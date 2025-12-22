ETV Bharat / state

रीवा से इंदौर के लिए फ्लाइट शुरू, विंध्य को देश-विदेश से जोड़ेगी नई हवाई सेवा

सोमवार को रीवा से इंदौर के लिए शुरू हुई हवाई सेवा के अवसर पर रीवा एयरपोर्ट परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. रीवा पहुंची 78 सीटर इंडिगो कनेक्टिंग फ्लाइट का विंध्य वासियों ने उत्साह और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. यह नई हवाई सेवा विंध्य क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करेगी. यहां से देश के प्रमुख शहरों के साथ-साथ विदेशों के लिए भी बुकिंग सुविधा भी शुरू कर दी गई है. इससे अब विंध्य वासियों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

रीवा: इंडिगो के 78 सीटर विमान ने रीवा एयरपोर्ट से इंदौर के लिए सोमवार को अपनी पहली उड़ान भरी. इस ऐतिहासिक पल के साथ ही विंध्य क्षेत्र हवाई कनेक्टिविटी के नए युग में प्रवेश कर गया. नई हवाई सेवा के शुभारंभ से न सिर्फ रीवा और इंदौर के बीच की दूरी अब कुछ ही समय में सिमट जाएगी, बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र को विकास की नई रफ्तार मिलेगी. यह कनेक्टिंग फ्लाइट व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर खोलेगी.

40 से अधिक यात्री इंदौर से पहुंचे रीवा

इंडिगो एयरलाइंस के विमान से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने 40 से अधिक सदस्यीय दल के साथ इंदौर से रीवा एयरपोर्ट पहुंचे. सभी विंध्य क्षेत्र के धार्मिक स्थल जैसे मैहर में मां शारदा के धाम और चित्रकूट की पावन नगरी पहुंचकर धार्मिक यात्रा करेंगे. वहीं, दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी इंडिगो की 78 सीटर कनेक्टिंग फ्लाइट से 70 से अधिक यात्रियों के साथ इंदौर के लिए उड़ान भरी, जो महाकाल की नगरी उज्जैन और मालवा के धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे.

1 घंटे 45 मिनट में रीवा से इंदौर का सफर

रीवा से इंदौर जाने वाले यात्रियों को बस या ट्रेन से दूरी तय करने में करीब 15 घंटे लगते हैं. अब इंडिगो फ्लाइट के शुरू होने से यह यात्रा महज 1 घंटे 45 मिनट में पूरी कर सकेंगे. सोमवार को पहले ही दिन फ्लाइट दोपहर करीब 2:30 बजे रीवा एयरपोर्ट पहुंची. उसके बाद लगभग 3 बजे रीवा एयरपोर्ट से 3 बजे इंदौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई. इस उड़ान की सभी 78 सीटें फुल रहीं. इसका किराया करीब 4700 रुपए रखा गया है.

धार्मिक पर्यटनों को मिलेगा बढ़ावा

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "लंबे समय का प्रयास है, राजेंद्र शुक्ला और उनकी टीम का, एयरपोर्ट बनाना, फिर उसमें फ्लाइट चलाना, कोई छोटा काम नहीं है. यह एक समान्य फ्लाइट नहीं है. यह पूरे विंध्य के लिए व्यापार, शिक्षा और पूरे विंध्य क्षेत्र की उड़ान है.

उन्होंने आगे कहा, "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करे. आज मैं हवाई चप्पल पहनने वाले 40 यात्रियों को लेकर रीवा पहुंचा हूं, जिन्होंने कभी जिंदगी में हवाई यात्रा नहीं की. इस हवाई सेवा के शुरू होने से रीवा, इंदौर और मालवा के धार्मिक पर्यटनों को काफी बढ़ावा मिलेगा."

महानगर की तरह तैयार होगा रीवा

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि "2023 में रीवा हवाई अड्डा का हमने भूमिपूजन किया था. 2024 में उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. अब इंडिगो जैसी एयरलाइन जिसका नेटवर्क न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी है इसका संचालन रीवा से शुरू होना किसी सपने को साकार करना जैसा है. अब निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए विंध्य और रीवा एक ऐसा स्थान बनकर तैयार होगा, जैसे भोपाल, इंदौर और अन्य महानगर होते हैं."