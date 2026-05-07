ETV Bharat / state

बरगी डैम हादसे से नहीं लिया सबक, टमस नदी में बिना लाइफ जैकेट के नाव पर सवारी कर रहे लोग

रीवा के त्योंथर में नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी, बिना सेफ्टी टमस नदी क्रॉस कर रहे लोग, बना रहता है जान का खतरा.

Tamas river boat negligence
रीवा में बिना लाइफ जैकेट टमस नदी पार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा: बीते दिनों जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे ने देश भर के लोगों झकझोर कर रख दिया था. इस हादसे में कई लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी. जबलपुर हादसे के बाद रीवा से कुछ हौरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देख कर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि, शासन और प्रशासन जबलपुर के बरगी में हुए क्रूज हादसे के बाद कितना सजग और गंभीर है. रीवा जिला के त्योंथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत, टमस नदी पर खुलेआम नियमों को दरकिनार कर नावों का संचालन हो रहा है. जिसमें लोगों की जान जोखिम में डालकर बिना लाइफ जैकेट के ही नैया पार लगाई जा रही है.

बरगी हादसे के बाद भी नहीं जागा रीवा का प्रशासन
जबलपुर के बरगी डैम में हुए दर्दनाक हादसे के बाद भी रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र में प्रशासनिक लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है. टमस नदी के चिल्ला घाट में बिना लाइफ जैकेट और जरूरी सुरक्षा उपकरणों के नावों का संचालन धड़ल्ले से जारी है. महिला, पुरुष और कॉलेज के छात्र-छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर नाव से जोखिम भारी यात्रा करने को मजबूर हैं. यहां पर सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

बिना लाइफ जैकेट के लोग कर रहे नाव पर सवारी (ETV Bharat)

जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं लोग
स्थानीय लोगों का कहना है कि, इस बारे में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं. जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. वहीं छात्र अनूप सिंह चौहान ने बताया कि, ''प्रतिदिन इसी तरह जान जोखिम में डालकर यात्रा करना पड़ता है. नाव में महिला पुरुष और छोटे छोटे बच्चों को बिना लाइफ जैकेट सहित अन्य किसी भी सुरक्षा उपकरण के बिना ही 10 से 15 लोग यात्रा करते हैं कई बार प्रशासन से गुहार तो लगाई गई पर अब तक कोई नहीं कार्रवाई नहीं की गई.''

rewa boat safety issue
बरगी हादसे के बाद भी नहीं जागा रीवा का प्रशासन (ETV Bharat)

वहीं, नायब तहसीलदार वीरेंद्र द्विवेदी ने बताया कि, ''अगर ऐसी अव्यवस्था है तो SDERF के अधिकारियों को सूचना दी जाएगी. अगर नियम विरुद्ध तरीके से नावों का संचालन हो रहा होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

BOATS RIDING WITHOUT LIFE JACKETS
JABALPUR BARGI DAM BOAT ACCIDENT
TEONTHAR NO LIFE JACKET BOAT RIDE
TAMAS RIVER BOAT NEGLIGENCE
REWA BOAT SAFETY ISSUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.