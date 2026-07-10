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यूपी में 18 अतिसंवेदनशील जिलों की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा; प्रमुख सचिव ने कहा- "किसी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं"

समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव अपर्णा यू और राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन जिलों में तटबंध है, उसकी सुरक्षा को लेकर जो भी कार्य करने हैं समय से पहले पूरा कर लिया जाए. किसी भी जिले में कहीं कोई तटबंध न कटने पाए. उन्होंने निर्देश दिया है कि बाढ़ राहत सामग्री की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए.

गोंडा : यूपी में बाढ़ से सर्वाधिक संवेदनशील 18 जनपदों में तैयारियों की समीक्षा के लिये शुक्रवार को गोंडा के जिला पंचायत सभागार में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई. बैठक में राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव अपर्णा यू और राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने अधिकारियों को बाढ़ से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिये. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.





राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव अपर्णा यू ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि यूपी में 44 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ के लिए संवेदनशील माने जाते हैं, लेकिन उनमें से 18 जिले अतिसंवेदनशील हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट के अनुसार, अगले तीन दिन के अंदर नेपाल की तरफ भारी बरसात की वजह से संभावित है कि यहां भी बाढ़ की शुरुआत हो. इसको लेकर गोंडा में बैठक आयोजित की गई थी.

उन्होंने बताया कि 18 जनपद जो अतिसंवेदनशील हैं, उनकी समीक्षा की गई है. सभी तैयारियां समय से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि टेंडर प्रक्रिया जिन जिलों में नहीं पूरी हो पाई है, उन्हें समय से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं. बाढ़ से होने वाली दिक्कतों को लेकर उन्होंने कहा कि नेपाल में बारिश के बाद यहां पर बाढ़ के हालात होते हैं.

राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि प्रदेश के 44 जनपदों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 18 जिलों में बाढ़ की तैयारियों देखते हुए समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश दिये गये हैं. उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 17 कंपनियां अलग-अलग टुकड़ियों में बांटी गई हैं जो तैनात होंगी. उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ (SDRF) की टुकड़ियां जनपदों में प्राथमिकता पर भेजी गई हैं.





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