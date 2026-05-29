चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विभिन्न विषयों की संशोधित OMR Answer Key हुई अपलोड
छात्र-छात्राएं अपने विषयों से संबंधित संशोधित उत्तर कुंजी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 3:40 PM IST
मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) की तरफ से विभिन्न परीक्षाओं की संशोधित OMR Answer Key यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं. अब बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम द्वितीय मुख्य वार्षिक परीक्षा समेत बीबीए के विश्वविद्यालय कैंपस और यूनिवर्सिटी से सैकड़ों महाविद्यालयों के स्टूडेंट्स वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.
CCSU की तरफ से विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों के अलग अलग विषयों की परीक्षाओं की संशोधित ओएमआर उत्तर कुंजी को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.
विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनिल कुमार यादव ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम द्वितीय मुख्य वार्षिक परीक्षा (व्यक्तिगत एवं संस्थागत) समेत बीबीए परीक्षा जुलाई-2025 के साथ साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार) दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी परीक्षाओं की लिखित कोड की संशोधित ओएमआर कुंजी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है.
इस बारे में विश्वविद्यालय के मीडिया इंचार्ज डॉ. मुकेश शर्मा ने बताया कि अब जारी की गई उत्तर कुंजी में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा. परीक्षा नियंत्रक के अनुसार एमकॉम द्वितीय (प्राइवेट परीक्षा) के फाउंडेशन कोर्स के तहत एबीसीएस-008 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जबकि एबीसीएस-010 की संशोधित कुंजी जारी कर दी गई है.
इसी तरह से बीबीए परीक्षा जुलाई-2025 डिस्टेंस एन्ड लर्निंग (नई शिक्षा नीति के तहत) के बीबीए-1007 question paper answer key में भी कोई बदलाव नहीं है. ऐसे में छात्र-छात्राएं अपने विषयों से संबंधित संशोधित उत्तर कुंजी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. अब कोई भी ऐसी आपत्ति जो answer key को लेकर होगी मान्य नहीं होगी.
बता दें कि विश्वविद्यालय की तरफ से बकरीद की वजह से बीते दिन स्थगित की गई परीक्षाओं को लेकर भी नया संसोधित शेड्यूल जारी कर दिया है. अब 28 मई को होने वाली यूजी मैथ (एनईपी चतुर्थ सेमेस्टर) की परीक्षा 11 जून को होगी, इसी तरह से बीएससी होम साइंस और सीएनडी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 13 जून को सम्पन्न होगी. बीएससी कृषि ऑनर्स द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 23 जून को होगी. वहीं एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 5 जून को होगी. इसके अलावा पीजी बीए-एलएलबी, बीकॉम-एलएलबी और बीकॉम के विभिन्न कोर्सों की परीक्षाएं दो जून को होगी.
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