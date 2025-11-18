लखनऊ नगर निगम का पुनरीक्षित बजट पेश, पार्षदों ने डीजल-पेट्रोल बजट का किया विरोध, जानिए कहां कितना होगा खर्च
कुल आय 3,392.24 करोड़ और कुल व्यय 3,391.41 करोड़ प्रस्तावित किए गए थे, जिन्हें कार्यकारिणी ने स्वीकृति प्रदान कर दी.
November 18, 2025
लखनऊ : नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को कार्यकारिणी की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट को पेश किया गया. महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में आय व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया. कुल आय 3,392.24 करोड़ और कुल व्यय 3,391.41 करोड़ प्रस्तावित किए गए थे, जिन्हें कार्यकारिणी ने स्वीकृति प्रदान कर दी. यह बजट तीन प्रमुख भागों राजस्व लेखा, पूंजी लेखा और उच्चन्त लेखा में बांटा गया है.
मेयर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि 2025-26 के बजट का मुख्य उद्देश्य शहर की आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता, जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था और नागरिक सेवाओं को मजबूत करना है. बजट पारित होने के बाद इसे लागू करने की दिशा में निगम तेजी से कदम बढ़ाएगा. पार्षदों ने डीजल-पेट्रोल के बजट को 20 करोड़ से बढ़ाकर 32 करोड़ करने पर आपत्ति जताई. उनका कहना था कि जब अधिकांश काम कार्यदायी संस्थाओं से ही कराए जा रहे हैं, तो ईंधन का खर्च क्यों बढ़ाया जा रहा है.
शौचालयों की बदहाली पर चिंता : पार्षदों ने शहर के शौचालयों, खासकर पिंक टॉयलेट्स की खराब हालत का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया. कई टॉयलेट बंद पड़े हैं और कुछ कार्यदायी संस्थाओं ने 11 हजार रुपए सालाना शुल्क भी जमा नहीं किया है. इस पर नगर आयुक्त ने कार्रवाई का आश्वासन दिया.
विकास निधि से जीएसटी हटाने की मांग : भाजपा और सपा दोनों दलों के पार्षदों ने 2.10 करोड़ रुपए की विकास निधि पर लगने वाले 18% जीएसटी को हटाने की बात कही. ताकि वे अपने क्षेत्र में अधिक विकास कार्य करा सकें. मेयर और नगर आयुक्त की विकास निधि बढ़ाने की भी मांग उठी.
इन मदों पर होगा बड़ा खर्च : बजट में सड़क मरम्मत, नाला निर्माण, पार्कों की देखरेख और गोशाला संचालन पर 2,265 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, सीएम ग्रिड, गोशाला और अन्य विकास कार्यों के लिए 1,092 करोड़ और अलग-अलग मदों में 34 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं. कुल मिलाकर नगर निगम 3,391 करोड़ रुपए खर्च करेगा.
जानिए कहां से आएगा पैसा-
राजस्व लेखा (Revenue Account) : नगर निगम को मिलने वाली कर और अन्य वसूली इस मद में शामिल है. बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है.
राजस्व आय 2,266.24 करोड़ रुपये प्रस्तावित है.
पूंजी लेखा (Capital Account) : इसमें केंद्र व राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान शामिल हैं. जैसे सांसद निधि, विधायक निधि, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, 15वां वित्त आयोग आदि. पूंजी आय के लिए 1,092 करोड़ रुपये प्रस्तावित है.
उच्चन्त लेखा (Special Account) : इस मद में 34 करोड़ रुपये प्रस्तावित है. इस प्रकार तीनों मदों को मिलाकर कुल आय 3,392.24 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया.
अब जानिए कहां होगा खर्च-
राजस्व लेखा व्यय : सड़कों की मरम्मत, नाले निर्माण, पार्कों की देखरेख, गोशालाओं के संचालन आदि पर 2,265.41 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
पूंजी लेखा व्यय : सरकारी अनुदानों से चलने वाली योजनाओं पर खर्च होगा. जैसे- स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, सीएम ग्रिड योजना, आधारभूत ढांचा विकास, शूटिंग रेंज निर्माण, गौशाला निर्माण आदि 1,092 करोड़ खर्च होंगे.
जलकल विभाग का पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत : जलकल विभाग ने भी अपना वर्ष 2025-26 का बजट कार्यकारिणी के सामने रखा. विभाग ने बताया कि जलापूर्ति और सीवर व्यवस्था के संचालन के लिए ऑनलाइन बिलिंग, नई मांगों का सृजन और बेहतर वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं. जलकल विभाग ने 1.45 करोड़ लाभ का बजट प्रस्तुत किया, जिसे भी कार्यकारिणी ने मंजूरी प्रदान की.
