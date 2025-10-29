ETV Bharat / state

विंध्य में एयर इंडिया के ATR-72 600 एयरक्राफ्ट का ट्रायल, रीवा का लाल लेकर उड़ा विमान

विंध्य को मिली बड़ी सौगात, एटीआर-72-600 विमान का रीवा से जबलपुर तक सफल ट्रायल, रीवा का रहने वाला है पायलट.

REWA AIR INDIA ATR 72 600 AIRCRAFT
एयर इंडिया का ATR-72 600 एयरक्राफ्ट का ट्रायल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 10:09 AM IST

|

Updated : October 29, 2025 at 10:25 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा: मंगलवार का दिन विंध्यवासियों के लिए ऐतिहासिक बन गया और बरसों का सपना आखिरकार साकार हो गया. जब एयर इंडिया का ATR-72-600 विमान रीवा एयरपोर्ट से पहली बार आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार था, तब हर किसी की निगाह उस पर टिकी हुईं थी. हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण को अपने मोबाइल मे कैद कर रहा था. तेज गड़गड़ाहट के साथ जैसे ही विमान ने आसमान में उड़ान भरी समूचा विंध्य सहित रीवा गर्व और उत्साह से भर उठा.

ATR-72-600 एयरक्राफ्ट की रीवा एयर पोर्ट से पहली उड़ान इसलिए और भी खास बन गई क्योंकि इसे उड़ाने वाले कोई और नहीं बल्कि विंध्य की माटी में ही जन्मे रीवा के लाल कैप्टन राघव मिश्रा थे. विंध्य की धरती पर जन्मे राघव ने अपने गृहक्षेत्र की माटी से उड़ान भरते हुए न केवल इतिहास रचा बल्कि पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित भी किया.

ATR 72 600 aircraft Trial
रीवा के रहने वाले हैं पायलट राघव मिश्रा (ETV Bharat)

रीवा एयरपोर्ट से ATR-72-600 विमान का ट्रायल सफल
रीवा हवाई अड्डे से एयर इंडिया के ATR-72-600 एयरक्राफ्ट की यह पहली उड़ान केवल आसमान में उठते विमान की कहानी नहीं है, बल्कि विकास, जुड़ाव और आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत है. स्थानीय उद्योगपतियों, छात्रों और व्यापारियों के लिए यह उड़ान वरदान साबित होगी. इससे न केवल व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, बल्कि पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा. विंध्य के आसमान में उड़ता ATR-72-600 विमान केवल एक उड़ान नहीं, बल्कि उस सपने की साकार झलक थी जिसे वर्षों से विंध्यवासी संजोए हुए थे.

आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर ATR-72
रीवा हवाई अड्डे से एयर इंडिया के इस विमान की उड़ान विकास, जुड़ाव और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी. अब रीवा से देश के प्रमुख शहरों तक आसान व तेजी से हवाई संपर्क संभव हो सकेगा. इससे न केवल व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, बल्कि पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी. विंध्य के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों तक पर्यटकों की पहुंच सुगम होगी, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती आएगी.

Rewa to jabalpur flight
रीवा एयरपोर्ट से जबलपुर के लिए उड़ा 72 सीटर प्लेन (ETV Bharat)

रीवा के लिए वरदान साबित होगी ATR-72 की उड़ान
स्थानीय उद्योगपतियों, छात्रों, व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए यह उड़ान वरदान साबित होने जा रही है. अब रीवा के युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए बड़े शहरों की राह हवाई मार्ग से तय कर सकेंगे. रीवा एयरपोर्ट पर मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इस ऐतिहासिक क्षण पर एयर इंडिया टीम और कैप्टन राघव मिश्रा को शुभकामनाएं दीं.

रीवा एयरपोर्ट से जबलपुर के लिए उड़ा 72 सीटर प्लेन
मंगलवार दोपहर तकरीबन 12 बजे ATR-72 600 विमान ने जबलपुर एयरपोर्ट से रीवा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी और रीवा हवाई अड्डा पहुंचा. यहां पर पायलट राघव मिश्रा और सह पायलट पायलेट क्षितिज गुप्ता का जोरदार स्वागत किया गया. पायलट राघव मिश्रा का उनके परिजन ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया और रीवा की धरती से उड़ान भरने के लिए शुभकामनाऐं दीं. इसके बाद ठीक 1:50 पर ट्रायल पूरा करके ATR- 72 600 विमान ने वापस जबलपुर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी.

गौरवान्वित हूं मुझे ATR-72 उड़ाने का मौका मिला: राघव मिश्रा
मीडिया से बात करते हुए एयर इंडिया ATR-72 600 एयरक्राफ्ट के पायलट राघव मिश्रा ने कहा, ''मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और एयरपोर्ट एथोर्टी का शुक्रगुजार हूं कि, रीवा हवाई पट्टी को पुनर्नजीवित करते हुए एयरपोर्ट की सौगात दी. इसे इस काबिल बनाया कि ATR- 72 600 विमान यहां से उड़ान भर सके. मैं खुद को गौरवन्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद रीवा का रहने वाला हूं और इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने का मौका मुझे ही प्राप्त हुआ है जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है. मैं सोचा करता था की कभी रीवा में भी प्लेन उतरेगा लेकिन अब सपना साकार हो चुका है.''

REWA Captain Raghav Mishra
रीवा का लाल लेकर उड़ा विमान (ETV Bharat)

ATR-72 600 विमान का रीवा एयरपोर्ट पर ट्रायल सफल
रीवा एयरपोर्ट के मैनेजर योगेंद्र रजक ने बताया कि, ''अलायंस एयर का 72 सीटर विमान आज पहली बार रीवा एयरपोर्ट पर उतरा है. इस विमान के उतरने के लिए रनवे की लम्बाई ज्यादा होनी चाहिए जिसकी सारी व्यवस्थाएं पहले से की जा चुकी थीं. मध्य प्रदेश सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रयासों से यह संभव हो पाया है. यह तो अलायंस एयर की शुरुआत है, जल्द ही रीवा से और कनेक्टिविटी बढ़ेगी.'' पायलट ने बताया है कि, ''ATR- 72 600 विमान की स्मूथ लैंडिंग हुई हैं. भविष्य में इसमें विस्तार होगा और नई फलाइट्स शुरू होंगी. ATR-72 टेस्ट फ्लाइट थी जो जबलपुर से उड़ान भर कर रीवा आई थी. रीवा एयरपोर्ट पर इसका ट्रायल रन किया गया है, जो पूर्णतः सफल था.''

पायलट राघव की रीवा में हुई शिक्षा, जॉर्डन में पायलट की ट्रेनिंग
रीवा के लाल 40 वर्षीय पायलट राघव मिश्रा इस ATR-72 600 ट्रायल विमान के कैप्टन थे. राघव पुस्तैनी उत्तर प्रदेश स्थित कन्नौज जिले के निवासी हैं जबकि वर्तमान में उनका परिवार मध्य प्रदेश के रीवा स्थित इंदिरा नगर में निवासरत है. राघव ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा रीवा के ज्योति स्कूल से हासिल की. इसके बाद बैंगलोर से एयरोस्पेस एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और फिर वर्ष 2014 मे राघव ने जॉर्डन मे ट्रेनिंग ली. इसी दौरान पहली बार उन्होंने आसमान में उड़ान भरी और पायलट बनने के बाद एयर इंडिया में अपनी सेवाएं दी. आज अपने गृह क्षेत्र के रीवा एयरपोर्ट से पहली बार उड़ने वाले 72 सीटर विमान के पायलट बनकर विंध्य को गौरवान्वित किया.''

Last Updated : October 29, 2025 at 10:25 AM IST

TAGGED:

ATR 72 600 AIRCRAFT TRIAL
REWA CAPTAIN RAGHAV MISHRA
REWA TO JABALPUR FLIGHT
REWA NEWS
REWA AIR INDIA ATR 72 600 AIRCRAFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शादी के खूबसूरत पलों को प्रिजर्व कर रहा इंदौरी आर्टिस्ट, सालों जीवत रहेंगे अहसास

मध्य प्रदेश के जन्म की कहानी में आंध्र प्रदेश का किरदार, किसकी जिद्द की नींव पर खड़ा हुआ MP

सतना में बड़ा हादसा, बिजली खंभे से टकराकर बस पलटी, स्कूली बच्चों सहित 32 लोग घायल

आखिर ऐसा क्या है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फड़नवीस की पत्नी के भजन में, दिग्विजय सिंह भी फैन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.