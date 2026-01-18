ETV Bharat / state

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26: फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) व्यवस्था के लिए समीक्षा बैठक

छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन ने FRK की व्यवस्था शुरू होते ही, कस्टम मिलिंग चावल शीघ्र जमा किए जाने का आश्वासन दिया.

Chhattisgarh Rice Millers Association
फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की व्यवस्था के लिए समीक्षा बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 18, 2026 at 8:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: पूरे प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी जारी है. 31 जनवरी तक किसानों से शासन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर करेगी. इसी कड़ी में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) की तय समय पर खरीदी और उसके रख रखाव की व्यवस्था पर बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने की. बैठक में FRK निर्माताओं एवं छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा भी की गई.

फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) को लेकर चर्चा

समीक्षा बैठक में खाद्य सचिव श्रीमती रीना कंगाले द्वारा FRK निर्माताओं को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुरूप FRK बैच तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) एवं कस्टम मिलिंग के अंतर्गत चावल उपार्जन हेतु आवश्यक FRK की व्यवस्था निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

खाद्य सचिव ने दिए निर्देश

बैठक में मार्कफेड को खाद्य सचिव की ओर से निर्देशित किया गया कि FRK निर्माताओं से तैयार किए जा रहे FRK बैच की डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त की जाए. इसके साथ ही FRK निर्माताओं को Force Portal में तैयार FRK बैच का विवरण नियमित रूप से दर्ज करने के निर्देश भी दिया गया.

FRK बैच की सैम्पलिंग की दी जाएगी जानकारी

भारतीय खाद्य निगम को निर्देशित किया गया कि तैयार FRK बैच की सैम्पलिंग के लिए संबंधित CFSO अधिकारियों को समय पर अवगत कराया जाए. बैठक में FRK निर्माताओं द्वारा FRK की व्यवस्था समय अनुसार सुनिश्चित किए जाने का आश्वासन सचिव, खाद्य को दिया गया है.

छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन हुई बैठक में शामिल

छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा FRK की व्यवस्था प्रारंभ होते ही कस्टम मिलिंग चावल का शीघ्र जमा किया जाना सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया. बैठक में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) जितेन्द्र शुक्ला, संचालक खाद्य डॉ. फरिहा आलम, भारतीय खाद्य निगम के उप महाप्रबंधक बारला, विश्व खाद्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी अरूणांशु तथा अपर कलेक्टर रायपुर कीर्तिमान सिंह राठौर मौजूद रहे.

सरगुजा में राइस मिल सील, धान और चावल के स्टॉक में मिला अंतर

धमतरी में पहली बार 5 करोड़ से ज्यादा का अवैध धान जब्त, 2 राइस मिल में छापेमारी

धमतरी के राइस मिलों में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 77 लाख का अवैध धान जब्त

TAGGED:

FORTIFIED RICE KERNELS
KHARIF MARKETING YEAR 2025 TO 26
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
SOP
छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.