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रीवा में मौजूद है 50 हजार साल पुराना भैंसे का जीवाश्म, 8 फीट लंबी थी सींग और माथा

पूर्व विभागाध्यक्ष बताते हैं कि इस गौर के जीवाश्म की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती थी, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं था. हड्डी के पार्ट को शिल्का (सेंड) जब धीरे-धीरे रिप्लेस कर लेता है, तब वह पत्थर बन जाता है. उसके बाद उसमें किसी भी तरह की खराबी आने की संभावना खत्म हो जाती है. ऐसी स्थिति में उसी फॉर्मेशन यानि की उस स्थान की डेटिंग की गई, जहां से गौर हेड प्राप्त हुआ था. इस गौर हेड की खोज 34 साल पहले वर्ष 1992-93 के दरमियान हुई थी.

34 साल पहले हुई थी गौर हेड की खोज, ऐसे हुई इसकी डेटिंग

पूर्व विभागाध्यक्ष बताते हैं की "सीधी जिले की सोनघाटी में 4 तरह के फॉरमेशन मिलते हैं, जिसमें सेहावल और पटपरा शामिल है. जबकि बघोर फॉरमेशन सबसे नीचे है, इसमें सबसे ज्यादा "FOSSILl'ISD" जीवाश्म पाए जाते हैं. अब तक इस स्थान से तकरीबन 300 से ज्यादा जीवाश्म के हिस्से प्राप्त हो चुके हैं. जिसमें हाथी का पैर, कछुआ, बारासिंघा सहित अन्य जानवरों के जीवाश्म शामिल हैं, लेकिन गौर हेड का हिस्सा सबसे बड़ा है.

बताया गया कि "लैब में गौर हेड के प्रत्येक भाग को जोड़कर एकत्रित किया गया. जिसमें माथे की चौड़ाई 2 फीट पाई गई थी, जबकि एक तरफ के सींग की लम्बाई 3 फीट है और उसकी चौड़ाई तकरीबन 12 इंच है. इसी तरह से दूसरे तरफ के 3 फीट की एक और सींग को जोड़ा जाए तो गौर के सिर के जीवाश्म की लम्बाई का अकार ही 8 फीट होगा. अधिकांश जंगली भैंसे की सींग घुमावदार होती है. मगर गौर हेड की सींग सीधी अकार की थी और उस समय इस गौर को चलने के लिए 8 फीट की जगह लगती रही होगी."

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में स्थित प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के रिटायर्ड विभागाध्यक्ष व इस खोज के सहभागी रहे डॉ. महेश चंद्र श्रीवास्तव बताते हैं कि "विश्वविद्यालय के संग्रहालय में रखा तकरीबन 50 से 60 हजार वर्ष पुराने गौर का सिर (जीवाश्म) सीधी जिले में स्थित बाघोर गांव के पास सोनघाटी के तट पर रेत के टीले में तकरीबन 20 फीट नीचे से मिला था. बताया गया की भैंसे (गौर) का सिर अलग-अलग हिस्सों में प्राप्त हुआ था. जिसके बाद उसे रीवा स्थित लैब में लाया गया.

सीधी के बाघोर स्थित सोनघाटी से रेत में दबा मिला था गौर हेड

हम बात करने जा रहे हैं 50 से 60 हजार साल पुराने (गौर) यानि की उस भैंसे की, जिसके सिर का जीवाश्म आज भी सुरक्षित है. रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में स्थित प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में संजो का रखा गया है. ताकि छात्र उसका बारीकी से अध्यन कर सकें. इसके अलावा भी इस म्यूजियम में कई ऐसे "FOSSIL" जीवाश्म रखे गए हैं, जोकि हजारों लाखों साल पुराने हैं.

रीवा: मध्य प्रदेश का समूचा विंध्य क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक पहचान के लिए पूरे भारत में प्रख्यात है. इसके आलावा विंध्य क्षेत्र को ऋषि-मुनियों की तपोस्थली भी कहा जाता है, लेकिन एहतिहासिक और आध्यत्मिक दृष्टि के साथ-साथ विंध्य क्षेत्र प्रागैतिहासिक इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है. इस काल से जुड़े कई ऐसे पुरातात्विक अवशेष आज भी यहां मौजूद हैं, जिसके बारे में सुनकर शायद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे. ईटीवी भारत आज आपको प्रागैतिहासिक काल के दौरान विंध्य क्षेत्र में मौजूद रहे एक ऐसे विशाल जीव के बारे में बताने जा रहा है, जिसे शायद आपने न तो कभी देखा होगा और न ही कभी उस जीव के बारे में सुना होगा.

गौर हेड की खोज में आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. राधाकांत वर्मा का योगदान

रिटायर्ड विभागाध्यक्ष बताते हैं कि "विंध्य की धरती पर खोजे गए 50 से 60 हजार साल पुराने गौर के जीवाश्म की खोज में सबसे बड़ा योगदान प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट (पुरातत्ववेत्ता) प्रोफेसर डॉ. राधाकांत वर्मा का था. डॉ. राधाकांत वर्मा प्रयागराज के निवासी थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पदस्थ थे. कई दशक पूर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे. डॉ. राधाकांत वर्मा उनकी टीम व विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट और कलकत्ता के भारतीय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम, सीधी के सेहवाल क्षेत्र में आकर खोज किया करती थी, क्योंकि ऐसा प्रमाणित होता था कि मानव की उत्पत्ति विंध्य के इसी क्षेत्र में हुई थी.

गौर हेड जीवाश्म से जुड़ी जानकारी (ETV Bharat Info)

1985 में पुरातत्व विभाग के पहले विभागाध्यक्ष डॉ. राधाकांत वर्मा

रिटायर्ड डॉ. महेश चंद्र श्रीवास्त के मुताबिक, वर्ष 1964 में रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई. इसके बाद वर्ष 1985 में डॉ. राधाकांत वर्मा रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के पहले विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए. विभागाध्यक्ष की कमान संभालने के बाद प्रोफेसर डॉ. राधाकांत वर्मा ने एक टीम बनाई थी और सोनघाटी के सर्वे का काम सौंपा था. उस टीम में रिटायर्ड डॉ. महेश चंद्र श्रीवास्तव के आलावा. डॉ एके सिंह, डॉ. अजय सिंह, डॉ. योगेंद्र सिंह शामिल थे. प्रो. राधाकांत वर्मा के नेतृत्त्व में ही वर्ष 1992-93 के दरमियान सीधी स्थित सोनघाटी के तट पर 50 से 60 हजार साल पुराने गौर का हेड पाया गया था.

अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी (ETV Bharat)

आदिमानव से जुड़े और अन्य सैकड़ों प्रकार के अवशेष मिले

बताया जाता है कि इसी सोनघाटी स्थल से 50 से 60 हजार साल पुराने गौर हेड के आलावा आदिमानवों द्वारा निर्मित सैकड़ों उपकरण भी खोजे गए थे. इसके आलावा कई पशुओं के हजारों साल पुराने जीवाश्म, भारत के प्राचीनतम सिक्के, इस क्षेत्र से प्राप्त की गई कई पांडूलिपियों के अलावा अन्य कई प्राचीन अवशेष भी हैं, जिन्हें अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के संग्रहालय मे सुरक्षित रखा गया है. संग्राहलय में छात्रों के अध्यन के लिए सभी काल क्रम की दृष्टि से प्राचीन काल से मध्य काल तक की रेखाचित्र और छायाचित्र के माध्यम से वीथिका बनाई गई है, जिससे छात्र इसका अध्यन कर सकें.

रीवा यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में रखा सींग (ETV Bharat)

50 ईसा पूर्व पुराना है गौर हेड का जीवाश्म

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के वर्तमान विभागाध्यक्ष गोविन्द सिंह दांगी ने बताया की "हमारे विभाग के द्वारा समय-समय पर विंध्य के रीवा स्थित इटहा, पडोखर और पटपरहा इन तीन स्थलों पर उत्खनन किया गया था. इससे प्राप्त हुए जो अवशेष हैं, वह संग्राहलय में संरक्षित हैं. रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष रहे प्रोफेसर डॉ. राधाकांत वर्मा के द्वारा सीधी के पुरातात्विक स्थल बाघोर में उनके द्वारा अध्यन किया गया था.

जिसमें गौर हेड खोजा गया था. जिसे हम लार्ज गौर हेड भी कहते हैं. उस जीवाश्म की डेटिंग 50 ईसा पूर्व की बताई जाती है और वह हमारे संग्रहालय में मौजूद सबसे पुराने अवशेषों में से एक है.

गौर हेड का जीवाश्म (ETV Bharat)

भारत के विंध्य में मिलते हैं सबसे प्राचीन जीवाश्म के प्रमाण

विभागाध्यक्ष गोविन्द सिंह दांगी बताते है कि "हमें एक साइड का सींग मिला था, जिसकी लम्बाई लगभग 3 फीट है. हेड और दूसरे तरफ की सींग को जोड़कर उसकी लंबाई मापी जाए तो पूरे गौर हेड की लम्बाई लगभग 8 फीट होगी है. ऐसे में वर्तमान के गौर (भैंसे) की तुलना अगर 50 हाजर साल पुराने गौर से की जाए तो उसका साइज काफी विशाल रही होगी. गौर के आलावा भी विंध्य क्षेत्र में पाए जाने वाले कई ऐसे जानवर थे, जो बड़े ही वृहद थे. जिनके जीवाश्म संग्रालय में रखे हुए हैं. पूरे विश्व में सबसे प्राचीन जीवाश्म के प्रमाण अगर कहीं मिलते हैं, तो वह भारत का केवल विंध्य क्षेत्र है.

1997 में रीवा APSU से रिटायर्ड हुए प्रोफेसर डॉ. राधाकांत वर्मा

बता दें प्रोफेसर डॉ. राधाकांत वर्मा रीवा APS यूनिवर्सिटी AIHC और पुरातत्त्व संग्रहालय के संस्थापक रहे हैं. वे जाने माने पुरातत्वविद होने के साथ अनुभवी शिक्षक भी थे. उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सेमिनार व प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया. वे अपनी शैक्षणिक चर्चाओं के लिए कई बार विदेश यात्राओं पर गए. उन्होंने कई स्कॉलर्स के डॉक्टरेट रिसर्च का मार्गदर्शन किया है.

विंध्य में मिलते हैं प्राचीन जीवाश्म के प्रमाण (ETV Bharat)

उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, इनमें 'भारतीय प्रागैतिहास', 'प्रागैतिहासिक संस्कृतियां' और 'पुरातत्व अनुशीलन' प्रमुख है. उनकी हालिया किताब 'रॉक आर्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया' को विद्वानों की दुनिया में बेहद पसंद किया गया. 1997 में वह रीवा विश्वविद्यालय से रिटायर्ड हुए और कुछ माह पूर्व ही उनका देहांत हो गया.