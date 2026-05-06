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रीवा का जीनियस बॉय अविराज, टैलेंट सुन घूम जाएगा दिमाग, 3 साल की उम्र में लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड

हम बात करने जा रहे हैं रीवा से महज 20 किलोमीटर दूर सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के बकिया ग्राम में रहने वाले 3 वर्षीय अविराज तिवारी की. जिसने इंग्लिश डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे और कठिन शब्दों को मात्र 16 सेकण्ड में बोलकर लंदन बुक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है. बता दें की अविराज के पिता रामकृष्ण तिवारी BHEL में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, तो वहीं अविराज की मां आकांक्षा तिवारी योगा की टीचर हैं. बताया गया कि अविराज बचपन से ही काफी बुद्धिमान है. अविराज ने 2 साल 11 माह की उम्र में कुछ ऐसा करके दिखाया है, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है.

जिसने महज 3 साल की उम्र में ही बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सबको चौंका दिया है. जिसे हासिल करने में लोगों को वक्त लग जाता है. ऐसा करके लिटिल बॉय अविराज तिवारी ने विंध्य ही नहीं देश को भी गौरवान्वित किया है.

रीवा: विंध्य में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. यहां के होनहार बेटे और बेटियां देश ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में अपना नाम रोशन करते हुए जिले का मान बढ़ा रहें हैं. ईटीवी भारत ने इससे पहले भी आप सभी को इस धरती पर जन्मी कई ऐसी प्रतिभाओं के बारे मे जानकारी दे चुका है. जिन्होंने कम उम्र में ही बड़े से बड़े मुकाम हासिल किए हैं. अब एक बार फिर ईटीवी भारत आपको एक ऐसे ही लिटिल बॉय के बारे मे जानकरी देने जा रहा है.

इंग्लिश के कठिन और लंबे शब्दों को कम समय में बताकर बना चैंपियन

जनरल नॉलेज के 1150 प्रश्नों का फटाफट उत्तर देना हो या इंग्लिश डिक्शनरी के कठिन और सबसे लंबे शब्दों को कम समय में बिना देखे ही सुनाना हो, 52 देशों की राजधानी के नाम की जानकारी देना, 70 एनिमल्स और 52 बर्ड्स सहित दुनिया के 36 देशों के झंडों को पहचानने का टैलेंट अविराज के पास है. इसके अलावा अविराज को हनुमान चालीसा और संस्कृत के कई श्लोक भी कंठस्थ हैं, तो वहीं भारत के 28 राजधानियों के नाम शोलर सिस्टम, 8 प्लेनेट्स, 40 ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और शतरंज बोर्ड के मोहरों को भी बखूबी पहचानने में अविराज माहिर है.

माता-पिता के साथ अविराज (ETV Bharat)

3 साल के अविराज का अब तक स्कूल मे नहीं हुआ एडमिशन

3 वर्षीय टेलेंटेड अविराज ने अब तक स्कूल की प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं की है, लेकिन बावजूद इसके मां की दी हुई शिक्षा से अविराज ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली और लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया. ईटीवी भारत से बात करते हुए 3 वर्षीय टैलेंटेड अविराज तिवारी की मां आकांक्षा तिवारी ने बताया कि "2 साल 11 माह की उम्र में अविराज ने 1150 प्रश्नों के सही उत्तर देकर और इंग्लिश डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे और कठिन शब्दों को मात्र 16 सेकण्ड में बोलकर लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है.

यहां से चला अविराज के टैलेंट का पता

IBR, WBR , इन्फेलुऐंशर बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड, कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया है. 30 अप्रैल 2026 को नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुए कार्यक्रम में लंदन के प्रतिष्ठित मंच पर अविराज को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया. बताया गया की अविराज जब केवल 1 वर्ष का था, तब उसकी मां आकांक्षा तिवारी ने ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की जानकारी देनी शुरू की थी, जिसे अविराज अपने हाथों के इशारों से आसानी से बताता था. इसी तरह से ABCD के बाद से वह लगातार एक-एक कर सब कुछ सीखता गया. अविराज को भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम भी पता है.

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड (ETV Bharat)

20 सेकंड में बता देता 52 देशों की राजधानियों के नाम

अविराज की मां ने बताया कि भारत के 9 नजदीकी देशों की राजधानियों की जानकारी अविराज को दी गई. जिसके बाद अब वर्तमान में अविराज 52 देशों की राजधानियों के नाम बड़ी ही आसानी से 20 सेकंड में बता देता है. अविराज 72 एनिमल्स के नाम भी फटाफट बता देता है. इसके लिए उसे उन जानवरों की केवल तस्वीर दिखानी होती है. इसके अलावा 52 प्रकार के वर्ड्स, 52 देशों के झंडे और उसे हनुमान चालीसा का पाठ करने में भी महारथ हासिल है. अविराज को भगवान कृष्ण और गणेश के वाहनों के नाम और सोलर सिस्टम के साथ सभी प्लेनेट्स की जानकरी भी बाखूबी पता है."