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नियमित टीकाकरण पर समीक्षा बैठक, खसरा से निपटने के लिए गांव स्तर पर पूर्ण टीकाकरण पर जोर

रांची: राज्य में नियमित प्रतिरक्षण (रूटीन इम्यूनाजेशन) अभियान को और अधिक मजबूत बनाने, खसरा-रुबेला आउटब्रेक से निपटने और डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के राज्य मुख्यालय में समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता नियमित प्रतिरक्षण कोषांग के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. विजय किशोर रजक एवं आईईसी के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. राहुल किशोर सिंह ने की.

बैठक के दौरान राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. विजय किशोर रजक ने स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) और यू-विन पोर्टल के बीच डेटा प्रविष्टि के सटीक मिलान पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर बीसीजी, पेंटावलेंट और खसरा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण टीकों के कवरेज में गुणात्मक सुधार लाना विभाग की प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खसरा और रुबेला के संभावित मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि किसी भी तरह के आउटब्रेक को समय रहते नियंत्रित किया जा सके.

वहीं, आईईसी के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. राहुल किशोर सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाया जाए. उन्होंने कहा कि टीकाकरण से कोई भी बच्चा न छूटे, इसके लिए जमीनी स्तर पर प्रभावी संचार रणनीतियों के जरिए ग्रामीणों को जागरूक किया जाए. बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता और डेटा एंट्री ऑपरेटर आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि राज्य के अंतिम बच्चे तक समय पर सुरक्षा कवच पहुंचाया जा सके.

NHM झारखंड के IEC अफसर ने बताया कि लगातार यह देखा जा रहा है कि रूबेला-मीजल्स के कवरेज यू विन पोर्टल पर कम दिख रहा है. ऐसे में या तो टीकाकरण कम हो रहा है या फिर टीकाकरण पर्याप्त संख्या में हो रहा है, लेकिन उसका डेटा "यू-विन" पोर्टल पर अपडेट सही से नहीं हो रहा है. ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है. हालांकि इसे लेकर सभी जिलों से ऑनलाइन जुड़े स्वास्थ्य पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं. नियमित टीकाकरण को लेकर हुई समीक्षा बैठक में सभी जिलों के सिविल सर्जन, डीआरसीएचओ, डीपीएम, डीडीएम ऑनलाइन जुड़े थे.