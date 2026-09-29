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बिहार में ग्रीनफील्ड सोनपुर और अजगैबीनाथ एयरपोर्ट से बढ़ेगी कनेक्टिविटी, पहले फेज में 10 हजार करोड़ का होगा निवेश

सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ( ETV Bharat )