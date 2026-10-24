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झारखंड में SIR: सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक

एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक ( ETV Bharat )

रांचीः राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की समीक्षा के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दावा एवं आपत्ति की सुनवाई और रिपोर्टिंग में किसी प्रकार की खानापूर्ति नहीं करने का निर्देश दिया है.

आज शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)- 2026 के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा के दौरान यह बातें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कही.