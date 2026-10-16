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धनबाद के खनन प्रभावित इलाकों की बदलेगी तस्वीर, 2,536 नई विकास योजनाओं को मंजूरी देने का प्रस्ताव

धनबाद में डीसी की अध्यक्षता में न्यास परिषद की बैठक ( ETV Bharat )

धनबादः जिला के खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विकास योजनाओं को गति देने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) के तहत 2,536 नई योजनाओं के अनुमोदन का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

शुक्रवार को समाहरणालय स्थित बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आयोजित न्यास परिषद की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, महिला एवं बाल कल्याण तथा आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई.