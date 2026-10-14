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दो घूंसा मारूंगा तो भाग जायेगा एलन मस्क, भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के अजब बोल

दो घूंसा मारूंगा तो भाग जायेगा एलन मस्क, जानर्दन मिश्रा का बयान ( ETV Bharat )

रीवा: भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर अपने बयान बाजी को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने सीधे तौर पर दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को ही लपेटे में ले लिया. प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा अचानक भड़क गए और मंच से ही एलन मस्क को 2 घूंसा मारकर भगाने तक की बात कह डाली. सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि " 56 इंच के सीने वाले को कोई नहीं झुका सकता. अगर भारत आना है तो प्रधानमंत्री की शर्तों पर आना होगा. अगर ऐसा नहीं होगा तो एलन मस्क को दो घूंसा मारेंगे तो भाग जाएगा."

2 घूंसा मरूंगा तो भाग जाएगा एलन मस्क, रीवा सांसद का बयान