रीवा में तीसरी महिला के प्यार में 90 साल के पूर्व पटवारी, पहुंचे अस्पताल, मामला जान चकरा जाएगा दिमाग

रीवा में बुजुर्ग पूर्व पटवारी को हुआ इश्क, कथित तीसरी पत्नी के बेटे ने किया हमला, दूसरी पत्नी के आरोप पर पुलिस ने की कार्रवाई.

REWA PROPERTY DISPUTE CASE
रीवा में तीसरी महिला के प्यार में 90 साल के पूर्व पटवारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 7:25 AM IST

Updated : January 11, 2026 at 7:40 AM IST

रीवा: शहर के बिछिया थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया, जिसकी पूरी कहानी जानकर शायद आपका दिमाग चकरा जाए. यहां पर रहने वाले 90 साल के एक पूर्व पटवारी की जिंदगी अचानक सुर्खियों में आ गई. वजह ऐसी कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया. दो शादियों के बाद बुजुर्ग पूर्व पटवारी एक तीसरी महिला के संपर्क में आ गए. बुजुर्ग पटवारी इस कदर इश्क में डूबे कि घर का माहौल ही बदल गया. रिश्तों में दरार पड़ी और मामला धीरे-धीरे विवाद में तब्दील हो गया. आरोप है की शनिवार को किराएदार तीसरी महिला कथित पत्नी के बेटे ने शराब के नशे मे 90 वर्षीय बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया. जिससे वे लहू-लुहान हो गए. जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें संजय गांधी अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती करना पड़ा.

90 साल के बुजुर्ग पटवारी पर कथित तीसरी पत्नी के बेटे ने किया हमला

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 90 वर्षीय पूर्व पटवारी पर जानलेवा हमला करने वाले युवक महेन्द्र वर्मा को हिरासत में लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि विवाद की असल वजह और हमले की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. वहीं, गंभीर रूप से घायल पूर्व पटवारी संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं.

रीवा में बुजुर्ग पूर्व पटवारी पर बेटे ने किया हमला (ETV Bharat)

कहानी सुनकर चकरा जाएगा आपका दिमाग

रीवा की यह घटना महज एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि रिश्तों की उस जटिल उलझन को उजागर करती है, जहां उम्र, प्रेम और परिवार आमने-सामने आ खड़े होते हैं. ढलती उम्र में शुरू हुआ, यह इश्क इतना हावी हो गया कि 90 साल की दहलीज पर खड़ा बुजुर्ग आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और मामला कानून की चौखट तक पहुंच चुका है.

पत्नी की मौत के बाद की थी दूसरी शादी

बताया जा रहा है कि 90 वर्षीय पूर्व पटवारी रामरतन वर्मा रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र स्थित सिलपरा गांव के निवासी हैं. पूर्व पटवारी रामरतन की दूसरी पत्नी लीला देवी वर्मा ने बताया की" मेरे पति रामरतन वर्मा पहले रिक्शा चालक थे, उन्होंने कड़ी मेहनत करके पैसे कमाए, पढ़ाई की और पटवारी बने. पहली पत्नी की मौत कई वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी. इसके बाद वर्ष 1977-78 के दरमियान राम रतन ने उनके साथ दूसरी शादी की. पहली पत्नी से दो बेटे और दो बेटी थी. जबकि मेरे दो बेटे और एक बेटी है."

किराएदार महिला खुद को बताती है तीसरी पत्नी

पूर्व पटवारी की दूसरी पत्नी लीला देवी वर्मा और पहली पत्नी के बड़े बेटे मूल सजीवन वर्मा ने बताया कि" पिछले कुछ दशक पूर्व उनके घर एक महिला किराए से रहने आई और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया. जबकी वह पहले से ही शादीशुदा थी. उसका पति भी था, लेकिन उसके साथ नहीं रहता था. घर में किराए से रहने आई रामरती खुद को मेरे पति यानि कि राम रतन की तीसरी पत्नी बाताने लगी है. प्रॉपर्टी का कोई विवाद नहीं है, उसका एक बेटा महेन्द्र वर्मा है. जिसने शराब के नशे में मेरे पति के साथ बेहरहमी से मारपीट की है. बीते दिनों भी महेन्द्र ने घर का सामान जब्त कर, मेरे पति को घर से बाहर निकाल दिया था. जिसके बाद पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी."

कथित तीसरी पत्नी का बेटा गिरफ्तार

पूरे मामले पर बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय का कहना है की "सिलपरा गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि, वहां पर रहने वाले रामरतन वर्मा पर उनके ही लड़के ने जानलेवा हमला कर दिया है. जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई और गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है. धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी महेन्द्र वर्मा को गिरफ्तार किया है. जानकारी मिली है कि पूरा घटनाक्रम प्रॉपर्टी में हिस्सा-बांट को लेकर हुआ है. 90 वर्षीय पूर्व पटवारी ने तीन शादियां की थी. तीसरी पत्नी के बेटे ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की है. बुजुर्ग की हालत गंभीर है, उनका इलाज अस्पताल के आईसीयू वार्ड में चल रहा है."

