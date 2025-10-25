ETV Bharat / state

अखिल भारतीय साहित्य परिषद का 17वां अधिवेशन 7 नवंबर को, रीवा आएंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

रीवा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का 17वां त्रिवार्षिक अधिवेशन 7 से 9 अक्टूबर को होगा. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे.

ALL INDIA SAHITYA PARISHAD ADHIVESHAN
रीवा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का होगा अधिवेशन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 3:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा: मध्य प्रदेश के रीवा में पहली बार अखिल भारतीय साहित्य परिषद का 3 दिवसीय अधिवेशन का कार्यक्रम होने जा रहा है. कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय कार्यक्रम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि के रूप शामिल होंगे. जबकि देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विभिन्न भाषाओं के 1200 से अधिक जाने माने साहित्यकार और प्रतिनिधि अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे. इसके अलावा अधिवेशन में 20 से अधिक पद्म विभूषण से सम्मानित विभूति भी शामिल होंगे.

1200 साहित्यकार पहुंचेंगे रीवा

अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र त्रिवेदी "मधुपेश" कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला शामिल होंगे. अखिल भारतीय साहित्य परिषद भारतीय भाषाओं और साहित्यकारों के लिए कार्य करती है. जोकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समवैचारिक संगठन है.

अधिवेशन के संयोजक चंद्रकांत तिवारी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

20 पद्म विभूषण से सम्मानित महान विभूति भी पधारेंगे

अखिल भारतीय साहित्य परिषद का त्रिवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन 7, 8 और 9 नवंबर 2025 को रीवा में आयोजित किया जा रहा है. तीन दिवसीय यह महाअधिवेशन कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में संपन्न होगा, जिसमें देशभर से विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों के 1200 से अधिक साहित्यकार एवं प्रतिनिधि और 20 से भी अधिक पद्मविभूषण से सम्मानित महान विभूति भी शामिल होंगे.

पूर्व राष्ट्रपति करेंगे अधिवेशन का शुभारंभ

परिषद के प्रांत महामंत्री एवं अधिवेशन संयोजक चंद्रकांत तिवारी ने बताया कि "यह रीवा के लिए ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि किसी भी संगठन का अखिल भारतीय स्तर का यह पहला अधिवेशन रीवा में आयोजित हो रहा है. 7 नवंबर को दोपहर ढाई बजे अधिवेशन का शुभारंभ भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मुख्य आतिथ्य में होगा."

1966 में हुई थी अखिल भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना

परिषद के प्रांत महामंत्री एवं अधिवेशन संयोजक चंद्रकांत तिवारी ने बताया कि "अखिल भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना 27 अक्टूबर 1966 को राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित साहित्यिक मंच के रूप में की गई थी. इसके पहले अध्यक्ष प्रख्यात उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार थे. परिषद का उद्देश्य भारतीय दृष्टिकोण से साहित्य के माध्यम से देश की एकता, मानवीय संवेदना एवं सांस्कृतिक गौरव को स्थापित करना है. यह अधिवेशन न केवल रीवा के साहित्यिक इतिहास में नया अध्याय जोड़ेगा, बल्कि संपूर्ण भारत की भाषाई और सांस्कृतिक एकता का जीवंत प्रतीक भी बनेगा."

अधिवेशन के संयोजक चंद्रकांत तिवारी ने बताया कि "परिषद तीन वर्ष में एक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन करती है. अब तक 16 राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हो चुका है. 17वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 7 नवंबर से रीवा में होगा. आयोजित कार्यक्रम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि होंगे. इसी दिन शोभायात्रा का आयोजन होगा "वेद यात्रा" में वेद और संस्कृतिक पुस्तकों को पालकी में रखकर यात्रा का संचालन किया जाएगा जिसमे सभी साहित्यकार अपने अपने क्षेत्रीय वेशभूषा में शामिल होंगे."

TAGGED:

ALL INDIA SAHITYA PARISHAD
REWA AISP ADHIVESHAN
MADHYA PRADESH NEWS
RSS ADHIVESHAN
AISP NATIONAL ADHIVESHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्लूकोज के एक इंजेक्शन से मिलेगी घुटनों के दर्द से मुक्ति, रिसर्च में बीमारी खत्म करने का दावा

विदिशा में स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गहरा संकट, खुले में फेंका जा रहा बायोमेडिकल वेस्ट

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों पर नजर रखेगी तीसरी आंख, नहीं चलेगी लेटलतीफी

अखिल भारतीय साहित्य परिषद का 17वां अधिवेशन 7 नवंबर को, रीवा आएंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.