ETV Bharat / state

नंदी महाराज को बंधनमुक्त करने के लिए चिलचिलाती धूप के बीच खेतों में दो घंटे दौड़ी पुलिस

रीवा के सोहगी में पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद बैल को बंधन से आजाद किया. पुलिस का साथ स्थानीय लोगों ने भी दिया.

Rewa police rescue bull
संकट में फंसे बैल का पुलिस ने किया रेस्क्यू (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा : चिलचिलाती धूप में एक बैल का पीछा करती पुलिस को देखकर लोग दंग रह गए. लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा है क्या. लोग दूर से वीडियो बनाते रहे. कुछ देर बाद पुलिस का साथ देने के लिए स्थानीय लोग आ गए. फिर पता चला कि बैल मुसीबत में है. किसी शरारती तत्व ने बैल के सिर व पैर में रस्सी बांध रखी है. धूप में लोगों द्वारा लगातार पीछा करने से बैल भी परेशान हो गया और बाद में झाड़ियों में छिपने की कोशिश करने लगा.

पशु क्रूरता का मामला

रीवा के सोहगी पुलिस थाना क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने पशु क्रूरता की. किसी शरारती तत्व द्वारा सड़क पर आवारा घूम रहे बैल के सींग को उसके पैर से रस्सी से बांध दिया. सींग बंधे होने के कारण बैल ठीक तरह से चल भी पा रहा था. इसी के चलते वह आक्रमक हो गया. इसकी सूचना पुलिस को मिली. पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया. लोगों को देखते ही बैल इधर-उधर दौड़ लगाने लगा. तकरीबन 2 घंटे तक बैल को काबू करने के लिए पुलिस खुले मैदान मे उसके पीछे दौड़ लगाती रही.

बैल को बचाने चिलचिलाती धूप के बीच खेतों में दो घंटे दौड़ी पुलिस (ETV BHARAT)

पानी भी नहीं पी पा रहा था बैल

बैल जब मैदान के पास एक झाडी मे फंस गया. तब पुलिस ने उसके सींग और पैर मे बंधी रस्सी को खोलकर अलग किया. सोहागी थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया " किसी शरारती तत्व द्वारा बैल के सींग और पैर को रस्सी के सहारे बांध दिया. इसके चलते बैल भोजन करने के साथ ही पानी पीने मे पूरी तरह से असमर्थ था और चलने भी उसे परेशानी हो रही थी. उसके जीवन को खतरे मे देखकर स्थानीय लोगो ने पुलिस को सूचना दी थी."

Rewa police rescue bull
चिलचिलाती धूप में बैल के पीछे भागती पुलिस (ETV BHARAT)

कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने पाई सफलता

थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया" सूचना पाकर पुलिस टीम के साथ मौके पा पहुंचे. तकरीबन 2 घंटे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से बैल को मुक्त कराया गया. इसके बाद उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की गई. इस संबंध मे जानकारी जुटाई जा रही है कि इस तरह का कृत्य करने वाला व्यक्ति कौन है. जानकारी मिलते ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

REWA ANIMAL CRUELTY BULL
POLICE FREE NANDI MAHARAJ
AMIDST SCORCHING HEAT RESCUE
REWA NEWS
REWA POLICE RESCUE BULL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.