रीवा को मिला 200 बेड का कैंसर अस्पताल, अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 321 करोड़

सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2440 बेड हो जायेंगे ( ETV Bharat )

रीवा: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा को कई बड़ी सौगातें दी हैं. गुढ विधानसभा क्षेत्र में स्थित काल भैरव मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद सीएम मोहन यादव रीवा पहुंचे. यहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्यामशाह मेडिकल कॉलेज, संजय गांधी अस्पताल, गांधी मेमोरियल अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उन्नयन के लिए 321 करोड़ की घोषणा की. मोहन यादव ने कहा कि इस साल के बजट के माध्यम से बेहतर इलाज, आधुनिक उपकरण और मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी. इन सभी सुविधाओं के मिलने से विंध्य क्षेत्र की स्वस्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और हजारों मरीजों को लाभ होगा. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2440 बेड हो जायेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि "रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत स्थापित अस्पतालों तथा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 2440 बेड हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि कैंसर यूनिट की स्थापना हो जाने से विंध्य अंचल के लोगों को कैंसर के इलाज के लिये बाहर नहीं जाना पड़ेगा. उन्हें कैंसर की जांच के साथ ही बेहतर से बेहतर इलाज मिल सकेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीब वर्ग के लोगों व जरूरतमंदों को सुगम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की जिसका बड़ी संख्या में मरीज लाभ उठा रहे हैं. सीएम डॉ. मोहन यादव ने रीवा में किया भूमिपूजन और ऐलान (ETV Bharat) 200 बिस्तर वाले कैंसर अस्पताल से होगी मरीजों को सुविधा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि "200 बिस्तर के कैंसर अस्पताल के बन जाने से जांच के साथ उपचार की सुविधा मिलने लगेगी." वहीं, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पुराने 5 मेडिकल कॉलेजों के नवीनीकरण कार्यों के लिये मुख्यमंत्री द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई है. उन्होंने आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रीवा व विंध्य में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के सभी कार्य प्राथमिकता से किये जायेंगे.