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रीवा के फ्रीडम फाइटर की आजादी के दिन उठी अर्थी, राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार

भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लिया लोहा. 80 साल बाद आजादी के दिन 15 अगस्त को हुआ निधन. राकेश सोनी की रिपोर्ट.

REWA FREEDOM FIGHTER DEATH
109 साल की उम्र में स्वतंत्रता सेनानी का निधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 10:34 PM IST

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रीवा: शनिवार 15 अगस्त को पूरा देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा था. इसी बीच भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जवाहर सिंह का 109 साल की उम्र में निधन हो गया. एक तरफ भारत शहीद वीर सपूतों को याद कर आजादी के जश्न में डूआ हुआ था, दूसरी तरफ महान फ्रीडम फाइटर की अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी. जिसे देखकर हर आंखे नम थीं.

स्वतंत्रता दिवस के दिन फ्रीडम फाइटर का निधन

महान स्वतंत्रता सग्राम सेनानी जवाहर सिंह छात्र जीवन में ही देश की आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए. उन्होंने कई संघर्षो में अहम योगदान निभाई. जानकारी के मुताबिक, रीवा के जवा तहसील के भितरी गांव में 1917 में जवाहर सिंह का जन्म हुआ था. विद्यार्थी जीवन में ही जवाहर सिंह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए, 1932 में धारा 144 तोड़ने के अपराध में उन्हें 100 रुपए के आर्थिक दंड के साथ 3 माह माधवगढ़ और 3 माह अमरपाटन जेल में कैद रहे.

राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

आजादी के आंदोलन अहम भूमिका

1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी जवाहर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें करीब एक 1 साल तक उन्हें कैद में रहना पड़ा. एक साल बाद 1943 में रिहा होने के बाद गोरखपुर में करीब 7 महीने तक गुप्त रूप से आंदोलन का संचालन करते रहें. वहीं 1946 में हुए चावल आंदोलन में भी जवाहर सिंह ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, इस आंदोलन में विशाल जत्थे का नेतृत्व करते हुए पुलिस की फायरिंग और लाठी चार्ज में जवाहर सिंह घायल हुए. जिसके बाद अलाहाबाद के दारागंज में उनका उपचार हुआ. इस दौरान भी वे आंदोलन को और मजबूत करते रहे.

REWA FREEDOM FIGHTER JAWAHAR SINGH PASSES AWAY
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जवाहर सिंह का निधन (ETV Bharat)

आजादी के बाद समाज की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता

आजादी के हर आंदोलन में संघर्ष करने वाले जवाहर सिंह स्वतंत्रता के बाद भी देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा प्राथमिकता देते रहें. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जवाहर सिंह की सोच उनके जीवन के अंतिम समय तक समाज और देश हित से जुडी रही. बताया जता है कि शुरुआती दौर में तो उन्होने शासन स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर मिलने वाली सम्मान निधि को भी लेने से इनकार कर दिया था. उनका मानना था कि इस राशि का उपयोग समाज और देश हित के लिए किया जाए. मगर बाद में उन्होंने सम्मान निधि की राशि को इस लिए स्वीकार कर लिया, ताकि उनके परिवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के रूप में पहचान और सम्मान मिले.

HONORING FREEDOM FIGHTERS
फ्रीडम फाइटर प्रमाण पत्र (ETV Bharat)

परिवार को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत से जोड़ने की कोशिश

दिवंगत फ्रीडम फाइटर के तीन पुत्र हैं, जिनका नाम कमल नारायण सिंह, कमलाकार सिंह और प्रभाकर सिंह है. परिवार के लोगों के अनुसार, वे अपने तीनों पुत्र और पोतों को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत से हमेशा जोड़कर रखते थे. वे चाहते थे कि उनकी पीढ़ियां भी स्वतंत्रता संग्राम की इस विरासत में हमेशा के लिए जुड़ी रहें. वह भले ही आज हम सब के बीच नहीं हैं, लेकिन देश के प्रति उनके प्रेम, त्याग, बलिदान और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा.

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई

जवाहर सिंह के निधन की खबर से समूचे विंध्य क्षेत्र में लोगों की आंखें नम है. मगर उन्हें फक्र भी है कि देश के आजादी की खातिर अपना जीवन समर्पित करने वाले फ्रीडम फाइटर का निधन भी उसी दिन हुआ, जिस दिन भारत आजाद हुआ था. उनका अंतिम संस्कार भितरी ग्राम में राजकीय सम्मान के साथ किया गया. अंतिम यात्रा में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह और तहसीदार सहित पुलिस अधिकारियों के साथ हजारों लोग उपस्थित रहें.

पिता पर फक्र

पुत्र कमल नारायण सिंह ने बताया, "मेरे पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके साथ बिताए गए प्रत्येक क्षण को लेकर हम गौरवन्वित है. वह समाज के लिए मील के पत्थर थे. आम लोगों के लिए बेहद ही सरल थे और हर वर्ग का सम्मान करते थे. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. अर्जुन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित राजयसभा सांसद राजमणि पटेल भी उनके करीबी थे, पिता को खोने का दुख तो है लेकिन हमारे लिए गौरव का पल भी है. क्योंकि उनका निधन 15 अगस्त को हुआ."

कई बड़े आंदोलन में अहम भूमिका

पोते पंकज सिंह ने बताया की" दादा अक्सर बताया करते थे की" उनके कई ऐसे साथी थे जिन्होंने आजादी के लिए साथ मिलकर काफी संघर्ष किया था. वे जेल गए लाठीयां खाई. 1932" 1942" मे राष्ट्रीय स्तर और इसके अलावा वे नमक आंदोलन मे रहें. दादा जी के जाने का दुख तो है मगर उनके द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यो को याद करके हम सब खुद गौरवान्वित भी महसूस करते है.

राज्यसभा सांसद की सरकार से डिमांड

राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा, "जवाहर सिंह राष्ट्र के लिए गौरव थे. उनसे हम सब को प्रेरणा मिलती थी कि व्यक्तिगत स्वार्थ से उपर उठकर समाज और देश होता है. हमें देश को भी कुछ देना चाहिए, इसकी प्रेरणा उनके जीवन से मिलती थी. आज वो हम सबके बीच नहीं है. निश्चित रूप से हम सब दुखी हैं. सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जो भी कर रही है उसमें और गंभीरता दिखाना होगा. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार को विशेष प्रोत्साहन और सम्मान देने की आवश्यकता है."

आजादी के दीवने से गांव की पहचान

समाज सेवी चक्रधर सिंह ने कहा, "बहरी भितरी गांव का नाम ही जवाहर सिंह के नाम से चलता था. वे महान त्यागी और समाजसेवी थे. उनके निधन से क्षेत्र की क्षति हुई है. उन्होने कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में कोई भी लाभ अपने घर परिवार तक लाने का प्रयास नहीं किया. आज वो हम सब के बीच नहीं है, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. जो हम सब लिए गौरव का विषय था. उनके परिवार को उत्तराधिकारी के रूप में सम्मान मिले. हमारी सरकार से यही मांग है."

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