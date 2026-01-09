ETV Bharat / state

संशोधित बजट अनुमान: बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं पर दिल्ली सरकार का जोर; मेट्रो, बिजली और सड़कों के लिए बढ़ाया खजाना

बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं पर दिल्ली सरकार का जोड़ ( ETV Bharat )