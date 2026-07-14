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रीवा के बंटी बबली का कारनामा, कागजों में आइसक्रीम फैक्ट्री तैयार कर बैंक को लगाया लाखों का चूना

रीवा में आइसक्रीम फैक्ट्री के लिए बैंक से निकाला 31 लाख 50 हजार का लोन. ईओडब्ल्यू ने पति-पत्नी समेत 5 पर किया मामला दर्ज.

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कागजों में आइसक्रीम फैक्ट्री तैयार कर बैंक को लगाया लाखों का चूना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 11:09 PM IST

3 Min Read
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रीवा: जालसाज पति-पत्नी ने मिलकर अपने शातिराना अंदाज से एक नेशनल बैंक को लाखों की चपत लगा दी. इस बात की भनक लगते ही बैंक प्रबंधन की ओर से संबंधित जालसाजों के खिलाफ ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ शाखा) में धोखाधड़ी की शिकायत की गई. जिसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने शिकायत प्राप्त करते हुए आपराधिक प्राकरण की जांच शुरू की तो कई चौंका देने वाले खुलासे हुए. ईओडब्ल्यू ने पति-पत्नी सहित 5 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

सप्लायरों से सांठ-गांठ कर तैयार की फर्जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट

रीवा की रहने वाली कल्पना गुप्ता और उसके पति संदीप गुप्ता के विरुद्ध धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर रीवा के व्यंकट रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक से लोन प्राप्त किए जाने के संबंध मे बैंक प्रबंधन की तरफ से ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई गई थी. बताया गया कि कल्पना गुप्ता और उसके पति संदीप गुप्ता के द्वारा पीएमएफएमइ (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना) के तहत शासन से मिलने वाली सब्सिडी की राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से पहले सप्लायरों के साथ सांठ-गांठ की गई. इसके बाद फर्जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई.

रीवा में आइसक्रीम फैक्ट्री के लिए बैंक से निकाला 31 लाख 50 हजार का लोन (ETV Bharat)

आइसक्रीम फैक्ट्री के लिए बैंक से निकाला 31 लाख 50 हजार लोन

इसके बाद फर्जी तरीके से तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रीवा के पंजाब नेशनल बैंक में जमा की गई. इसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर आइसक्रीम फैक्ट्री का उद्योग स्थापित करने के लिए 31 लाख 50 हजार की राशि लोन के रूप मे बैंक से प्राप्त की गई. जांच के दौरान पाया गया कि बैंक से प्राप्त हुए लोन की राशि से आइसक्रीम फैक्ट्री केवल कागजों में ही संचालित हो रही थी. लोन की राशि से आइसक्रीम फैक्ट्री का उद्योग स्थापित करने के बजाय दोनों ही पति-पत्नी के द्वारा राशि का दुरूपयोग किया गया.

पति-पत्नी सहित 5 सप्लायर और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज

रीवा के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ शाखा ईओडब्ल्यू की टीम ने शिकायत के आधार पर जांच शुरु की थी. अपराध प्रमाणित पाए जाने के बाद ईओडब्ल्यू टीम के द्वारा कल्पना उद्योग की प्रोपाइटर कल्पना गुप्ता और उसके पति संदीप गुप्ता सहित, रमेश कुमार सिंह संतोष कुमार वर्मा, अंकिता सिंह के अलावा सम्बंधित अन्य लोगों के खिलाफ धारा 318(4), 61(2) के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए विवेचना में लिया गया है.

'कागजों में संचालित थी आइसक्रीम फैक्ट्री'

ईओडब्ल्यू एसपी अरविंद ठाकुर ने बताया, "केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की गई योजना पीएमएफएमइ के अंतर्गत 10 लाख रूपए तक सब्सिडी का प्रावधान है. रीवा पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधन ने हाल ही में धोखाधड़ी की एक शिकायत ईओडब्ल्यू में दर्ज कराई थी. मामले का सत्यापन कराए जाने पर जानकरी मिली की रीवा की कल्पना गुप्ता और उसके पति संदीप गुप्ता के द्वारा आइसक्रीम फैक्ट्री का उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक से 31 लाख 50 हजार रूपए का लोन प्राप्त किया गया था.

जब बैंक प्रबंधन इसकी जांच करने पहुंचा तो आइसक्रीम फैक्ट्री केवल कागजों में संचालित थी. मौके पर कोई भी आइसक्रीम फैक्ट्री संचालित होना नहीं पाई गई. लोन प्राप्त करने वाली कल्पना गुप्ता और उसके पति संदीप गुप्ता के आलावा सभी सप्लायरों सहित अन्य के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करते हुए आगे की जांच की जा रही है."

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