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कृषि मंत्री की समीक्षा बैठकः 'अकवान' चक्रवात से खराब फसलों के नुकसान का आकलन

कृषि मंत्री की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक (रांची) ( ETV BHARAT )

रांची: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की अध्यक्षता में ‘अकवान’ तूफान से प्रभावित किसानों की फसल क्षति एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमा मुआवजा भुगतान की स्थिति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई.

इस बैठक में कृषि विभाग के निदेशक, संयुक्त निदेशक, संबंधित पदाधिकारी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, फसल बीमा योजना के नोडल पदाधिकारी, बीमा कंपनियों तथा सभी जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी शामिल हुए.