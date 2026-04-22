शहरों में अवैध प्लाटिंग-अतिक्रमण पर सख्ती, मैराथन मीटिंग में डिप्टी CM साव ने लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश
समीक्षा बैठक में 31 मई तक करारोपण और सफाई अभियान पूरा करने की डेडलाइन तय, अरुण साव ने कई योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 22, 2026 at 11:48 AM IST
रायपुर: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की मैराथन समीक्षा बैठक के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगर पंचायतों के कामकाज पर कड़ा रुख अपनाया. मंगलवार को सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में दिनभर बैठक चली. इसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरों में बेतरतीब निर्माण, अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर तत्काल सख्ती से रोक लगाई जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई तय होगी.
अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस
उप मुख्यमंत्री ने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO) को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरों में अवैध प्लाटिंग, अनियोजित निर्माण और अतिक्रमण को पूरी तरह नियंत्रित किया जाए. उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच शहरों को सुव्यवस्थित और नियोजित बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है.
लापरवाही पर सख्त एक्शन, तय होगी जवाबदेही
साव ने दो टूक कहा कि अब काम में ढिलाई बिल्कुल नहीं चलेगी. हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी और जो अधिकारी अपने दायित्वों में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
नई सोच और आधुनिक कार्यशैली अपनाने पर जोर
बैठक में उन्होंने अधिकारियों को पारंपरिक कार्यशैली से आगे बढ़ते हुए नई सोच और नवाचार के साथ काम करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि शहरों का विकास केवल योजनाओं से नहीं बल्कि उनकी प्रभावी क्रियान्वयन से संभव है.
राजस्व बढ़ाने के लिए सख्त निर्देश, 31 मई तक लक्ष्य
नगर पंचायतों को 31 मई तक नई संपत्तियों पर करारोपण (Taxation) का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही संपत्ति कर, जल कर और यूजर चार्ज की वसूली को गंभीरता से बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि नगरीय निकाय आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें.
एनर्जी ऑडिट और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण
उप मुख्यमंत्री ने एनर्जी ऑडिट कराने के निर्देश दिए, ताकि गैर-जरूरी बिजली कनेक्शनों की पहचान कर उन्हें बंद किया जा सके. उन्होंने समय पर वेतन और बिजली बिल भुगतान तय करने को भी जरूरी बताया.
बरसात से पहले सफाई और जल निकासी की तैयारी
अरुण साव ने 31 मई तक सभी बड़े नालों, नालियों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ठोस और प्रभावी योजना बनाने पर जोर दिया.
जल संरक्षण: हर भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य
साव ने जल संकट को ध्यान में रखते हुए सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने इसे शहरों के दीर्घकालिक जल प्रबंधन के लिए जरूरी बताया.
CMO की फील्ड मॉनिटरिंग होगी अनिवार्य
डिप्टी CM साव ने सभी सीएमओ को रोजाना सुबह शहर का भ्रमण करने और सफाई के साथ ही विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. उन्होंने इस कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए इसे अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा.
नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर फोकस
शहरों में खेल मैदान, उद्यान, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया. उन्होंने अगले 10 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जल आपूर्ति की ठोस योजना तैयार करने के निर्देश दिए.
नालंदा परिसर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन
कुनकुरी और अंबागढ़-चौकी में निर्माणाधीन नालंदा परिसरों को इस साल दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा अधोसंरचना विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा गया.
प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाने के निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत स्वीकृत आवासों को एक साल के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए. साथ ही आवास स्वीकृति के एक हफ्ते के अंदर निर्माण अनुमति जारी करने और हितग्राहियों को योजना की पूरी जानकारी देने पर जोर दिया गया.
सुशासन तिहार की तैयारियों की समीक्षा
1 मई से शुरू होने वाले सुशासन तिहार को लेकर भी बैठक में तैयारी की समीक्षा की गई. उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ शहरवासियों तक पहुंचाया जाए.
इन योजनाओं और कार्यों की हुई समीक्षा
बैठक में राजस्व वसूली, वेतन और बिजली भुगतान, अधोसंरचना विकास, 15वें वित्त आयोग के कार्य, नालंदा परिसर, नगरोत्थान योजना, जलप्रदाय, आपदा प्रबंधन, गोधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल और आई-गॉट कर्मयोगी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन समीक्षा की गई.
मैराथन समीक्षा के दूसरे दिन सरकार का स्पष्ट संदेश सामने आया कि जवाबदेही, पारदर्शिता और तेज कार्यप्रणाली के साथ ही शहरों को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में सख्ती से काम किया जाएगा.