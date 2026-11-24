नेताजी का रिवाल्वर गायब, पुलिस केस दर्ज: कभी जूतेबाजी से चर्चा में आए थे नेताजी,2021 में हो चुका है निधन
परिजनों ने आशंका जताई है कि रिवाल्वर किसी असामाजिक तत्व के हाथ लग गया तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 12:53 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 1:30 PM IST
गोरखपुर: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी के बेटे और संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद स्व. शरद त्रिपाठी की लाइसेंसी रिवाल्वर उनके घर से गायब हो गई है. लाइसेंसी रिवाल्वर गायब होने की सूचना उनके बड़े पुत्र मृगेंद्र राम त्रिपाठी ने स्थानीय थाना खजनी में दी है.
स्व. शरद त्रिपाठी उन समय ज्यादा चर्चा में आए थे, जब वर्ष 2018 में जिला योजना की बैठक में भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल को छोटी सी बात पर जूते से पिटाई की थी. उस घटना की खूब चर्चा हुई थी.
पॉइंट 32 बोर की लाइसेंसी रिवाल्वर: उनकी रिवाल्वर पैतृक आवास खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम झुड़िया से गायब हुई है. परिजनों की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में आशंका जताई गई है कि रिवाल्वर किसी असामाजिक तत्व के हाथ लग गया तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है.
पूर्व सांसद के बेटे मृगेंद्र राम त्रिपाठी ने तहरीर में बताया कि उनके पिता के नाम जिलाधिकारी गोरखपुर की ओर से इस रिवाल्वर का लाइसेंस जारी हुआ था. इस पर रिवाल्वर का नंबर एफजी- 13966/ 32 दर्ज है. उनके पिता का निधन 30 जून 2021 को हो गया था.
इसके बाद परिवार के सदस्यों ने उनके निजी सामान और जरूरी दस्तावेजों की छानबीन शुरू की थी, लेकिन इन चार-पांच साल में रिवाल्वर की लाइसेंस पुस्तिका तो मिल गई, लेकिन रिवाल्वर का आज तक कोई पता नहीं चला.
अब करीब 4 साल बीत चुके हैं. ऐसे में डर सता रहा है कि कहीं कोई घटना हो गई तो उनके परिवार के लिए मुश्किल होगी. ऐसे में मामला पंजीकृत कराया गया है.
एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस रिवाल्वर का पता लगाने में जुटी है. वह देखेगी कि रिवाल्वर कब और किन परिस्थितियों में गायब हुई थी.
यह भी पढ़ें: कन्नौज में भीषण सड़क हादसा; स्कूल बस को पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर, 4 बच्चों की मौत, 24 घायल