कोर्ट में दो मामले: स्पीकर के अयोग्यता नोटिस विवाद में रिव्यू पिटिशन खारिज, बीसीआर चुनाव में 4 पोलिंग बूथ पर होगा पुनर्मतदान
रिव्यू पिटिशन में अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 19 दिसंबर, 2023 को आदेश पारित करते समय उसे तर्क रखने का मौका नहीं दिया.
Published : May 2, 2026 at 7:57 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट व उनके गुट के डेढ़ दर्जन तत्कालीन विधायकों को स्पीकर की ओर से अयोग्यता नोटिस विवाद में दायर रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया है. एक्टिंग सीजे सजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश मोहनलाल नामा की रिव्यू पिटिशन खारिज करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि जो मुद्दे उठाए गए थे, वे ऑर्डर ऑफ एडमिशन में दर्ज किए गए थे और अब वे केवल एकेडमिक ही रह गए हैं. ऐसे में रिट याचिका को सारहीन घोषित कर निस्तारित किया गया था. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर तय कर चुका है कि अदालत का रिव्यू का दायर अत्यंत सीमित होता है और रिव्यू के माध्यम से मामले के पुनः न्याय निर्णय की अनुमति नहीं दी जा सकती. ऐसे में रिव्यू याचिका को खारिज किया जाता है.
रिव्यू पिटिशन में अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि 19 दिसंबर, 2023 को आदेश पारित करते समय उसे तर्क रखने का मौका नहीं दिया. इसके अलावा हाईकोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए दल-बदल, व्हिप जारी करने का दायरा, स्पीकर की शक्तियां और न्यायिक समीक्षा सहित कुल 13 विधिक बिंदु तय किए थे. जिन्हें तय किए बिना ही याचिका को सारहीन बताकर निस्तारित कर दिया गया. इसके साथ ही विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले में नेता प्रतिपक्ष रहे राजेन्द्र राठौड़ की याचिका पर भी हाईकोर्ट विधिक बिंदु पर सुनवाई कर रहा है, जबकि उस मामले में भी विवाद समाप्त हो चुका है. इसके अलावा स्पीकर के नोटिस की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, जो अभी भी लंबित चल रही है. इसे देखते हुए भी 19 दिसंबर, 2023 के फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और विधिक बिंदु को बिना सुलझाए नहीं छोड़ना चाहिए.
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गौरतलब है कि साल 2020 में सचिन पायलट सहित करीब डेढ़ दर्जन विधायक मानेसर के एक रिसॉर्ट में चले गए थे. उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री की बगावत करते हुए यह कदम उठाया है. इसके बाद कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने स्पीकर से शिकायत की थी कि इन विधायकों ने पार्टी की ओर से जारी व्हिप की अवहेलना की है और 13 व 14 जुलाई, 2020 को जयपुर में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए. इस पर स्पीकर ने इन विधायकों को 15 जुलाई, 2020 को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों ना पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए. इस पर उन्होंने इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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बीसीआर चुनाव को लेकर होगा चार पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान: सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर्ड कमेटी के निर्देश पर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के जयपुर में हाईकोर्ट व सेशन कोर्ट परिसर सहित जोधपुर और रायसिंहनगर मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान सोमवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस जेआर मिढा ने इन जगहों पर पुनर्मतदान को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नए निर्देशों के अनुसार सभी उम्मीदवारों को 17 मार्च, 2026 को जारी आचार संहिता और 10 अप्रैल, 2026 के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. किसी भी प्रकार की अवहेलना पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निलंबित या निरस्त की जा सकती है. हाईकोर्ट में 14,781 और सेशन कोर्ट में 5,439 मतदाता हैं.
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हाईकोर्ट व सेशन कोर्ट में 22 अप्रैल को हुए बीसीआर चुनाव के मतदान में अव्यवस्था व फर्जी वोटिंग होने के चलते हाई पावर्ड कमेटी ने इन दोनों जगहों सहित प्रदेश में चार जगहों पर हुए मतदान को रद्द कर दिया था और इन जगहों पर पुनर्मतदान कराए जाने का निर्णय लिया था. कमेटी ने राज्य के सभी लॉ यूनिवर्सिटी व कॉलेजों को लैटर भेजकर उनके लॉ स्टूडेंट्स को 4 मई को पुनर्मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की प्रचार गतिविधियों से दूर रखने को कहा है. कमेटी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्मतदान के दिन किसी भी स्टूडेंट्स का कोर्ट परिसर में प्रचार करते हुए या अनावश्यक तौर पर मौजूद रहना दंडनीय होगा. अतिरिक्त चुनाव अधिकारी दिनेश पाठक ने बताया कि चुनाव संचालन कमेटी के निर्देशों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार चुनाव क्षेत्र में या उसके आसपास स्टॉल, कैनोपी, होर्डिंग या पोस्टर नहीं लगाएगा. इसके साथ ही मतदान के दिन किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री जैसे कार्ड, पर्चे इत्यादि के वितरण या प्रदर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. कमेटी ने उम्मीदवारों को प्रचार सामग्री हटाने का भी निर्देश दे दिया है.