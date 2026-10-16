धनबाद के खनन प्रभावित इलाकों की बदलेगी तस्वीर, 2,536 नई विकास योजनाओं को मंजूरी देने का प्रस्ताव
धनबाद में डीसी की अध्यक्षता में न्यास परिषद की बैठक में योजनाओं की समीक्षा की गयी. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 11:58 PM IST
धनबादः जिला के खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विकास योजनाओं को गति देने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) के तहत 2,536 नई योजनाओं के अनुमोदन का प्रस्ताव तैयार किया गया है.
शुक्रवार को समाहरणालय स्थित बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आयोजित न्यास परिषद की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, महिला एवं बाल कल्याण तथा आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई.
इस बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन जनहित की योजनाओं को पारदर्शिता और तेजी के साथ धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है. सांसद, विधायक और पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से दिए गए सुझावों के आधार पर योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले तीन से छह महीने के भीतर अधिकांश योजनाओं का असर जमीन पर दिखाई देने लगेगा. सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा.
उपायुक्त ने जिला की विकास योजना का खाका प्रस्तुत करते हुए प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक क्रियाशील स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित करने और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपना सुविधायुक्त भवन उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर धनबाद के 140 विद्यालयों को विकसित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है.
निर्माण कार्यों में जमीन संबंधी विवाद और स्थानीय समस्याओं के कारण होने वाली देरी पर चिंता जताते हुए उपायुक्त ने जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए प्रशासन, कार्यकारी एजेंसियों और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है. किसी भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी मिलने पर जनप्रतिनिधि तत्काल इसकी सूचना दें. शिकायत मिलने पर दो से तीन दिनों के भीतर जांच दल भेजकर उचित कार्रवाई की जाएगी.
2,536 नई योजनाओं के अनुमोदन का प्रस्ताव
उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने बताया कि जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर 2,536 नई योजनाओं के अनुमोदन का प्रस्ताव रखा गया है. डीएमएफटी की मार्गदर्शिका के अनुसार, इन योजनाओं में 70 प्रतिशत राशि पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला एवं बाल कल्याण तथा कौशल विकास जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए निर्धारित करने और शेष 30 प्रतिशत राशि सड़क, ऊर्जा तथा अन्य भौतिक आधारभूत सुविधाओं पर खर्च करने का प्रावधान प्रस्तावित है.
उन्होंने बताया कि जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 391 चयनित सरकारी विद्यालयों के नवीनीकरण की योजना पर काम चल रहा है. इनमें 87 विद्यालयों में आधुनिक फर्नीचर, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, पुस्तकालय और खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जबकि 413 अन्य विद्यालयों में इन सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव है.
जिला के 1,558 सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन के लिए थाली और गिलास उपलब्ध कराए गए हैं. वहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यालयों के रूपांतरण के उद्देश्य से आठ प्रखंडों के 2,863 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है.
विद्यालय भवनों के निर्माण और मरम्मत को लेकर भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. बलियापुर के बालिका मध्य विद्यालय के नए भवन निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. गोविंदपुर के जर्जर मध्य विद्यालय बरवा पश्चिम में आठ कमरों वाला नया भवन बनाया जाएगा. वहीं, पिछले दस वर्षों से भवन के अभाव से जूझ रहे झरिया के राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालय के लिए जमीन चिह्नित कर नए भवन निर्माण की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है.
सदर अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार
डीएमएफटी की सहायता से धनबाद सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कई कार्य किए गए हैं. अस्पताल की ओपीडी पंजीकरण व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया है. वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अलग काउंटर तथा सखी हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू की गई है.
अस्पताल में आधुनिक नेत्र ऑपरेशन थिएटर स्थापित होने के बाद अब तक 415 से अधिक मरीजों का निःशुल्क सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त ऑर्थोपेडिक सर्जरी की सुविधा भी शुरू की गई है. अस्पताल में 12 बेड की मदर एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट और 14 बेड का मॉडल कुपोषण उपचार केंद्र संचालित है, जहां गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का उपचार किया जा रहा है.
तोपचांची में आधुनिक डायलिसिस यूनिट की स्थापना से स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र में ही उपचार की सुविधा मिल रही है. ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहिया दीदियों को किट और प्रशिक्षण भी दिया गया है. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत दो लाख बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई. इनमें करीब पांच हजार बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी कमियां पाई गईं, जबकि 1,600 बच्चों का उपचार कराया गया.
419 नए आंगनबाड़ी भवन बनाने की योजना
जिला में आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधायुक्त बनाने और बच्चों के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक 82.5 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों को अपने पक्के भवन में संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
इसके तहत बाघमारा में 113, झरिया में 79, धनबाद में 75, निरसा में 65, सिंदरी में 59 और टुंडी में 28 सहित कुल 419 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है. अब तक 201 आंगनबाड़ी केंद्रों को नए भवन उपलब्ध कराए जा चुके हैं. सक्षम केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी सह प्री-नर्सरी स्कूल के रूप में विकसित करने के साथ पेयजल, शौचालय और बिजली की सुविधा से जोड़ने की योजना है.
पेयजल और जल संरक्षण पर विशेष ध्यान
खनन प्रभावित इलाकों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब तक 7,901 ट्यूबवेलों का नियमित रखरखाव किया गया है. इसके अलावा 2,405 रॉडराइजर पाइप, 97 उच्च क्षमता वाले ट्यूबवेल और 566 विशेष मरम्मत कार्य पूरे किए गए हैं. महुदा बस्ती, पंचेत, मैथन, तेलमच्चो और नॉर्थ जोन जलापूर्ति योजनाओं को मजबूत कर बड़ी आबादी तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.
भूजल स्तर में सुधार और सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए 793 तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई है. इनमें 205 तालाबों के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 588 योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं. बाघमारा के दमली/इमली तालाब, तोपचांची के मोर्हदिह बांध, गोविंदपुर के बड़ा नवाटांड़ और टुंडी के कृषक पाठशाला तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है. तोपचांची की नेरो पंचायत में 150 फीट गहरी खदान की खाई से सौर ऊर्जा आधारित लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू करने की तैयारी है. इस परियोजना से लगभग 40 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी.
ग्रामीण बाजार, स्मार्ट लाइब्रेरी और सड़क निर्माण
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से बलियापुर, निरसा, तोपचांची, राजगंज, मुराईडीह और फुलवारीटांड़ में आधुनिक ग्रामीण हाट-बाजार विकसित किए जा रहे हैं. महिलाओं को एक ही स्थान पर चिकित्सा, कानूनी सहायता, पुलिस सहयोग और परामर्श उपलब्ध कराने के लिए गोविंदपुर के आमाघाटा में वन स्टॉप सेंटर यानी सखी केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है. बलियापुर के प्रधानखंता, बीबीएम कॉलेज और गोविंदपुर के आरएस मोड़ कॉलेज में स्मार्ट लाइब्रेरी बनाने का काम भी प्रगति पर है. तोपचांची में बाढ़ से क्षतिग्रस्त जामुनटांड़ पुल का पुनर्निर्माण किया जाएगा. वहीं, लोहपिट्टी पंचायत में लगभग दो हजार ग्रामीणों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए पक्की पीसीसी सड़क निर्माण योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है.
विधायकों ने रखे विकास से जुड़े सुझाव
बैठक में टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने पंचायत भवनों के जीर्णोद्धार के बाद उनके बेहतर उपयोग पर जोर दिया. उन्होंने ब्राह्मणडीह-खरियो पथ की मरम्मत, बरवाअड्डा-टुंडी सड़क पर पोखरिया के समीप दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए गार्ड वॉल निर्माण और ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने का आग्रह किया. धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने सेंट्रल लाइब्रेरी को स्मार्ट लाइब्रेरी के रूप में विकसित करने, दामोदरपुर में नगर वन बनाने, कपालघाट श्मशान घाट पर सुविधाएं बढ़ाने और नगर निगम की योजनाओं को समय पर पूरा कराने का सुझाव दिया.
निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने आवास योजनाओं को बढ़ावा देने, प्रत्येक प्रखंड में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और छोटी-छोटी नालियों के बजाय समग्र भूमिगत जल निकासी व्यवस्था विकसित करने की मांग की. उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं में स्थानीय संवेदकों को प्राथमिकता देने, तोपचांची, मैथन और पंचेत में इको टूरिज्म पार्क बनाने तथा मोबाइल हेल्थ केयर एंबुलेंस उपलब्ध कराने का भी सुझाव दिया.
सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो ने गोविंदपुर की लाइब्रेरी में कंप्यूटर और पुस्तकें उपलब्ध कराने, चांदवा स्कूल को उसके नए परिसर में स्थानांतरित करने तथा पांडे बरवा स्कूल को राष्ट्रीय राजमार्ग के दूसरी ओर स्थानांतरित नहीं करने का आग्रह किया. बैठक में विभिन्न पंचायतों के मुखियाओं ने भी अपने क्षेत्र की समस्याएं और विकास संबंधी सुझाव रखे.
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि डीएमएफटी के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों को गति दी जाएगी. योजनाओं की गुणवत्ता, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जिले के समग्र विकास को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया.
इसे भी पढ़ें- DMFT फंड में भ्रष्टाचार को लेकर जनप्रतिनिधियों में नोंकझोंक, जांच का आदेश पारित
इसे भी पढ़ें- हजारीबाग में माइनिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव पारित, आंगनबाड़ी केंद्रों का भी होगा कायाकल्प
इसे भी पढ़ें- डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में 364 करोड़ की 847 योजना का प्रस्ताव, कार्य को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी