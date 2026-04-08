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चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर तैयारियां तेज, देहरादून में टेबल टॉप अभ्यास, जिलों में होगी मॉक ड्रिल

देहरादून: चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए देहरादून स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र में बुधवार को टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया गया. इस अभ्यास में एनडीएमए (National Disaster Management Authority) के सदस्य और विभागाध्यक्ष कृष्णा वत्स, सचिव मनीष भारद्वाज, एडवाइजर ऑपरेशन लेफ्टिनेंट कर्नल कीर्ति प्रताप सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यात्रा के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटना और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा.

कई जिलों में शुक्रवार को होगी मॉक ड्रिल: उत्तराखंड आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि टेबल टॉप अभ्यास के बाद शुक्रवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एनडीएमए के सहयोग से यह अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें आपदा की हर संभावित स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

SDRF और NDRF की तैनाती: चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षा को मजबूत करने के लिए SDRF और NDRF की टीमों की तैनाती की जाएगी. इसके साथ ही 24 घंटे संचालित होने वाला आपदा कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके.

रूट स्पेसिफिक मॉनिटरिंग और माइक्रो लेवल रिस्क असेसमेंट पर जोर: एनडीएमए के सदस्य कृष्णा वत्स ने चारधाम यात्रा को राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण आयोजन बताते हुए यात्रा मार्गों पर बहुआयामी जोखिम आकलन की जरूरत बताई. उन्होंने रूट स्पेसिफिक मॉनिटरिंग, माइक्रो लेवल रिस्क असेसमेंट और संवेदनशील हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए. साथ ही यात्रियों तक समय पर अलर्ट पहुंचाने और इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग पर भी जोर दिया.