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हरियाणा में SIR 2026 का संशोधित शेड्यूल जारी, अब 24 जुलाई तक घर-घर जाकर बीएलओ मतदाताओं का करेंगे सत्यापन

भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में SIR 2026 का संशोधित शेड्यूल जारी किया है.

SIR 2026 Revised schedule
SIR 2026 के शेड्यूल में संशोधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 14, 2026 at 8:33 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR-2026) को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है. इसके तहत अब बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) 24 जुलाई 2026 तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और आवश्यक दस्तावेजों का संग्रह करेंगे.

SIR 2026 Revised schedule
हरियाणा में SIR 2026 का संशोधित शेड्यूल जारी (ETV Bharat)

SIR 2026 का संशोधित शेड्यूलः भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में 1 जुलाई 2026 को आधार तिथि मानकर चल रहे Special Intensive Revision (SIR) की संशोधित तारीख जारी कर दी है. संशोधित महत्वपूर्ण तारीखें जारी की है.

अब 24 जुलाई तक घर-घर जाकर बीएलओ मतदाताओं का करेंगे सत्यापन (ETV Bharat)
  • घर-घर सर्वे (BLO द्वारा): 15 जून 2026 से 24 जुलाई 2026 तक (पहले 14 जुलाई यानि आज तक था)
  • पोलिंग स्टेशनों की पुनर्व्यवस्था: 24 जुलाई 2026 तक
  • ड्राफ्ट प्रकाशन: 31 जुलाई 2026
  • दावे और आपत्तियां भरने की अवधि: 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक
  • दावों-आपत्तियों का निपटारा 31 जुलाई से 28 सितंबर 2026 तक
  • सूची का अंतिम प्रकाशन: 3 अक्टूबर 2026

घर-घर होगा मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगेः भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार संशोधित कार्यक्रम के तहत बीएलओ अब 24 जुलाई तक प्रत्येक घर पहुंचकर गणना प्रपत्रों का संग्रह करेंगे. साथ ही मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कर आवश्यक दस्तावेजों की जांच और संकलन भी करेंगे. जिन मतदाताओं के दस्तावेज अधूरे हैं या जिनका सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है, उनसे संपर्क कर प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी. इसी अवधि के दौरान मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्थापन का कार्य भी पूरा किया जाएगा, ताकि आगामी चुनावों के लिए मतदान व्यवस्था अधिक प्रभावी और सुगम बन सके.

अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन 3 अक्टूबर 2026 को होगाः निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई 2026 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा. इसके बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन से संबंधित दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी. प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण कर उनका निस्तारण 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा. इसके बाद सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने पर 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

सभी मतदाताओं से अभियान में सहयोग की अपीलः फरीदाबाद के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने जिले के सभी मतदाताओं से इस अभियान में पूरा सहयोग करने की अपील की है, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह सही, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाया जा सके. उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला है. इसलिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सूची में सही विवरण के साथ दर्ज होना आवश्यक है.

बीएलओ को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएंः जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी मतदाताओं से अपील की कि जब भी बीएलओ उनके घर पहुंचे, तो उन्हें आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं और सत्यापन प्रक्रिया में पूरा सहयोग करें. यदि किसी मतदाता से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए हैं तो उन्हें समय रहते उपलब्ध करा दें, ताकि पुनरीक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर बिना किसी त्रुटि के पूरा किया जा सके.

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