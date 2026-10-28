ETV Bharat / state

विंध्य की 10 साल की सुपर गर्ल अनम, ताईक्वांडो में ब्लैक बेल्ट, 230 किमी पैदल चल बनाऐगी वर्ल्ड रिकॉर्ड

विंध्य की 10 साल की सुपर गर्ल अनम ( ETV Bharat )

रीवा: देश भर में कई ऐसे होनहार छात्र-छात्राऐं हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत, हौसले और जज्बे के बलबूते दुनिया भर में अपना परचम लहराया है. ईटीवी भारत आज आपको मध्य प्रदेश के रीवा में जन्मी एक ऐसी ही असाधारण प्रतिभावान बेटी अनम अली के बारे में बताने जा रहा है, जो अब अपने हौसलों से जल्द ही ऊंची उड़ान भरने वाली हैं. 10 वर्षीय अनम की कहानी झकझोर देने वाली है. ढाई वर्ष की उम्र में अनम ने ताईक्वांडो अकादमी में एडमिशन लिया. 4 वर्ष की उम्र में मां अलविदा कह गई. अनम ने महज 9 साल की उम्र में ताईक्वांडो में ब्लैक बेल्ट की उपाधि हासिल की और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाकर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली.

रीवा से जबलपुर तक पदयात्रा पर निकलेगी अनम अली