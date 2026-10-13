झारखंड के अस्पतालों में आउटसोर्सिंग कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी की तैयारी, स्वास्थ्य सुविधा और HR पर विशेष सचिव ने दिए कई निर्देश
स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में कई अहम निर्देश दिए गए. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 7:41 PM IST
रांची: झारखंड के सदर और जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के साथ साथ मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने, उनके प्रमाणपत्र HRIS पोर्टल पर अपलोड करने और अस्पतालों में चिकित्सकों, कर्मचारियों की उपलब्धता का आकलन करने को कहा गया है.
मंगलवार को आयोजित हुई समीक्षा बैठक
वहीं, मुख्यमंत्री अस्पताल रख रखाव योजना के तहत आवंटित राशि की शत-प्रतिशत स्वीकृति एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए गए.
आउटसोर्सिंग कर्मियों का तैयार होगा पूरा रिकॉर्ड
बैठक में आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत कर्मियों की स्थिति की समीक्षा की गई. विशेष सचिव ने सभी कर्मियों का पूरा विवरण तैयार करने और उनके प्रमाणपत्र संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया. साथ ही आउटसोर्सिंग मद में आवंटित राशि और अब तक हुए खर्च का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा गया. कर्मियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए जल्द ही बायोमेट्रिक व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है. इसके लिए दो चिकित्सकों को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करने का निर्देश दिया गया. भविष्य में सभी कर्मियों के प्रमाणपत्र मानव संसाधन सूचना प्रणाली यानी HRIS पोर्टल पर अपलोड करने और उनकी बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया.
आवंटित राशि की शत प्रतिशत स्वीकृति का निर्देश
मुख्यमंत्री अस्पताल रखरखाव योजना की समीक्षा के दौरान विशेष सचिव ने एक सप्ताह के भीतर आवंटित राशि की शत-प्रतिशत स्वीकृति सुनिश्चित करने को कहा है. मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक के तहत आवंटित राशि, स्वीकृति, वास्तविक व्यय और कोषागार से निकासी की स्थिति की भी समीक्षा की गई. लंबित प्रक्रियाओं को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया. निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. सभी सिविल सर्जनों को डिजिटल हस्ताक्षर तैयार कराने का भी निर्देश दिया गया.
शुक्रवार तक देना होगा स्वीकृत एंव उपलब्ध पदों का ब्योरा
स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए विभाग ने मानव संसाधन की पुनर्संरचना पर जोर दिया है. सभी सिविल सर्जनों को शुक्रवार तक जिले में स्वीकृत और उपलब्ध पदों का विस्तृत विवरण देना होगा. इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 30 और 50 बिस्तरों वाले अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों तथा जिला अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य कर्मियों की संख्या शामिल होगी. ग्रेड-3 और ग्रेड-4 के कर्मचारियों की उपलब्धता के साथ अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत का आकलन कर प्रस्ताव भी मांगा गया है.
ICU-CCU का विस्तार, DNB कोर्स पर जोर
जिला अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं मजबूत करने के लिए उपलब्ध बिस्तरों का आकलन कर जरूरत के मुताबिक, 10 से 15% बेड को ICU और CCU में परिवर्तित करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा. अतिरिक्त ICU-CCU और नवजात शिशु देखभाल इकाई की जरूरत का भी आकलन होगा. इसके अलावा 5 से 6 उच्च क्षमता वाले अस्पतालों में पायलट आधार पर DNB पाठ्यक्रम शुरू करने की पहल की जाएगी.
DMFT के माध्यम से नियुक्ति की संभावना
वहीं, निर्मित ट्रॉमा सेंटरों को क्रियाशील बनाने, आवश्यक उपकरणों और कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, जरूरत के मुताबिक, DMFT के माध्यम से नियुक्ति की संभावनाओं पर भी विचार करने का निर्देश दिया गया. मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में निदेशक, चिकित्सा शिक्षा डॉ. पी. भट्टाचार्य, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रभात कुमार, सभी जिलों के सिविल सर्जन और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.
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