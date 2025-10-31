झारखंड कांग्रेस जीपीसीसी गठन प्रगति की समीक्षा, नवंबर तक सभी ग्राम पंचायत में कमेटी गठित करने का निर्देश
रांची में जीपीसीसी गठन की अब तक हुई प्रगति को लेकर समीक्षात्मक बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में की गयी.
Published : October 31, 2025 at 6:34 PM IST
रांची: संगठन सृजन वर्ष 2025 में कांग्रेस, राज्य के सभी ग्राम पंचायत में कांग्रेस कमेटी गठित करने जा रही है. झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आज शुक्रवार को जीपीसीसी (Gram Panchayat Congress Committee) गठन की अब तक हुई प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की.
इस दौरान यह निर्देश दिया कि नवंबर तक सभी ग्राम पंचायत में कांग्रेस कमेटी गठित हो जानी चाहिए. गुरुवार को ULB की समीक्षात्मक बैठक में गिनती के पर्यवेक्षक पहुंचने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने यूएलबी के सभी पर्यवेक्षकों को पदमुक्त कर दिया था. इसके बाद आज की बैठक में 99% पदधिकारियों की उपस्थिति रही.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आज की बैठक में बोर्ड निगम के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और तीन कार्यकारी अध्यक्षों के साथ अन्य सदस्य, मीडिया विभाग के चेयरमैन, ओबीसी विभाग के चेयरमैन एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.
चार जिलों में 100% जीपीसीसी का हो चुका है गठन
इस समीक्षा बैठक के बाद केशव महतो कमलेश ने कहा कि आज हम लोगों ने जीपीसीसी गठन की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की. इस क्रम में यह पाया कि पाकुड़, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा में 07% जीपीसीसी का गठन कर लिया गया है. वहीं चतरा, साहिबगंज और लातेहार में 90% जीपीसीसी का गठन हो गया है. बाकी जिलों में भी जीपीसीजी गठन की प्रक्रिया संतोषप्रद है, जिसको चुनाव के बाद नवंबर महीने में ही पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया है.
घाटशिला में कांग्रेस की बैठक, सह प्रभारी भी करेंगे शिरकत
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक से झामुमो उम्मीदवार सौमेश सोरेन को जीत दिलाने में लगे हुए हैं. हमारे जिला इकाई और प्रखंड के नेताओं-कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा चुके हैं और लगातार अपने काम में लगे हुए हैं. उन्होंने बताया कि कल 01 नवंबर को घाटशिला में कांग्रेस और घटक दलों के नेताओं की बैठक होगी, इसमें कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी भी शिरकत करेंगे.
