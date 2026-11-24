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नेताजी का रिवाल्वर गायब, पुलिस केस दर्ज: कभी जूतेबाजी से चर्चा में आए थे नेताजी,2021 में हो चुका है निधन

पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का रिवाल्वर गायब. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी के बेटे और संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद स्व. शरद त्रिपाठी की लाइसेंसी रिवाल्वर उनके घर से गायब हो गई है. लाइसेंसी रिवाल्वर गायब होने की सूचना उनके बड़े पुत्र मृगेंद्र राम त्रिपाठी ने स्थानीय थाना खजनी में दी है.

स्व. शरद त्रिपाठी उन समय ज्यादा चर्चा में आए थे, जब वर्ष 2018 में जिला योजना की बैठक में भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल को छोटी सी बात पर जूते से पिटाई की थी. उस घटना की खूब चर्चा हुई थी.