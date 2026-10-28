विंध्य की 10 साल की सुपर गर्ल अनम, ताईक्वांडो में ब्लैक बेल्ट, 230 किमी पैदल चल बनाऐगी वर्ल्ड रिकॉर्ड
रीवा की 10 वर्षीय अनम अली मां की ममता के लिए तरसी फिर भी नहीं मानी हार, बड़े होकर बनना चाहती है लेफ्टिनेट. रिपोर्ट-राकेश सोनी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 12:48 PM IST
रीवा: देश भर में कई ऐसे होनहार छात्र-छात्राऐं हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत, हौसले और जज्बे के बलबूते दुनिया भर में अपना परचम लहराया है. ईटीवी भारत आज आपको मध्य प्रदेश के रीवा में जन्मी एक ऐसी ही असाधारण प्रतिभावान बेटी अनम अली के बारे में बताने जा रहा है, जो अब अपने हौसलों से जल्द ही ऊंची उड़ान भरने वाली हैं. 10 वर्षीय अनम की कहानी झकझोर देने वाली है. ढाई वर्ष की उम्र में अनम ने ताईक्वांडो अकादमी में एडमिशन लिया. 4 वर्ष की उम्र में मां अलविदा कह गई. अनम ने महज 9 साल की उम्र में ताईक्वांडो में ब्लैक बेल्ट की उपाधि हासिल की और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाकर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली.
रीवा से जबलपुर तक पदयात्रा पर निकलेगी अनम अली
10 वर्षीय अनम अली अब 1 दिसंबर को रीवा के सैनिक शिशु निकेतन विद्यालय से "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" का संदेश लेकर 230 किलोमीटर की पदयात्रा शुरु करने वाली है. अनम की पदयात्रा 10 दिसंबर को जबलपुर आर्मी केंट पहुंचकर समाप्त होगी. पदयात्रा के माध्यम से अनम के नाम एक नया वर्ड रिकॉर्ड दर्ज होगा. बताया गया कि, इससे पहले वियतनाम के एक छात्र ने 21 दिनों में 230 किलोमीटर पद यात्रा करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया था.
छात्रा अनम अली की इस पदयात्रा में उसके पिता साज अली, उसके एकेडमी के टीचर, छात्र और प्रशासनिक अधिकारियों के भी शामिल होने की संभावना है. अनम ने कहा कि, ''मेरा मिशन बेटियों को जागरूक करना भी है. अक्सर देखा जाता है की बेटियों के साथ गलत होता है इस लिए उन्हें आत्मरक्षा प्रति जागरूक करना भी इस यात्रा उदेश्य होगा.''
ताईक्वांडो मे ब्लैक बेल्ट की उपाधि ले चुकी है अनम
नन्ही सी उम्र में कमाल करने वाली 10 साल की अनम अली रीवा शहर के तरहटी मोहल्ले के निवासी साज अली की बेटी है. पिता की माली स्थिति बेहद गंभीर है और वह पेशे से ड्राइवर हैं. भले ही साज की जिंदगी असहज हो मगर बेटी के हौसलों ने उन्हें बेबस नहीं होने दिया, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत बनाकर रख दिया. अनम की साज अली ने बड़े ही प्यार और दुलार से उसकी परवरिश की और ढाई साल की उम्र में उसे ताईक्वांडो के दांव-पेंच सीखने के लिए अकादमी में दाखिल किया.
4 साल की उम्र में अनम को अलविदा कह गई मां
साज और उनकी बेटी अनम की लाइफ काफी मुश्किलों भरी रही है. अनम जब 4 साल की हुई तब उसकी मां अवरून निशा का किडनी की गंभीर बीमारी के चलते वर्ष 2020 में निधन हो गया. जिस उम्र में नन्ही अनम को मां की ममता की सबसे ज्यादा जरुरत थी उस समय उसके सिर से मां का आंचल छिन गया. इसके बावजूद भी साज ने अपने पिता होने का फर्ज बखूबी निभाया और बेटी के हौसलो को टूटने नहीं दिया. उसके जज्बे को मजबूत करते गए. बेटी का दाखिला रीवा के सैनिक शिशु निकेतन विद्यालय में कराया और देखते ही देखते पढ़ाई के साथ-साथ अनम ने ताईक्वांडो मे महारथ हासिल कर ली.
9 साल में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम
अनम जब 9 साल 3 महीने की हुई तब उसने ताईक्वाडों मे ब्लैक बेल्ट की उपाधि हासिल कर ली. रीवा के कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में उसे इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, प्रमाण पत्र और मेडल सें नवाजा गया. जिसके बाद अनम अली ताईक्वांडो में मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की ब्लैक बेल्ट होल्डर चुनी गई.
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बेटियां बोझ नहीं देश का गौरव: अनम अली
अनम ने बताया कि, ''इसी पदयात्रा के माध्यम से वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली हैं. 21 दिनों में 230 किलोमीटर का पैदल चलने का रिकॉर्ड वियतनाम के एक छात्र ने बनाया था लेकिन वह इस दूरी को मात्र 10 दिन मे तय करके नया रिकॉर्ड दर्ज कराएंगी.'' अनम ने लोगों से अपील की है कि, ''अपनी सरजमी के लिए भारत के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो दें. लेकिन हर एक रिकॉर्ड भारत के नाम जरूर करें. मैं लोगों से कहना चाहती हूं कि बेटियां बोझ नहीं है वे देश के लिए गौरव हैं.''
कर्नल सोफिया को मानती हैं अपना आदर्श
अनम का कहना है कि, "ऑपरेशन सिन्दूर का हिस्सा रहीं सोफिया कुरैशी को वह अपना आदर्श मानती हैं और उन्हीं की तरह अनम भी बड़े होकर देश की सेवा करना चाहती है.'' अनम अली ने प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील की है कि, "बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं के लिए वे कड़ा सा कड़ा कानून बनाएं, ताकि बेटियों के साथ गलत करने के लिए कोई सोच भी न सके.''
अनम को मंजिल तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य: साज अली
अनम के पिता साज अली ने बताया कि, "2 साल की उम्र से ही अनम कुछ अलग कर रही थी. इसी के चलते ढाई साल की उम्र में बेटी को राजू सर के ताईक्वाडो एकेडमी में दाखिल किया. अनम जब 4 वर्ष की थी तब किडनी खराब होने के कारण उसकी मां की मृत्यु हो गई. इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी. अनम की नानी और उनकी मौसी ने उसका काफी सहयोग किया जिसके बाद वह संभल गई और अपने मुकाम की ओर बढ़ना शुरू किया. अनम के यहां तक पहुंचने में उसकी मौसी की अहम भूमिका है. मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लेकिन अनम को उसके मंजिल तक पहुंचना मेरा कर्तव्य है.''