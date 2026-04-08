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चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर तैयारियां तेज, देहरादून में टेबल टॉप अभ्यास, जिलों में होगी मॉक ड्रिल

उत्तराखंड चारधाम यात्रा में सुरक्षा इंतजामों को लेकर किसी भी तरह को कोई खामी न रहे, इसको लेकर कई जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी.

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देहरादून में टेबल टॉप अभ्यास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 8, 2026 at 5:53 PM IST

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देहरादून: चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए देहरादून स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र में बुधवार को टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया गया. इस अभ्यास में एनडीएमए (National Disaster Management Authority) के सदस्य और विभागाध्यक्ष कृष्णा वत्स, सचिव मनीष भारद्वाज, एडवाइजर ऑपरेशन लेफ्टिनेंट कर्नल कीर्ति प्रताप सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यात्रा के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटना और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा.

कई जिलों में शुक्रवार को होगी मॉक ड्रिल: उत्तराखंड आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि टेबल टॉप अभ्यास के बाद शुक्रवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एनडीएमए के सहयोग से यह अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें आपदा की हर संभावित स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

SDRF और NDRF की तैनाती: चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षा को मजबूत करने के लिए SDRF और NDRF की टीमों की तैनाती की जाएगी. इसके साथ ही 24 घंटे संचालित होने वाला आपदा कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके.

रूट स्पेसिफिक मॉनिटरिंग और माइक्रो लेवल रिस्क असेसमेंट पर जोर: एनडीएमए के सदस्य कृष्णा वत्स ने चारधाम यात्रा को राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण आयोजन बताते हुए यात्रा मार्गों पर बहुआयामी जोखिम आकलन की जरूरत बताई. उन्होंने रूट स्पेसिफिक मॉनिटरिंग, माइक्रो लेवल रिस्क असेसमेंट और संवेदनशील हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए. साथ ही यात्रियों तक समय पर अलर्ट पहुंचाने और इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग पर भी जोर दिया.

क्राउड-ट्रैफिक मैनेजमेंट और हेल्थ सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश: अभ्यास के दौरान क्राउड और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग को मजबूत करने, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स की संख्या बढ़ाने और हेली सेवाओं में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा कम्युनिकेशन ऑन व्हील्स तकनीक के उपयोग और छोटे शहरों में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने पर भी जोर दिया गया.

ऐप डाउनलोड कराने के निर्देश: एनडीएमए के सचिव मनीष भारद्वाज ने कहा कि उत्तराखंड ने चारधाम यात्रा प्रबंधन में एक बेंचमार्क स्थापित किया है. उन्होंने जीरो मोर्टेलिटी के लक्ष्य के साथ काम करने पर जोर देते हुए यात्रियों के मोबाइल में सचेत ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड कराने के निर्देश दिए, ताकि समय पर अलर्ट और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके.

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