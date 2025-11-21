रीवा में प्रशासन देगा फ्री मूवी, डिनर और टाइगर सफारी टिकट, सरकारी कर्मचारियों के लिए खास ऑफर
मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण 'SIR' को लेकर जिला प्रशासन का अनोखा ऑफर, बीएलओ को मिलेंगे फ्री मूवी टिकट, डिनर और बहुत कुछ
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 11:00 AM IST
रीवा : जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण 'SIR' का कार्य तेजी से जारी है. मतदाता के सत्यापन के लिए गणना पत्रक का शत-प्रतिशत वितरण कर दिया गया है. सभी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से इसे भरवाकर रिकॉर्ड पर ले रहे हैं. इसी बीच रीवा जिला प्रशास ने SIR के कार्य को तेज गति देने के लिए खास ऑफर दिया है. जिला कलेक्टर कार्यालय से जारी हुए आदेश के मुताबिक प्रोत्साहन बीएलओ फ्री मूवी टिकट डिनर या टाइगर सफारी टिकट की हकदार होंगे बस उन्हें एक शर्त पूरी करनी होगी.
रीवा में SIR को लेकर BLO के लिए खास ऑफर
रीवा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया तेजी से जारी है. इसी कड़ी में प्रशासन ने बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को प्रोत्साहित करने के लिए नई पहल की है. योजना के तहत जिस बीएलओ द्वारा अपने बूथ के मतदाताओं की जानकारी का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा किया जाएगा, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा. ऐसे बीएलओ को परिवार सहित फिल्म देखने के लिए मुफ्त टिकट दिए जाएंगे. इसके साथ ही परिवार के साथ फ्री डिनर और फ्री वाइट टाइगर सफारी के कूपन भी दिए जाएंगे.
अपर कलेक्टर ने सभी SDM को जारी किया ऑफर वाला पत्र
19 नंवबर को इस संबंध में अपर कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को पत्र लिखा और कहा है कि वह सभी बीएलओ को प्रोत्साहित करें. पत्र जारी करते हुए उल्लेख किया गया कि SIR का कार्य प्रचलन में है. प्रत्येक विधानसभा के प्रथम बूथ लेवल ऑफिसर 'BLO' जो 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण करेंगे उन्हें प्रोत्साहन के रूप में एक बार परिवार सहित निम्नानुसार सुविधाएं जिला प्रशासन की ओर से मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी.
BLO के लिए रीवा जिला प्रशासन का ये है ऑफर
- फ्री मूवी टिकट विथ फैमली
- फ्री डिनर विथ फैमली
- फ्री टिकट गेम जोन फॉर चिल्ड्रेन
- फ्री मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू विथ फैमली
- फ्री थीम कार्निवल मेला रीवा विथ फैमली
रीवा में गणना पत्रक के डिजिटाइजेशन में जुटे BLO
रीवा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इन दिनों 'SIR' यानी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है. मतदाता के सत्यापन के लिए गणना पत्रक का शत-प्रतिशत वितरण कर दिया गया है. अब सभी BLO ब्लॉक लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना पत्रक भरवाकर उसे रिकॉर्ड पर ले रहे हैं. कई बीएलओ ने अपने सभी मतदाताओं के गणना पत्रक एकत्रित कर डिजिटाइजेशन कर दिया है. अन्य बीएलओ गणना पत्रक संकलित करक बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटाइज कर रहे हैं.
4.59 लाख गणना पत्रक प्राप्त करके किया गया डिजिटाइज: कलेक्टर
इस संबंध में कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया, '' 20 नवम्बर को शाम 5 बजे तक मतदाताओं से 4 लाख 59 हजार 046 गणना पत्रक प्राप्त कर इसे डिजिटाइज कर लिया गया है. बीएलओ घर-घर जाकर गणना पत्रक संकलित कर रहे हैं. अब तक गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में 72261, मनगवां में 76960, रीवा में 73443, सेमरिया में 84549, सिरमौर में 83662 तथा विधानसभा क्षेत्र त्योंथर में 78741 गणना पत्रक डिजिटाइज किए जा चुके हैं.''
रीवा जिले में 2 BLO ने सौ फीसदी लक्ष्य किया पूरा
सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ चंद्रमौली सिंह ने समय से पहले लक्ष्य हासिल कर लिया है. उन्होंने SIR मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के तहत सभी कार्य समय से पहले समाप्त कर डिजिटाइजेशन कर लिया है. इसी तरह से मनगवां विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73 के मतदान केन्द्र क्रमांक 125 ग्राम हकरिया के बीएलओ रामलोचन कुशवाहा ने भी समय से पूर्व डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया है.
कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने दोनों ही BLO को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है. कलेक्टर ने कहा, '' अन्य बीएलओ रामलोचन और चन्द्रमौली सिंह की तरह प्रयास करके निर्धारित की गई समय सीमा में गणना पत्रक के डिजिटाइजेशन का लक्ष्य पूरा करें. इस कार्य में सभी विधानसभा क्षेत्रों में तैनात टीमें अच्छा कार्य कर रही है.''