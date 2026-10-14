दो घूंसा मारूंगा तो भाग जायेगा एलन मस्क, भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के अजब बोल
जनार्दन मिश्रा बोले एलन मस्क को प्रधानमंत्री की शर्तों पर आना होगा, 56 इंच के सीने वाले को कोई नहीं झुका सकता. रिपोर्ट राकेश सोनी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:26 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 10:34 PM IST
रीवा: भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर अपने बयान बाजी को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने सीधे तौर पर दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को ही लपेटे में ले लिया. प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा अचानक भड़क गए और मंच से ही एलन मस्क को 2 घूंसा मारकर भगाने तक की बात कह डाली. सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि " 56 इंच के सीने वाले को कोई नहीं झुका सकता. अगर भारत आना है तो प्रधानमंत्री की शर्तों पर आना होगा. अगर ऐसा नहीं होगा तो एलन मस्क को दो घूंसा मारेंगे तो भाग जाएगा."
2 घूंसा मरूंगा तो भाग जाएगा एलन मस्क, रीवा सांसद का बयान
दरअसल, रीवा के लक्ष्मण बाग मंदिर परिसर में बिछिया नदी पर नवीन पुल के निर्माण को लेकर बुधवार को भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित सांसद जनार्दन मिश्रा शामिल हुए थे. आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद लोगो को सम्बोधित कर रहे थे, इसी दौरान वह अचानक भड़क गए. उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर शख्स उद्योगपति एलन मस्क पर निशाना साधना शुरू कर दिया. उन्होंने मंच से ही एलन मस्क को जमकर कड़ी फटकार लगाई.
हिन्दुस्तान के 56 इंच के सीने वाले को नहीं झुका सकता कोई
सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि " हिन्दुस्तान के 56 इंच के सीने वाले को कोई नहीं झुका सकता. कोई उन्हें ताकत नहीं दिखा सकता वह इसलिए की, मस्क तो बंदी है वह अपने शर्त पर भारत आए. हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री के शर्त पर मस्क भारत में अलाउड है और अगर शर्त नहीं मानी तो मस्क ठुकराउ है. 2 घूंसा मरूंगा मस्क को तो वह भाग जाएगा." सांसद ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से कहा की चिंता करने की जरुरत नहीं है. शांति की स्थापना इस देश में जितनी रहेगी उतनी ही इस देश की तरक्की होगी, जिससे इस देश को ताकत मिलेगी और देश की जड़ भी मजबूत होगी.
दुनिया का नेतृत्व कर रही विदेशी ताकतों पर उप मुख्यमंत्री ने किया तीखा प्रहार
आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभा को सम्बोधित करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी दुनिया का नेतृत्व कर रही सबसे बड़ी विदेशी ताकतों पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि " इस मठाधीशी से उन्हें क्या हासिल हुआ, मानवता को क्या मिला, मिसाइलें दागी जा रहीं हैं, लाशें बिछाई जा रहीं हैं. कीड़े मकोड़े की तरह लोगो को मारा जा रहा है. इसका मतलब है की जो लोग दुनिया का नेतृत्व कर रहें हैं वह पूरी तरह से फेल हो चुके हैं. इसलिए अब भारत को दुनिया का नेतृत्व करने की आवश्यकता है. भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा तभी विश्व में शांति स्थापित होगी क्योंकि दुनिया को एक परिवार मानने वाला कोई देश है तो वह भारत है."
भारत को मानवता की चिंता : उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल
उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा " भारत ही धर्म और अध्यात्म को लेकर चलने वाला देश है. इसलिए अगर मानवता की चिंता किसी को है तो वह भारत को है. भारत को विकसित और आर्थिक महाशक्ति इसलिए बनाया जा रहा है, की वह पूरी दुनिया का नेतृत्व करे, लेकिन यह दुनिया को कैसे अच्छा लग सकता है जिसके चलते वो तमाम तरह के हथकंडे अपना रहें हैं. इसका उदाहरण सांसद ने दिया है. पीएम मोदी जितना मेहनत भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए कर रहें है उससे ज्यादा मेहनत विदेशी ताकते इस विकास की यात्रा को रोकने के लिए कर रहे हैं".
ये भी पढ़ें:
- फिर आपा खो बैठे रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों को बताया गीदड़
- IAS संतोष वर्मा पर रीवा सांसद का फूटा गुस्सा, बोले-SC वर्ग के होते हुए ST वर्ग का लिया लाभ
एलन मस्क ने किया था एक्स पर पोस्ट जिसके बाद मचा बवाल
बीते शुक्रवार को दुनिया के सबसे अमीर शख्स और उद्योगपति एलन मस्क की सेटेलाइट इंटरनेट सेवा, स्टार लिंक की भारत में एंट्री को लेकर तब एक विवाद खड़ा हो गया जब एलन मस्क के द्वारा कथित ऑफिसियल X पर विवादित पोस्ट ट्वीट किया गया. उनके द्वारा भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी पर टिप्पणी की गई और एकाअधिकार बनाए रखने की कोशिश का आरोप भी लगाया था. साथ ही उन्होंने सवाल भी किया था " क्या अंबानी भारत में सेटेलाइट इंटरनेट सेवा में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देंगे. जानकारी के मुताबिक एक्स पर एलन का यह पोस्ट संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद आया था जिसमे सिंधिया ने कहा था- "भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता." बस इसके बाद से ही देश भर में बवाल मचा हुआ है.