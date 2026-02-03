ETV Bharat / state

रीवा की सुपर टैलेंटेड राइटर राधिका, तेरह साल की बिटिया में 3 ईबुक लिख गाड़ा झंडा

रीवा की राधिका मिश्रा ने छोड़ी उम्र में लिखीं 3 ई-किताबें. अपने विचारों को लोगों के सामने लाने के लिए किया कमाल का प्रयोग.

REWA RADHIKA MISHRA WROTE 3 E BOOKS
रीवा की राधिका मिश्रा ने 13 साल की उम्र में लिखीं 3 ई-किताबें (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 2:08 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 4:51 PM IST

रीवा: राधिका की उम्र भले ही छोटी हो लेकिन सोच और सपने बड़े हैं. किताब लिखना आसान नहीं है लेकिन 13 साल की राधिका ने छोटी सी उम्र में 1 नहीं बल्कि 3 ई-बुक लिखकर अपने सपनों को नई उड़ान दी है. जिसे करने में लोगों को कई साल लग जाते हैं उसे राधिका ने 13 साल की उम्र में अपनी कल्पना शक्ति से सच कर दिखाया है.

13 साल की राधिका का कमाल

13 साल की राधिका मिश्रा रीवा के अनंतपुर की रहने वाली हैं. राधिका के पिता संजीव कुमार मिश्रा कांट्रेक्टर हैं जबकि मां आशा मिश्रा हाउस वाइफ हैं. राधिका निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा सातवीं की छात्रा हैं. राधिका की पढ़ाई के साथ-साथ कविताएं लिखने में रुचि है.

राधिका बताती हैं कि "शुरू से ही कुछ कहानियों को लेकर उनके मन में विचार आ रहे थे. उन विचारों को वह ई-बुक के माध्यम से लोगों के बीच लाना चाहती थीं. 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें यह सफलता मिली है."

कम उम्र में 3 ई-बुक लिखकर चौंकाया (ETV Bharat)

कम उम्र में 3 ई-बुक लिखकर चौंकाया

राधिका ने बताया कि "उनकी पहली बुक 30 shades of pachmarhi है. यह पचमढ़ी के इतिहास पर आधारित हैं. कुछ साल पहले वह पचमढ़ी घूमने गई थी वहां से लौटकर आने के बाद उन्होंने पचमढ़ी के बारे में अध्ययन शुरू करते हुए डायरी में लिखना शुरू किया. शुरू में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा लेकिन बाद में उनकी पहली किताब कुछ महीनो में पिछले वर्ष ही पूरी हो गई."

Fractured Days
लड़कियों के संघर्ष को लेकर लिखी किताब (ETV Bharat)

तीनों बुक ऑनलाइन हैं उपलब्ध

राधिका ने बताया कि "उनकी दूसरी ई-बुक fractured days लड़कियों के बारे में हैं जो उनके संघर्ष की कहानी को दर्शाता है. जिसमें वह लड़कियां हैं जो उड़ना तो चाहती हैं मगर उनके पंख किसी ने काट रखे हैं." राधिका ने हाल ही में लिखी हुई अपनी तीसरी ई-बुक the ashed men के बारे में जानकरी देते हुए बताया कि "यह बुक एक प्रेमी और उसके अधूरे प्रेम पर आधारित है, जो कविताओं से भरी है. यह तीनों ई-बुक ऑनलाइन अमेजन किंडल पर उपलब्ध हैं."

The Ashed Men
अधूरे प्रेम पर आधारित है यह किताब (ETV Bharat)

'अपने विचारों को सभी के सामने लाने के लिए लिखी ई-बुक'

राधिका बताती हैं कि "मैं अपने विचारों को लोगों के बीच रखना चाहती थी, इसलिए इसे ई-बुक के जरिए शेयर भी किया. पढ़ाई करने के साथ ही देर रात ई-बुक को लिखने में अपना समय देती थी. मेरे घर पर 80 से ज्यादा किताबें मौजूद हैं जिन्हें मैं पढ़ती हूं और किताबों से मुझे बेहद प्यार है. शुरुआत में तो उन्हें माता-पिता से काफी डांट पड़ी लेकिन अब दोनों ही उनका काफी सपोर्ट करते हैं. राधिका ने पढ़ाई पूरी करने के बाद चार्टेड अकाउंट बनने की इच्छा जाहिर की है."

कम उम्र में 3 ई-बुक लिखकर चौंकाया (ETV Bharat)

राधिका पर माता-पिता को गर्व

राधिका की मां आशा मिश्रा का कहना है कि" राधिका ने जब ई-बुक लिखना शुरू किया तब ऐसा लगता था की राधिका अपना टाइम वेस्ट कर रही है. लेकिन एक-एक कर जब राधिका ने अपनी तीनों बुक पब्लिश कर दीं तब कहीं जाकर हम लोगों ने राधिका का सपोर्ट करना शुरू किया. मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है की हमें ऐसी बेटी मिली है, जिसने इतनी कम उम्र में ही 3 ई-बुक लिखकर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली."

