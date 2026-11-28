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मोहन यादव के निशाने पर राहुल गांधी- कांग्रेसी केवल कुर्सी के मीत, पप्पू तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा

राहुल गांधी पर खूब बरसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ( ETV BHARAT )

रीवा : रीवा में शनिवार को बीजेपी ने 'लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा' निकाली. इसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए. पदयात्रा शहर के कॉलेज चौराहे से प्रारंभ हुई और मानस भवन, प्रकाश चौराहा एवं स्टैच्यू चौराहे होते हुए पद्मधर पार्क में संपन्न हुई. पदयात्रा से पूर्व NCC ग्राउंड मे आयोजित कार्यक्रम में मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने खासकर राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए कहा "पप्पू तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा."

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