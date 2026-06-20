बीहर बिछिया की नेचुरल ब्यूटी देखना है तो चले आइए रीवा, चचाई वाटरफॉल में सुन सकते हैं नदी वाला म्यूजिक
रीवा में बीहर-बिछिया नदी के संगम के बाद बढ़ जाती है भव्यता. खूबसूरत रिवर फ्रंट से देख सकते हैं सनसेट. राकेश सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 8:46 PM IST
रीवा: देश भर में कई ऐसे प्राचीन शहर हैं जो कि सैकड़ों वर्ष पहले किसी न किसी नदी के किनारे बसाए गए थे इनमें से एक शहर रीवा भी है. यहां पर शहर के बीचों-बीच स्थित बीहर नदी और उसमें बहने वाली प्राकृतिक जलधारा का दृश्य देखने लायक है. प्राकृतिक और आध्यत्मिक दृष्टि के साथ-साथ बीहर नदी के तट पर बने खूबसूरत रिवर फ्रंट और इसी नदी के तट से ढलती शाम के वक्त सनसेट का दृश्य बीहर नदी के तट को और भी गुलजार कर देता है.
कई एतिहासिक धरोहर भी इसी नदी के तट पर हैं. किले के साथ ही मान्यता है कि भारत में स्थित 4 मठों के अलावा अतिरिक्त प्रसिद्ध 5वां मठ भी इसी बीहर नदी के तट पर स्थापित है जिसे पंचमठ कहा जाता है. बताया जाता है कि लगभग 1300 वर्ष पूर्व आदिगुरु शंकाराचार्य ओंकारेश्वर से काशी जाते समय एक सप्ताह तक इसी तट पर ठहरे थे.
मैहर के मुकुंदपुर से हुआ है बीहर नदी का उद्गम
जानकारों कि माने तो बेहद शांत और लोगों का मन मोह लेने वाली रीवा कि जीवनदायनी बीहर नदी का उद्गम स्थल मैहर जिले में स्थित मुकुंदपुर के पास एक कुंड से होता है. जबकि इसकी सहायक नदी बिछिया, मऊगंज जिले के खैरा कनकेसरा गांव से होकर गुढ़ तहसील से होते हुए रीवा के किला के पिछले हिस्से में स्थित राजघाट पहुंचती है और इसी राजघाट में दोनों नदी बीहर और बिछिया का संगम होता है. इसके बाद यहीं से इस नदी के विशालता की शुरुआत होती है.
बीहर और बिछिया नदी के संगम के बाद बढ़ जाती है भव्यता
किला स्थित राजघाट से होकर निकलने वाली बीहर और बिछिया नदी आगे बढ़ते हुए विशाल रूप धारण करती है. इसके बाद रीवा शहर के मध्य पर पहुंचते ही इसकी भव्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है. इसी स्थल पर स्थित पूरे वेग के साथ झरने से बहने वाली बीहर और बिछिया नदी की दूधिया जलधारा और उसकी मधुर धुन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है. यहीं पर बने खूबसूरत रिवर फ्रंट से ढलती शाम का सनसेट इस स्थान को और भी खास बना देता है.
छोटे पुल से दिखाई देती है दूधिया जलधारा
बीहर नदी की सुंदरता और भव्यता का नजारा शहर में प्रवेश करते ही बड़े पुल से देखा जा सकता है जबकि सफेद झरने का दृश्य छोटे पुल से निहारा जा सकता है. इसी के चलते इस पुल से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की निगाहें अक्सर झरने की तरफ घूम ही जाती हैं. कई बार तो बाहर से आए यात्री भी झरने की भव्यता को निहारने के लिए जरा सा वक्त छोटे पुल पर ही ठहर कर गुजारते हैं.
इसके अलावा इसी पुल के पास बने ईको पार्क में भी बड़ी संख्या मे पहुंचकर पर्यटक नदी के किनारे बने खूबसूरत बीहर रिवर फ्रंट और उसमें बने हरे भरे पार्क में सुकून के पल बिताते हैं.
प्राकृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास है बीहर नदी
बीहर नदी की बात की जाए तो यह प्राचीन नदी प्राकृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास है, क्योंकि इसी नदी के तट पर रीवा राजघराने का किला भी स्थापित है. अगर बात की जाए तो इस किले से कुछ ही दूरी पर नदी के घाट पर बना पंचमठ धाम भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है.
कहा जाता है की भारत में मौजूद 4 मठों की स्थापना के बाद लगभग 1300 वर्ष पूर्व ओंकारेश्वर से काशी जाते समय आदिगुरु शंकराचार्य रीवा पहुंचे तब 7 दिन के लिए इसी स्थान पर ठहरे और मंदिर में शिवलिंग की स्थापना कराई. इसके बाद बीहर नदी के तट पर बना यह खास स्थान पंचमठ धाम कहलाया.
प्यास बुझाने के साथ घरों को भी रोशन करती है बीहर नदी
बीहर नदी के आगे के सफर की बात करें तो इसका सफर यहीं पर समाप्त नहीं होता. यहां से एक बार फिर अपने वेग के साथ आगे बढ़ते हुए बीहर नदी रीवा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर सिरमौर पहुंचती है. यह दोनों नदियां हजारो लोगों की प्यास बुझाने के साथ उनके घरों को भी रोशन करती हैं. इसी नदी के पानी से सिरमौर क्षेत्र मे लगे बिजली संयंत्रों के माध्यम से तकरीबन 315 मेगावॉट बिजली का उत्पादन भी होता है. इसके बाद यह नदी एक बार फिर अपने तीव्र वेग के साथ चचाई जल प्रपात पर पहुंचती है.
टमस नदी के साथ मां गंगा की गोद में समाती है बीहर
चचाई जलप्रपात से गिरते बीहर नदी की जलधारा की सुंदरता को निहारने के लिए प्रतिदिन हजारों पर्यटक दूर दराज से यहां पर पहुंचते हैं. बरसात के दिनों में इन्हीं पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है. इसके बाद आगे चलकर बीहर और बिछिया का संगम टमस नदी से होता है. यहां से कई किलोमीटर दूर का सफर तय करते हुए तीनों नदियां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित मां गंगा की गोद में समा जाती हैं.
'मां गंगा की तरह ही पवित्र मानी जाती है रीवा की बीहर नदी'
इतिहासकार असद खान बताते हैं, "मैहर के मुकुंदपुर से बीहर नदी का और मऊगंज क्षेत्र से बिछिया नदी का उदगम होता है. रीवा के एतिहासिक किले के ठीक पीछे बने राजघाट में दोनों ही नदियों का संगम होता है. इसके बाद चंद दूरी पर ही झरने से गिरती नदी की जलधारा इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है. यहां से कई किलोमीटर दूर सिरमौर में टमस नदी से मिलकर आगे चचाई जलप्रपात में गिरती है और यहीं से आगे चल कर मां गंगा के आंचल में समा जाती है. इसी के चलते बीहर नदी को मां गंगा की तरह पवित्र माना जाता है."
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'नदी के तट पर हैं कई शिव मंदिर'
इतिहासकार असद खान बताते हैं, "इसी नदी के किनारे किला और पंचमठ धाम भी स्थापित है. यह प्राचीन नदी प्राकृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विंध्य वासियों के लिए काफी मायने रखती है. विंध्य के कई इलाके ऐसे है जहां पर किसान अपनी जमीन पर खेती के लिए इसी जीवनदायनी नदी के जल का उपयोग सालों से करते आ रहें हैं.
सैकड़ों वर्ष पूर्व लावाना प्रजाति के लोग (व्यापारी) जब व्यापार के लिए रीवा आते थे तब इसी बीहर नदी के किनारे अपना पड़ाव डालते थे. वे शिव के परम उपासक भी माने जाते थे. उनके ही द्वारा बीहर नदी के तटों पर कई शिव मंदिर स्थापित कराए गए थे जो आज भी मौजूद हैं."