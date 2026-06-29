ETV Bharat / state

राज्य की सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी, 5 हजार 750 पदों पर परिणाम रोका

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में कुछ पदों पर परिणाम फिलहाल जारी नहीं किया है.

Class IV Employees recruitment
परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी (ETV Bharat Jaipur(File Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 9:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार शाम को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 का संशोधित फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया. बोर्ड ने न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए करीब 5 हजार 750 पदों पर परिणाम होल्ड पर रखा है, जबकि 48 हजार पदों का परिणाम जारी किया.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती राज्य की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है. इसके तहत 53 हजार 750 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं, जिनमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 48 हजार 200 और टीएसपी क्षेत्र के 5 हजार 550 पद शामिल हैं. इन पदों पर भाग्य आजमाने के लिए 24 लाख 71 हजार 66 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 21 लाख 17 हजार 198 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 3 लाख 53 हजार 868 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. परीक्षा में 85.68 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई थी.

पढ़ें: अच्छी खबर : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की मेरिट कट ऑफ जारी, जानिए ये बड़ा अपडेट

पहले भी जारी हुआ था परिणाम, अब संशोधित फाइनल सूची: बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि पहले 15 जनवरी 2026 को रिजल्ट जारी किया गया था, फिर 6 फरवरी 2026 को उसमें संशोधन किया गया. इसके बाद 16 मार्च 2026 को हुई बोर्ड बैठक में फैसला किया गया कि जिन अभ्यर्थियों की प्रतिबंधित अवधि (डिबारमेंट) खत्म हो चुकी है, उन्हें भी प्रक्रिया में शामिल किया जाए. साथ ही कुछ तकनीकी कारणों से भी रिजल्ट में बदलाव किया गया. इन्हीं सभी संशोधनों के बाद अब नई प्रोविजनल सूची जारी की गई है. उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में दी गई जानकारी और लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई है. नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र के लिए अलग-अलग मेरिट सूची जारी की गई है. अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के हिसाब से अपना मेरिट क्रम देख सकते हैं. बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि चूंकि परीक्षा 19 से 21 सितंबर 2025 के बीच छह पारियों में हुई थी, ऐसे में सभी पारी में जारी प्रश्न पत्रों में से डिलीट किए गए प्रश्नों का विवरण भी रिजल्ट के साथ जारी किया गया है और इसके बाद सभी अभ्यर्थियों के अंक तय नॉर्मलाइजेशन फार्मूले से निकाले गए हैं.

26 हजार 137 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित: बोर्ड ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने 10 प्रतिशत से ज्यादा सवालों में कोई भी विकल्प नहीं भरा या गोला गहरा नहीं किया, ऐसे 26 हजार 137 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है. वहीं, उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी अभ्यर्थी ने आवेदन में गलत जानकारी दी है या परीक्षा में नकल या फिर अन्य अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया है, तो बोर्ड उसका परिणाम कभी भी निरस्त कर सकता है. अगर बाद में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो परिणाम में संशोधन करने का अधिकार भी बोर्ड के पास रहेगा.

यह भी पढ़ें: फर्जी डिग्रियों पर लगेगी लगाम, भर्ती दस्तावेज होंगे पूरी तरह प्रमाणिक, QR Code से होगी जांच

5750 पदों पर रिजल्ट रोका: आलोक राज ने बताया कि उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों की पालना में कुछ पदों पर परिणाम फिलहाल जारी नहीं किया गया है. वहीं, जिन अभ्यर्थियों पर परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल का आरोप है, उनका परिणाम भी रोक दिया गया है. इसके अलावा कई मामले अभी अदालत में विचाराधीन हैं, इसलिए उनका अंतिम फैसला आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी. बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि भर्ती से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें.

TAGGED:

REVISED RESULTS RELEASED
RSSB JAIPUR
RESULT FOR TSP
CLASS IV EMPLOYEES RECRUITMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.