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चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विभिन्न विषयों की संशोधित OMR Answer Key हुई अपलोड

अब जारी की गई उत्तर कुंजी में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा- ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) की तरफ से विभिन्न परीक्षाओं की संशोधित OMR Answer Key यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं. अब बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम द्वितीय मुख्य वार्षिक परीक्षा समेत बीबीए के विश्वविद्यालय कैंपस और यूनिवर्सिटी से सैकड़ों महाविद्यालयों के स्टूडेंट्स वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. CCSU की तरफ से विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों के अलग अलग विषयों की परीक्षाओं की संशोधित ओएमआर उत्तर कुंजी को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनिल कुमार यादव ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम द्वितीय मुख्य वार्षिक परीक्षा (व्यक्तिगत एवं संस्थागत) समेत बीबीए परीक्षा जुलाई-2025 के साथ साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार) दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी परीक्षाओं की लिखित कोड की संशोधित ओएमआर कुंजी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है. इस बारे में विश्वविद्यालय के मीडिया इंचार्ज डॉ. मुकेश शर्मा ने बताया कि अब जारी की गई उत्तर कुंजी में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा. परीक्षा नियंत्रक के अनुसार एमकॉम द्वितीय (प्राइवेट परीक्षा) के फाउंडेशन कोर्स के तहत एबीसीएस-008 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जबकि एबीसीएस-010 की संशोधित कुंजी जारी कर दी गई है.