19 साल में हेमू कालाणी को दी गई थी फांसी; अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भरी थी हुंकार

गोरखपुर में क्रांतिकारी को किया गया याद, कैंडल जलाकर किया गया नमन.

क्रांतिकारी हेमू कालानी किया गया याद
क्रांतिकारी हेमू कालानी किया गया याद (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 12:56 PM IST

4 Min Read
गोरखपुर: 21 जनवरी 1943 को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वाले सिंधी समाज के युवा क्रांतिकारी हेमू कालानी को बुधवार को गोरखपुर में याद किया गया. इसी तारीख को उन्हें फांसी दी गई थी. उनकी शहादत को सम्मान देते हुए देश के संसद परिसर में भी उनकी प्रतिमा वर्ष 2008 में स्थापित की गई थी. गोरखपुर में सिंधी समाज के लोग अपने इस होनहार युवा क्रांतिकारी की याद में हर वर्ष उन्हें एक सभा के माध्यम से श्रद्धांजलि देता है और हेमू के हौसले और कर्तव्य को नमन करता हैं. दीप और मोमबत्ती जलाकर हेमू को लोग नमन करते हैं और राष्ट्रगान गाया जाता है.

संगठन के प्रवक्ताओं ने बताया कि जिस प्रकार अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव और अशफाक उल्ला खान हुए थे. उसी क्रम में सिंधी समाज के इस सपूत ने भी देश के आजादी में अपने प्राणों की आहूति दी थी. उन्हीं से प्रेरणा लेकर वह आजादी के जंग में कूदे थे.

क्रांतिकारी हेमू कालानी किया गया याद (Video Credit: ETV Bharat)

पूरा नाम हेमदास (हेमू) कालाणी था: सिंधी समाज के प्रवक्ता नरेश करमचंदानी और कमल मंझानी ने बताया कि उनके समाज का यह युवा क्रांतिकारी हम सभी का प्रेरणा स्रोत है. उनका पूरा नाम हेमदास (हेमू) कालाणी था. जिनका जन्म 23 मार्च 1923, सुक्कूर, सिंध प्रांत (तत्कालीन ब्रिटिश भारत; अब पाकिस्तान) में हुआ था.

स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में भाग लिया: उन्होंने बताया कि उनके पिता का नाम पेसूमल कालाणी और माता का नाम जेठी बाई थी. उनकी प्रारंभिक शिक्षा सुक्कूर में हुई इसके बाद तिलक हाई स्कूल से उच्च शिक्षा प्राप्त की. हेमू में बचपन से ही देश भक्ति का भाव प्रबल था. उन्होंने अपने दोस्त-संगठनों के साथ देशभक्ति के गीत गाए और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में भाग लिया. हेमू कालाणी स्वराज सेना नामक छात्र संगठन में सक्रिय रहे, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फ़ेडरेशन (AISF) से जुड़ा था. युवा होने के बावजूद वे संगठन के अग्रणी नेताओं में थे और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

वह अपनी फांसी से खुश थे: उन्होंने बताया कि जब हेमू को पता चला कि अग्रेजों कि एक मालगाड़ी हथियार और जरूरी सामान लेकर उनके गांव के बगल से गुजरने वाली है तो, वह अपने साथियों के साथ ट्रेन की पटरी का फिश प्लेट खोलने पहुंच गए, जिससे ट्रेन पलट जाए. इसी दौरान वह गिरफ्तार कर लिए गए. उन्होंने अपने साथियों को भगाया और पुलिस से लेकर कोर्ट में भी किसी का नाम नहीं बताया. जब जज उन्हें फांसी की सजा सुनाई तो वह कोर्ट में ही भारत माता के जयकारे लगाने लगे. वह अपनी फांसी से खुश थे. फांसी के वक्त उनका वजन पहले से दो किलो बढ़ा हुआ था.

भारत माता की जय नारे लगाए: प्रवक्ता ने बताया कि कालानी भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदार रहे. 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर हेमू युवा साथियों के साथ इसमें पूरी शक्ति से जुड़ गए. उन्होंने भोर की प्रार्थना यात्राओं (प्रभात फेरियों) का नेतृत्व किया. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया. ‘इंकलाब जिंदाबाद और ‘भारत माता की जय’ जैसे नारे लगाए. जनता को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया. जब अंग्रेज सेना की हथियारों और सैनिकों से भरी रेलगाड़ी सिंध से गुजरने वाली थी, तभी हेमू कालाणी ने इसे अस्थिर करने का साहसिक निर्णय लिया ताकि ब्रिटिश तख़्ते को नुकसान पहुंचाया जा सके.

हेमू को 21 जनवरी 1943 को दी गई फांसी: प्रवक्ता ने बताया कि अंग्रेजी अदालत ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में पकड़ा. प्रारंभिक सजा आजीवन कारावास थी, लेकिन उच्च अधिकारी कर्नल रिचर्डसन ने उसे फांसी की सजा में बदल दिया. हेमू कालाणी को 21 जनवरी 1943 को फांसी पर लटका दिया गया. कहा जाता है कि फाँसी के समय उन्होंने स्वयं फंदा गले में डाला और ‘भारत माता की जय’, ‘इंकलाब ज़िंदाबाद’ के नारे लगाकर बलिदान दिया.भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया है. भारतीय संसद परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित है, जिसे प्रधानमंत्री सहित उच्च नेताओं ने अनावरण किया है. भारत के विभिन्न हिस्सों में उनके नाम पर सड़कें, चौक और संस्थान हैं. हर साल 21 जनवरी को उनके शहीदी दिवस के पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है.

संपादक की पसंद

