UP CEO बोले- सभी पार्टियां BLA की नियुक्ति करें, SIR में गड़बड़ी की शिकायत नहीं आनी चाहिए, जानिए किस बात पर हुए नाराज

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों, कार्यक्रमों और प्रक्रिया की जानकारी दी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की. (Photo Credit; Chief Electoral Officer Office)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 7:41 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर प्रगति की समीक्षा की. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों, कार्यक्रमों और प्रक्रिया की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि SIR को लेकर कहीं से भी गड़बड़ी की शिकायत नहीं आनी चाहिए. समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी, शामली के बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नाराजगी जताई.

नवदीप रिणवा ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो. कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न होने पाए. सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जाए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है, जो पुनरीक्षण कार्यों में बीएलओ का सहयोग करेंगे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer UP) ने बताया, सभी जिलों में गणना प्रपत्र की छपाई का काम पूरा कर लिया गया है. वितरण में धीमी प्रगति वाले जिलों को तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. बीएलओ ऐप का एडवांस वर्जन 8.7 प्ले स्टोर से डाउनलोड कर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किया जा रहा है, उनको बीएलओ ऐप पर मार्क करते रहें, जिससे कि वितरण की प्रगति ऑनलाइन अपडेट हो सके.

उन्होंने कहा, जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल है, उनकी वर्तमान मतदाता सूची से मैपिंग के कार्य को अगले तीन दिनों के भीतर पूर्ण किए जाए. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के दृष्टिगत 'बुक ए कॉल विद बीएलओ' की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके अन्तर्गत कोई भी मतदाता voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से बुक ए कॉल की सुविधा के अन्तर्गत अपने बीएलओ से बात करने की रिक्वेस्ट डाल सकता है. 48 घंटे के अंदर बीएलओ संपर्क कर निस्तारण करेंगे.

बुक ए कॉल सुविधा का वोटर हेल्पलाइन 1950 की ही भांति प्रचार-प्रसार करते हुए क्रियाशील रखने के निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय संपर्क केंद्र (NCC) की भांति विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान सभी जनपदों में जिला संपर्क केंद्रों (DCC) का संचालन कराए जाने के निर्देश भी दिए गए. इन केंद्रों पर प्राप्त होने वाले सभी कॉल्स को दर्ज कर मतदाताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा.

किसी भी जिला संपर्क केंद्र में कॉल करने के लिए उस जिले के एसटीडी कोड के साथ 1950 डायल करना होगा. सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान दिन-प्रतिदिन की प्रगति को मीडिया के साथ साझा किया जाए तथा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से भी इसको प्रसारित किया जाए.

