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राज्य की सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी, 5 हजार 750 पदों पर परिणाम रोका

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार शाम को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 का संशोधित फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया. बोर्ड ने न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए करीब 5 हजार 750 पदों पर परिणाम होल्ड पर रखा है, जबकि 48 हजार पदों का परिणाम जारी किया.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती राज्य की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है. इसके तहत 53 हजार 750 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं, जिनमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 48 हजार 200 और टीएसपी क्षेत्र के 5 हजार 550 पद शामिल हैं. इन पदों पर भाग्य आजमाने के लिए 24 लाख 71 हजार 66 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 21 लाख 17 हजार 198 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 3 लाख 53 हजार 868 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. परीक्षा में 85.68 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई थी.

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पहले भी जारी हुआ था परिणाम, अब संशोधित फाइनल सूची: बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि पहले 15 जनवरी 2026 को रिजल्ट जारी किया गया था, फिर 6 फरवरी 2026 को उसमें संशोधन किया गया. इसके बाद 16 मार्च 2026 को हुई बोर्ड बैठक में फैसला किया गया कि जिन अभ्यर्थियों की प्रतिबंधित अवधि (डिबारमेंट) खत्म हो चुकी है, उन्हें भी प्रक्रिया में शामिल किया जाए. साथ ही कुछ तकनीकी कारणों से भी रिजल्ट में बदलाव किया गया. इन्हीं सभी संशोधनों के बाद अब नई प्रोविजनल सूची जारी की गई है. उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में दी गई जानकारी और लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई है. नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र के लिए अलग-अलग मेरिट सूची जारी की गई है. अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के हिसाब से अपना मेरिट क्रम देख सकते हैं. बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि चूंकि परीक्षा 19 से 21 सितंबर 2025 के बीच छह पारियों में हुई थी, ऐसे में सभी पारी में जारी प्रश्न पत्रों में से डिलीट किए गए प्रश्नों का विवरण भी रिजल्ट के साथ जारी किया गया है और इसके बाद सभी अभ्यर्थियों के अंक तय नॉर्मलाइजेशन फार्मूले से निकाले गए हैं.