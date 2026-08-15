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तिरंगा यात्रा के बाद जनपद ऑफिस में धरने पर BJP MLA दिव्यराज सिंह, 9 घंटे तक बैठे रहे

रीवा के सिरमौर से बीजेपी विधायक दिव्यराज सिंह नाराज. अपनी ही सरकार के सरकारी अधिकारियों से खफा. राकेश सोनी की रिपोर्ट.

Rewa Divyaraj Singh dharna
जवा जनपद ऑफिस में धरने पर बीजेपी विधायक दिव्यराज सिंह (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 3:16 PM IST

4 Min Read
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रीवा : सिरमौर से बीजेपी विधायक दिव्यराज सिंह ने जवा जनपद पंचायत कार्यालय धरना दे दिया. वह अपनी ही सरकार के सरकारी अधिकारियों से बेहद खफा दिखे. विधायक कलेक्टर को बुलाने पर अड़ गए. हालांकि 9 घंटे बाद कलेक्टर पहुंचे और उनकी मांगों का निराकरण करने का आश्वासन दिया. विधायक दिव्यराज सिंह ने 9 घंटे बाद अपना धरना खत्म किया. इस दौरान विधायक के समर्थक नारेबाजी करते रहे.

तिरंगा यात्रा के बाद धरने पर बैठे

प्रशानिक व्यवस्थाओं और आधिकारियों के कार्यप्रणाली से नाराज होकर विधायक दिव्यराज सिंह ने अनशन का रास्ता चुना. विधायक दिव्यराज सिंह कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं. उनका कहना था कि कलेक्टर मौके पर आएं और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियो की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने के निर्देश दें. शुक्रवार सुबह सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के जवा मे तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था. तिरंगा यात्रा के समापन होते ही दोपहर तकरीबन 1 बजे बीजेपी विधायक दिव्यराज सिंह जवा जनपद कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए.

रीवा के सिरमौर से बीजेपी विधायक दिव्यराज सिंह नाराज (ETV BHARAT)

अफसरों के काम करने के तरीके से खफा

विधायक दिव्यराज सिंह स्थानीय प्रशानिक और जनपद कार्यालय मे पदस्थ अधिकारियों की कार्यपप्रणाली से असंतुष्ट हैं. स्थानीय लोगों की समस्याओं का निरकरण न होने के चलते विधायक दिव्यराज सिंह ने धरना का रास्ता चुना. विधायक दिव्यराज सिंह के साथ सैकड़ों स्थानीय लोग भी उनके समर्थन में धरने पर बैठ गए. 8 घंटे कलेक्टर का इंतजार करते रहे सभी लोग.

कलेक्टर 9 घंटे बाद मौके पर पहुंचे. रात 8:30 पर कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मांगें सुनी और आश्वासन दिया. कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी का कहना है "शाम करीब 5:30 पर सिरमौर विधायक का फोन आया था. उन्होंने बताया कि वह धरने पर बैठने वाले हैं. सूचना मिलने के बाद वह मौके के लिए रवाना हुए."

Rewa Divyaraj Singh dharna
तिरंगा यात्रा के बाद धरने पर बैठे बीजेपी विधायक दिव्यराज सिंह (ETV BHARAT)

जवा जनपद की ये हैं मुख्य समस्याएं

विधायक दिव्यराज सिंह ने जनता के सामने कलेक्टर से अपनी बाते रखी. उन्होंने कहा " जवा और तराई अंचल की मुख्य समस्याएं हैं. जवा डभौरा और पटेहरा मे डॉक्टर की पदस्थापना हो, साथ ही जवा बाजार अतरैला और रामबाग बाजार की सड़के चलने लायक नहीं हैं, जरा से बारिश से MPRDC की सड़क का हाल बेहाल हो जाता है. क्षेत्र की जनता के कई सारे कार्य पेंडिंग हैं. इसके जिम्मेदार एसडीएम और जनपद सीईओ को यहां से हटाया जाए. सिरमौर डभौरा रोड की स्थिति काफी दायनीय है, जिसे जल्द ठीक कराया जाए.

कलेक्टर ने सुनी समस्याएं, दिया आश्वासन

कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि" विधायक दिव्यराज सिंह से चर्चा हुई है. उनकी 4 मांगें हैं, जिसमें समुचित कार्रवाई की जाएगी ताकि क्षेत्र की समस्यायों को ठीक किया जा सके. पिछले 3-4 महीनो में जिले के राजस्व की कई सारी समस्याओं को हमने ठीक करने की कोशिश की है, जो आगे भी जारी रहेगी."

रीवा राजघराने के राजकुमार दिव्यराज सिंह

बीजेपी विधायक दिव्यराज सिंह रीवा राजघराने के राजकुमार हैं. पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह के पुत्र हैं. दिव्यराज सिंह 3 बार से सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. ऐसा पहली बार नहीं है विंध्य क्षेत्र का कोई बीजेपी विधायक अपने ही सरकार के सरकारी अफसरों की कार्यप्रणाली के विरुद्ध मोर्चा खोला हो, इससे पूर्व भी मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल सरकारी अफसरों के विरुद्ध कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके है. लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने सरकारी अफसरों के विरुद्ध धरना दिया.

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