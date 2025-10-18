ETV Bharat / state

4th SAAF Athletics Championship 2025: तैयारियों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

रांची में खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय की अध्यक्षता में 4th SAAF Athletics Championship 2025 की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई.

Review meeting on preparations for 4th SAAF Athletics Championship 2025 in Ranchi
बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, रांची (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 18, 2025 at 10:30 PM IST

3 Min Read
रांचीः राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आज शनिवार को आगामी 4th SAAF Athletics Championship 2025 की तैयारियों को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जिसकी अध्यक्षता खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के निदेशक ने की.

इस बैठक में निदेशक ने सभी समितियों की क्रमवार समीक्षा करते हुए कहा कि यह आयोजन झारखंड के लिए गौरव का क्षण है. इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से राज्य की खेल प्रतिभा, संगठन क्षमता और आतिथ्य परंपरा को दक्षिण एशियाई स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा.

समितियों की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत

  • आयोजन समिति, आवास, परिवहन, सुरक्षा, तकनीकी, मीडिया एवं प्रचार, स्वयंसेवक, चिकित्सा, वित्त तथा आतिथ्य एवं स्वागत समिति की तैयारियों की समीक्षा की गई.
  • आयोजन समिति ने प्रतियोगिता की रूपरेखा, कार्यक्रम समय-सारणी एवं लॉजिस्टिक समन्वय की जानकारी दी.
  • आवास समिति ने खिलाड़ियों, अधिकारियों एवं अतिथियों के ठहराव, भोजन और परिवहन व्यवस्था की प्रगति बताई.
  • परिवहन समिति ने सभी देशों और राज्यों से आने वाले दलों के लिए बस, वाहन और पायलट कार की व्यवस्था प्रस्तुत की.
  • सुरक्षा समिति ने स्टेडियम, आवासीय परिसर और वीआईपी क्षेत्रों की सुरक्षा पर विस्तृत जानकारी दी.
  • तकनीकी समिति ने मैदान, उपकरण, टाइमिंग सिस्टम और निर्णायक पैनल की व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बताया.
  • मीडिया एवं प्रचार समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया प्रचार और स्थानीय एवं राष्ट्रीय मीडिया से समन्वय की रूपरेखा साझा की.
  • स्वयंसेवक समिति ने बताया कि स्वयंसेवकों का चयन और प्रशिक्षण लगभग पूर्ण हो चुका है.
  • चिकित्सा समिति ने एम्बुलेंस, चिकित्सक दल और आपातकालीन स्वास्थ्य प्रबंधन की तैयारी की जानकारी दी.
  • वित्त समिति ने बजट नियंत्रण और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था की जानकारी साझा की.
  • आतिथ्य एवं स्वागत समिति ने अतिथियों के स्वागत, आवास, प्रोटोकॉल और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की रूपरेखा बताई.

निदेशक ने दिए निर्देश

निदेशक ने सभी समितियों को निर्देश दिया कि वे अपनी दैनिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रस्तुत करें ताकि तैयारियों की निगरानी प्रभावी रूप से हो सके. उन्होंने कहा कि सभी कार्य समयबद्ध एवं समन्वित रूप से पूरे किए जाएं, क्योंकि यह आयोजन झारखण्ड ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

निदेशक शेखर जमुआर ने कहा 4th SAAF Athletics Championship 2025 झारखंड की खेल परंपरा और संगठन क्षमता का प्रतीक बनेगी. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतियोगिता के प्रत्येक पहलू में गुणवत्ता, अनुशासन और पेशेवर उत्कृष्टता झलके.

राज्य की तैयारियों को मिली सराहना

इस बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने झारखंड सरकार के खेल विकास और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की तैयारी को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।. यह भी कहा गया कि इस आयोजन से राज्य के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिलेगा और पर्यटन व स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा. इस बैठक के अंत में निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में सभी समितियाँ संयुक्त रिहर्सल और मैदान निरीक्षण करेंगी ताकि आयोजन के दिन किसी प्रकार की कमी न रह जाए.

बैठक में ये रहे उपस्थित

खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के निदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संयुक्त सचिव विमलानंद मिश्रा, अवर सचिव, उपनिदेशक (खेल), SAAF Coordinator डॉ. मधुकांत पाठक, झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आशीष झा, अनवर हुसैन, प्रभाकर वर्मा सहित राज्यभर के सभी जिला खेल पदाधिकारी उपस्थित रहे.

