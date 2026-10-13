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झारखंड के अस्पतालों में आउटसोर्सिंग कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी की तैयारी, स्वास्थ्य सुविधा और HR पर विशेष सचिव ने दिए कई निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के सदर और जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के साथ साथ मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने, उनके प्रमाणपत्र HRIS पोर्टल पर अपलोड करने और अस्पतालों में चिकित्सकों, कर्मचारियों की उपलब्धता का आकलन करने को कहा गया है.

मंगलवार को आयोजित हुई समीक्षा बैठक