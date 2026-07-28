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चोरी में गिरफ्तार 3 बदमाशों ने किया पुलिस को खुश, एक नहीं 7 वारदात का पर्दाफाश

बीती 23 जुलाई को रात 3 बजे सिविल लाइन थाना अंतर्गत पद्मधर कॉलोनी स्थित सिद्धिविनायक ज्वैलरी शॉप मे चोरी की वारदात हुई थी. सोने और चांदी की ज्वैलरी पर चोरों ने हाथ साफ किया. शॉप संचालक संतोष सोनी ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. इसी दौरान ज्वैलरी शॉप के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले. इसमें चोर दिखाई दिए. जिसमे चोरों की करतूत कैद थी.

रीवा : पुलिस ने ज्वैलरी शॉप मे हुई चोरी का पर्दाफाश कर दिया है. 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर सोने-चांदी के गहने जब्त किए हैं. बदमाशों से पूछताछ हुई तो चोरी की 7 वारदात का खुलासा हुआ. इनके पास से 8 लाख के सोने-चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को पकड़ा.

एडिशनल एसपी भावना मरावी ने बताया "सिविल लाइन और अमाहिया थाना सहित साइबर पुलिस की टीम बनाई गई. आरोपियों की तलाश मे लगातार दबिश दी गई. सीसीटीवी फुटेज और संदेह के आधार पर पुलिस की टीम को वरुण लोनिया की पहचान हो गई. इसी दरमियान पूर्व मे सिविल लाइन थाना क्षेत्र मे भी जेके ज्वैलर्स के यहां चोरी की वारदात के आरोपी सुजीत लोनिया ऊर्फ गोविंदा की भी जानकरी हाथ लगी. पुलिस ने दोनों को अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ की तो संदीप लोनिया ऊर्फ गुल्ली के साथ मिलकर शहर के अलग-अलग स्थानों मे 7 चोरी की घटनाओं को कुबूल लिया.

तीनों चोरों पर पहले से कई मामले दर्ज

एडिशनल एसपी ने बताया" पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों की निशादेही पर संदीप लोनिया ऊर्फ गुल्ली को भी गिरफ्तार किया. 8 लाख के सोने-चांदी से बने जेवरात बरामद किए गए. तीनों बदमाश शातिर चोर हैं. कई माहीनों से सेंधमारी करके चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे. इनके द्वारा किए गए दर्जन भर अपराध पहले से दर्ज है.

रीवा पुलिस ने बनाई मानव श्रृंखला

नशे के खिलाफ रीवा पुलिस ने बनाई मानव श्रृंखला (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश मे चलाऐ जा रहे "नशे से दूरी है जरूरी 2.0" अभियान के तहत पुलिस ने रीवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फुटबॉल मैदान पर आयोजन किया. इसमें 4000 छात्र-छात्राओं के अलावा आम जनता ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई. इस मौके पर मानव श्रृंखला बनाई गई. नशा मुक्त रीवा का सशक्त संदेश दिया गया. इस दौरान नशे से होने वाले दुष्परिणामों के अलावा सामाजिक, स्वास्थ और आर्थिक नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया. कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन गौरव राजपूत, पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा रेंज हेमंत चौहान एवं पुलिस अधीक्षक रीवा डॉ. गुरकरन सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे.