम से दुकान के बाहर जाने का बहाना बनाता था और चोरी किए गए कपड़ों को ठिकाने लगा देता था. 15 अप्रैल से लगातार आरोपी कर्मचारी कपड़ों की चोरी करता सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया. बताया गया की उसके द्वारा महंगी से महंगी शर्ट, कुर्ता, ब्लेजर और पैंट सहित अन्य ब्रांडेड कपड़ों की चोरी की गई.

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पकड़ा गया तो बोला- मन में आ गया था लालच

मामले पर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने बताया, '' कपड़ा व्यवसायी जितेंद्र खुवानी द्वारा अपने ही एक कर्मचारी आशीष सिंह के खिलाफ थाने मे आकर शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत के आधार पर सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें आरोपी कर्मचारी दुकान से कपड़ों की चोरी कर अपनी अंडरवियर मे छुपाता हुआ दिखाई दिया. मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में उसने चोरी करना स्वीकार किया है. उसके द्वारा बताया की उसने पहले कभी चोरी नहीं की मगर अचानक उसके मन लालच आ गया.''