ETV Bharat / state

4th SAAF Athletics Championship 2025: तैयारियों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

निदेशक ने सभी समितियों को निर्देश दिया कि वे अपनी दैनिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रस्तुत करें ताकि तैयारियों की निगरानी प्रभावी रूप से हो सके. उन्होंने कहा कि सभी कार्य समयबद्ध एवं समन्वित रूप से पूरे किए जाएं, क्योंकि यह आयोजन झारखण्ड ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

इस बैठक में निदेशक ने सभी समितियों की क्रमवार समीक्षा करते हुए कहा कि यह आयोजन झारखंड के लिए गौरव का क्षण है. इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से राज्य की खेल प्रतिभा, संगठन क्षमता और आतिथ्य परंपरा को दक्षिण एशियाई स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा.

रांचीः राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आज शनिवार को आगामी 4th SAAF Athletics Championship 2025 की तैयारियों को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जिसकी अध्यक्षता खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के निदेशक ने की.

निदेशक शेखर जमुआर ने कहा 4th SAAF Athletics Championship 2025 झारखंड की खेल परंपरा और संगठन क्षमता का प्रतीक बनेगी. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतियोगिता के प्रत्येक पहलू में गुणवत्ता, अनुशासन और पेशेवर उत्कृष्टता झलके.

राज्य की तैयारियों को मिली सराहना

इस बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने झारखंड सरकार के खेल विकास और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की तैयारी को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।. यह भी कहा गया कि इस आयोजन से राज्य के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिलेगा और पर्यटन व स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा. इस बैठक के अंत में निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में सभी समितियाँ संयुक्त रिहर्सल और मैदान निरीक्षण करेंगी ताकि आयोजन के दिन किसी प्रकार की कमी न रह जाए.

बैठक में ये रहे उपस्थित

खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के निदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संयुक्त सचिव विमलानंद मिश्रा, अवर सचिव, उपनिदेशक (खेल), SAAF Coordinator डॉ. मधुकांत पाठक, झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आशीष झा, अनवर हुसैन, प्रभाकर वर्मा सहित राज्यभर के सभी जिला खेल पदाधिकारी उपस्थित रहे.

इसे भी पढ़ें- 4th साउथ एशियन एथलेटिक्स (SAAF) सीनियर चैंपियनशिप 2025 का लोगो, मैस्कॉट और एंथम लॉन्च, झारखंड कर रहा मेजबानी

इसे भी पढे़ं- पश्चिमी सिंहभूम की बसंती कुमारी का भारतीय टीम में चयन, SAAF में 10,000 मीटर में करेंगी देश का प्रतिनिधित्व