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नक्सल इलाके में बने पिकेट की समीक्षा, बूढापहाड़ से लेकर बिहार सीमा तक 70 से अधिक पुलिस कैंप!

पलामूः नक्सल इलाके में बने पुलिस पिकेट की उपयोगिता की समीक्षा हो रही है. कभी झारखंड देश के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित राज्यों में शामिल था. झारखंड के कुछ ही इलाकों में नक्सल गतिविधि सिमट कर रह गई है.

झारखंड के पलामू रेंज में नक्सल विरोधी अभियान के लिए 2007-08 से पुलिस पिकेट और कैंप बनाने का कार्य शुरू हुआ था. 2022-23 पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाके में पुलिस, सुरक्षाबलों के कैंप एवं पिकेट का निर्माण हुआ.

अप्रैल 2024 में पलामू को केंद्र सरकार ने नक्सल मुक्त घोषित कर दिया. जिसके बाद से पलामू में तैनात सीआरपीएफ 134 बटालियन को क्लोज कर लिया गया. नक्सलियों के कमजोर होने के बाद पलामू रेंज में विभिन्न पिकेट एवं कैंप की उपयोगिता की समीक्षा हुई थी.

इस समीक्षा के बाद पलामू के इलाके में चार पुलिस विकेट को खत्म कर दिया गया. वहीं गढ़वा, लातेहार के इलाके में कई पिकेट को शैडो में रखा गया. एक बार फिर से पलामू, गढ़वा और लातेहार में बने पुलिस कैंप एवं पिकेट की समीक्षा शुरू हुई है.

बूढापहाड़ से बिहार, छत्तीसगढ़ सीमा तक 70 से अधिक कैंप और पिकेट

नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए बूढ़ापहाड़ से लेकर छत्तीसगढ़, बिहार सीमा तक पलामू रेंज में 70 से अधिक पुलिस कैंप और पिकेट बनाए गए हैं. सबसे अधिक माओवादियों के बिहार के छकरबंधा, झारखंड के बूढ़ापहाड़ और सारंडा कॉरिडोर में बनाया गया है.

पुलिस कैंप एवं पिकेट की बदौलत नक्सलियों के तीन राज्यों के कॉरिडोर को बंद किया गया और नक्सलियों की सप्लाई लाइन को खत्म कर दिया गया. 2022 में बूढापहाड़ के इलाके में माओवादियों के खिलाफ अभियान ऑक्टोपस शुरू किया गया था, इस दौरान आधा दर्जन पिकेट और कैंप का निर्माण हुआ था.