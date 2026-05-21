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राहुल गांधी मानहानि केस में रिवीजन याचिका दाखिल, कोर्ट ने सभी पत्रावली तलब की, 17 जून को अगली सुनवाई

दरअसल, 2 मई 2026 को परिवादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें साक्ष्य के रूप में कुछ सैंपल लिए जाने की मांग की गई थी. हालांकि, एमपी/एमएलए कोर्ट ने उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था.

यह याचिका वर्तमान में एडीजे पंचम की अदालत में विचाराधीन है. अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 30 मई 2026 की तारीख निर्धारित की है और संबंधित निचली अदालत की पत्रावली भी तलब कर ली है. मूल मानहानि मुकदमे की अगली सुनवाई 17 जून को एमपी/एमएलए कोर्ट में निर्धारित की गई है.

राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया, परिवादी पक्ष भाजपा नेता विजय मिश्रा ने निचली अदालत के एक आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन दाखिल किया है, जिसमें निचली अदालत ने साक्ष्य के तौर पर कुछ सैंपल लेने की मांग खारिज कर दी थी.

सुल्तानपुर : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे बहुचर्चित मानहानि मामले में सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका (रिवीजन) दाखिल की गई है. मामले की सुनवाई अब एडीजे पंचम की अदालत में होगी.

इसके बाद परिवादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने आदेश की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध न होने का हवाला देते हुए रिवीजन दाखिल करने के लिए समय मांगा था. अब उसी आदेश को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की गई है.

क्या है पूरा मामला : यह मानहानि का मामला अक्टूबर 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दर्ज कराया गया था. आरोप है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कथित रूप से गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे परिवादी की छवि धूमिल हुई.

मामले में राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. इसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी थी.

राहुल गांधी ने खुद को बताया था निर्दोष : 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी अदालत में पेश हुए थे और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था. उन्होंने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताते हुए पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया था.

राहुल गांधी के बयान के बाद अदालत ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं. हालांकि, अदालत द्वारा राहुल गांधी को अपनी बेगुनाही के समर्थन में सफाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने के बावजूद उनके अधिवक्ता की ओर से कोई अतिरिक्त साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया.

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