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प्रयागराज के 2,832 स्कूलों की समीक्षा; 31 स्कूलों में अप्रोच रोड नहीं, बच्चों के साथ खाना खाएंगे शिक्षक

प्रयागराज : सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं और पढ़ाई के स्तर को सुधारने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर साफ निर्देश दिए हैं कि मेन रोड पार करने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए शिक्षामित्र तैनात रहेंगे. वहीं, स्कूलों में गंदगी मिलने पर सफाई से जुड़े जिम्मेदार बड़े अधिकारियों का वेतन रोकने और सर्विस रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टि (खराब एंट्री) दर्ज करने का आदेश दिया गया है.

जिले के 2,832 स्कूलों में से 166 स्कूल ऐसे हैं, जहां बच्चों को मुख्य सड़क पार करनी पड़ती है. इन सभी 166 स्कूलों में शिक्षामित्रों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे बच्चों को गांव से सुरक्षित स्कूल लाएं और वापस घर पहुंचाएं. जसरा ब्लॉक में स्थानीय दुकानदार भी लाल झंडे लेकर बच्चों को सड़क पार कराने में मदद कर रहे हैं. इस मॉडल को सभी संवेदनशील स्कूलों में सख्ती से लागू करने को कहा गया है.

समीक्षा में सामने आई कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए गए हैं. बताया गया कि 31 स्कूलों में रास्ता (अप्रोच रोड) नहीं है और 11 स्कूलों में जलभराव की समस्या है. 152 स्कूलों में बिजली कनेक्शन या वायरिंग से जुड़ी दिक्कतें हैं. 44 स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाले खतरनाक हाईटेंशन बिजली के तार हटा दिए गए हैं.

184 स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए अलग शौचालय नहीं हैं, जहां तत्काल रैंप, रेलिंग और शौचालय निर्माण के निर्देश दिए गए हैं. स्कूलों और शौचालयों में गंदगी मिलने पर मंडलायुक्त ने सख्त रुख अपनाया. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डीपीआरओ (जिला पंचायत राज अधिकारी) और शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम के संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है.