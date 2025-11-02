ETV Bharat / state

आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी निकले शाहरुख खान के फैन! रीवा में क्यों कहा 'मैं हूं ना'

रीवा: भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी शुक्रवार को 3 दिवसीय प्रवास पर रीवा आए. दोनों सेना प्रमुख रीवा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कई उदाहरण देकर विंध्य ही नहीं देशवासियों के लिए कई मोटिवेशनल स्पीच भी दिए. थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शनिवार को रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज पहुंचे और मंच से मेडिकल स्टाफ को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का नाम लिया और बोले की "मैं हूं न".

रीवा प्रवास के दौरान शनिवार को इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए. यहां उन्होंने ऑडिटोरियम में उपस्थित मेडिकल स्टॉफ से संवाद किया. मंच से संबोधित करते हुए थल सेना प्रमुख ने डॉक्टर और भारतीय सेना के बीच समानता की बात कही. उन्होंने कहा कि "जब भी सेना और डॉक्टर कोई ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है."

आर्मी चीफ के मैं हूं न बोलने के पीछे क्या थी वजह (ETV Bharat)

'मैंने डॉक्टर्स को बड़े करीब से जाना है'

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि "मेरा बचपन डॉक्टरों के बीच गुजरा है. मेरे बड़े भाई पीसी द्विवेदी भी रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में पदस्थ थे. मैंने डॉक्टर्स को बड़े करीब से जाना है. वे अक्सर मरीज के परिजनों को कहते हैं कि चिंता मत करना सब ठीक होगा और यह सुनकर मरीज के परिजन भी बाहर जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब मैंने मरीज को डॉक्टरों के सुपुर्द कर दिया है, अब कुछ नहीं होगा और यह सुनकर मरीज में 40 प्रतिशत तक इनर हीलिंग अपने आप आ जाती है. तो ये वही बात हुई जैसे एक फिल्म में एक्टर शाहरुख खान यह कहते दिखाई देते हैं कि "मैं हूं न".

आर्मी चीफ ने शाहरुख खान का बोला डायलॉग

वर्ष 2004 में रिलीज हुई बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की मूवी 'मैं हूं न' में शाहरुख खान अक्सर मैं हूं न का डायलॉग बोलते दिखाई देते हैं. उनका यह डायलॉग फिल्म में शाहरुख के किरदार के अनुसार था. फिल्म में मैं हूं न डायलॉग उनके आत्मविश्वास, मदद करने की तत्परता और अपने मिशन के प्रति समर्पण को दर्शाता हैं. जिस तरह से एक डॉक्टर अपने मरीज को कहता है कि चिंता मत करना "मैं हूं न". इसलिए थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी स्पीच में अभिनेता शाहरुख खान का जिक्र करते हुए कहा कि" मैं हूं न.