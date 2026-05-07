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बरगी डैम हादसे से नहीं लिया सबक, टमस नदी में बिना लाइफ जैकेट के नाव पर सवारी कर रहे लोग

रीवा: बीते दिनों जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे ने देश भर के लोगों झकझोर कर रख दिया था. इस हादसे में कई लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी. जबलपुर हादसे के बाद रीवा से कुछ हौरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देख कर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि, शासन और प्रशासन जबलपुर के बरगी में हुए क्रूज हादसे के बाद कितना सजग और गंभीर है. रीवा जिला के त्योंथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत, टमस नदी पर खुलेआम नियमों को दरकिनार कर नावों का संचालन हो रहा है. जिसमें लोगों की जान जोखिम में डालकर बिना लाइफ जैकेट के ही नैया पार लगाई जा रही है.

बरगी हादसे के बाद भी नहीं जागा रीवा का प्रशासन

जबलपुर के बरगी डैम में हुए दर्दनाक हादसे के बाद भी रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र में प्रशासनिक लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है. टमस नदी के चिल्ला घाट में बिना लाइफ जैकेट और जरूरी सुरक्षा उपकरणों के नावों का संचालन धड़ल्ले से जारी है. महिला, पुरुष और कॉलेज के छात्र-छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर नाव से जोखिम भारी यात्रा करने को मजबूर हैं. यहां पर सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.